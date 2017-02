‘Pechito’ López se paseó por Buenos Aires en el lanzamiento de la Fórmula E

Este fin de semana se pondrá en marcha la tercera temporada de la carrera ePrix de la Fórmula E que está integrado por autos a energía eléctrica en un circuito montado en las calles del barrio porteño de Puerto Madero.

En la misma, el cordobés José María ‘Pechito’ López se paseó el miércoles 15/02 por las calles de la Capital Federal con su auto de competición ante la mirada curiosa de los transeúntes a modo de lanzamiento del evento.

'Pechito' López viene de ser tres veces campeón del WTCC, la categoría de autos de Turismo más importante a nivel mundial y esta temporada encara el campeonato mundial de la Fórmula E con el equipo DS Virgin Racing. Además de correr junto al equipo oficial Toyota el campeonato WEC.

“Estoy viviendo una etapa muy importante en mi vida junto a este equipo. Para mi es una experiencia totalmente distinta y de a poco me voy adaptando a este tipo de autos. La particularidad que tienen estos formulas es que hay que administrar muy bien la energía, no se puede gastar de más y hay que ser muy cautos en ese sentido. Por momentos es mejor levantar el pie del acelerador para poder administrar bien la energía y no perder sobre el final de la competencia” sostuvo el piloto argentino que vuelve a correr con un auto de fórmula en el país.

El cordobés no pudo ocultar su alegría de poder correr en su país. “Volver al auto de fórmula y hacerlo en mí país es algo especial y tengo mucha fe en el equipo por eso este sábado será un día muy especial en mí carrera deportiva” comentó ‘Pechito’.

La competencia se realizará íntegramente el sábado (18/02), con ensayos entre las 8 y las 12, para seguir al mediodía con las clasificaciones de los cuatro grupos. Entre las 12.45 y las 13 tendrá lugar la Super Pole.

La carrera comenzará a las 16 y a las 17.15 se llevará a cabo la conferencia de prensa con los tres deportistas que ocupen el podio.

El campeonato 2016-2017 llega al país con el suizo Sebastien Buemi (Renault e.Dams) en punta, seguido por el brasileño Lucas di Grassi (ABT Schaeffler Audi Sport) y el francés Nicolas Prost (Renault e.Dams).

Aquellos que tengan ganas de asistir a un evento de gran magnitud, como es la visita de la Fórmula E, deberán adquirir los tickets correspondientes, que rondan entre los 340 y los 3.900 pesos según la página oficial del certamen.