Massa disparó contra Quintana: "El Gobierno no entiende lo que pasa en la calle"

El secretario de coordinación interministerial, Mario Quintana, no tuvo mejor manera de justificar el ajuste en las jubilaciones minimizándolo: “No nos pueden correr por un error de 20 pesos”.

Ante esto, rápidamente salió Sergio Massa a responderle: “Con que le bajen un solo peso a los jubilados ya estamos en un problema grave”.

En este sentido, el líder del Frente Renovador le pegó al gobierno nacional en donde más le duele: la sensibilidad social. “El Gobierno no entiende lo que pasa en la calle. No tiene sensibilidad para ver lo difícil que es sobrevivir hoy para muchos argentinos”, señaló.



Además de criticar la decisión por parte del Gobierno, afirmó: “Pagarle a un jubilado 250 o 300 pesos menos por mes es mucha plata. Con que les bajen un solo peso a los jubilados ya estamos en un problema grave. 300 pesos menos es el medicamento que a lo mejor deja de comprar el jubilado”.



Además, cuestionó: “Es gravísimo que se modifique una ley con un decreto. No están acompañando lo que le pasa a la gente que hoy se subió al auto para ir a laburar y tiene el peaje más caro".



“El recorte significa 10 mil millones de pesos menos que le van a pagar a los jubilados y a los destinatarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), quienes son los más perjudicados por la inflación del último año", resaltó Massa.



Y agregó: "La sensibilidad sobre los sectores que más sufren y peor la están pasando, no puede ser planteada en un 0,6 o un 0,3%. Tiene que ser planteada en términos de ingreso neto".



Por último, el diputado nacional cerró: “El Gobierno está trasmitiendo un muy mal mensaje al anunciar un recorte de 10 mil millones de gastos de jubilaciones y la AUH mientras se gastan mil millones para comprar un avión nuevo, 250 millones para arreglar la Casa de Gobierno, y condonar una deuda a la empresa Correo Argentino, propiedad de la familia Macri”.