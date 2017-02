¿Complicidad K? "Si el FpV votaba en contra rechazábamos la ley de ART"

Interesante planteo del diputado nacional Leonardo Grosso del Movimiento Evita –que antes formaba parte del espacio del Frente para la Victoria- y que hablaría de cierta complicidad de los diputados del Frente para la Victoria en la aprobación del proyecto que modifica el régimen de las ART.

Grosso explica así lo ocurrido en la sesión especial de ayer (16/2): "Lo que sucedió ayer fue inesperado: el Bloque Justicialista y el FR iban a acompañar la ley de ART y decidieron abstenerse por el decreto de Macri de jubilaciones. Ahí teníamos mayores posibilidades de ganarle al PRO. ¿Qué hubiese pasado si el bloque del FPV votaba en contra? Ganábamos. Si los 70 diputados del FPV votaban en contra, rechazábamos la ley".

"La ley de ART flexibiliza los derechos de los trabajadores, es una tristeza. Es una ley para solucionar los problemas de los patrones, no de los trabajadores. El modelo económico de Macri plantea al trabajo como un costo y lo quieren bajar", añadió el legislador en declaraciones esta mañana (16/2) a radio FutuRock FM.

"Hay que derribar algunos mitos. El quórum existe, el PRO viene garantizando el quórum desde el año pasado, y existe por la derrota política del Frente para la Victoria. No hay condiciones materiales de bloquear al PRO, porque con el Frente Renovador y el Bloque Justicialista ya juntan el número necesario. El PRO sin ellos es un bloque minoritario", agregó.

Sobre el argumento de Quintana acerca de las jubilaciones, opinó: "no puede hablar porque no conoce la realidad social. Pedimos la interpelación del titular de la ANSES. Si no dan marcha atrás, iremos a la Justicia".

Y acerca del caso del Correo Argentino, manifestó: "El primer paso es interpelar a Aguad. Hay un punto de unidad del conjunto de la oposición porque el escándalo del Correo y eso fue unánime, salvo el PRO todos planteaban que habían que aclarar la situación".