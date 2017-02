Marcos, no se entiende: ¿Ni el pan es pan ni el vino es vino?

Una de varias: o los editores de la tapa del diario impreso de Clarín, que desde la madrugada está en los quioscos, la armaron online desde las vacaciones, o aplicaron la obediencia debida por una orden “de arriba” para tirarle buenas ondas a una jornada que la Casa Rosada vivió con euforia, por la invitación telefónica que el presidente de USA, Donald Trump, le hizo a Mauricio Macri para que vaya a visitarlo, y por el interés que mostró por la salud de papá Franco.

Lo cierto es que en su afán por ofrendar una portada especial “a todo oficialismo”, el matutino de mayor circulación en el país se “comió” hasta el tuit que disparó la coaliada del gobierno, Lilita Carrió, en plena sesión por las ART: "Que se queden tranquilos los jubilados. Vamos a dar la pelea".

Indignada, mientras los jefes del bloque de Cambiemos, Mario Negri (UCR) y Nicolás Massot (PRO), más Fernando Sánchez, llamaban al presidente Mauricio Macri para que diera de baja la medida, remató: “La torpeza y la ineficiencia no pueden tener justificación". El diario La Nación utilizó en la edición papel la palabra “polémica” por la suba de la jubilación pero en la web mencionó “rechazo político”. En cambio, su colega Clarín enunció en la letra escrita “Aumentan las jubilaciones, las asignaciones y la AUH desde el 1 de marzo” y ya en la web, con la firma de Ismael Bermúdez, enmendó la plana. Coincidiendo con la indulgente calificación de “polémica” e informó, además: “el Gobierno discute si da marcha atrás con la resolución”.

Cuitas de hacer el periodismo de rotativa en los tiempos reales de la comunicación digital: cuando al lector le llegan ante los ojos los pliegos de papel con las noticias, no sólo ya las vio antes en la web, sino que las que había en letra de molde hasta terminan contradiciendo a la actualidad que reflejan las más frescas.

El título principal de Clarín impreso, que dice que “La oposición no consiguió el número para interpelar a Macri en el Correo”, es una vuelta positiva que le encontraron a un tema urticante que involucra al Presidente y a su familia. ¿Será por el 1.140% que le mejoraron la pauta publicitaria oficial respecto de cuando Cristina Fernández de Kirchner tenía la manija?

La brigada millennial de Peña

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, puso a trabajar a un equipo juvenil de comunicación en el área del subsecretario de Medios, Juan Gabriel Gentili, que lidera el coordinador de estrategias de comunicación, Hernán Iglesias Illa. La repercusión en las redes sociales de los temas de agenda política es la obsesión que les transmiten. Están aún enredados en el viejo dilema de qué está primero, si el huevo o la gallina: si manipulando Twitter, Facebook o Instagram se le marca el paso a los medios audiovisuales y gráficos (en ese orden) o la cosa funciona al revés. El cuestionamiento que le hacen a la comunicación por la difusión del beneficio otorgado a la familia Macri con una vieja deuda del correo se convirtió para los jóvenes pensadores en un leading case.

¿Cómo podría haberse “vendido” ese subsidio para que apareciera como que el gobierno le había podido cobrar finalmente a un viejo deudor sin importar el apellido que portara? El marketinerismo indicaría que esa era una apelación más que potable, sin contar con que una fiscal surgiría, y no precisamente por militancia K en Justicia Legítima, y terminaría mostrando que se trataba de un regalo familiar.

¿Y el Panamá Papers? ¿No había dejado públicamente pegado al Presidente con cuentas offshore, evasión impositiva, fuga de capitales, etc, aunque fuese de sociedades de su padre, Franco, una temática nada transparente enmarcada en toda las implicaciones que la filtración le dio a un circuito negro internacional en el que conviven narcotraficantes, terroristas, vendedores de armas, contrabandistas con simples elusores de las regulaciones de los Estados?

Elisa Carrió exprimió en aquel momento su arquitectura verborrágica para defender al Mandatario y tuvo que poner las manos en el fuego para apagar el incendio institucional. No le salieron indemnes de quemaduras. Con el affaire del correo, aún no logró armar una justificación que no la deje mal parada y la casualidad quiso que apareciera el papelón de las jubilaciones para que desde su banca legislativa pudiera descargarse contra “la torpeza e ineficiencia” del gobierno que ella ayudó a construir. Ya el año pasado Juan José Aranguren le hizo sudar la gota gorda con los tarifazos intempestivos que lanzaba, obnubilado por la necesidad de transferirles recursos a las petroleras, aunque más no fuera por la noble intención de aliviar al fisco de subsidios y que pudieran hacer caja para invertir. El ex Ceo de Shell podrá caerle muy bien pero se manejó como un elefante en bazar y hoy a la gente la sola mención del término” tarifas” la hace santiguarse.

Si, tal como concibiera la irónica creatividad del recordado cineasta Eliseo Subiela, el equipo de Peña volcara en un grafitis las palabras innombrables para la comunicación oficial tachadas con una cruz por el desprestigio que acarrea, ya serían tantas que cubrirían una pared. Pero lo peor es que siguen apareciendo. Correo salió de un desván que no tenía que ver con el déficit fiscal ni con nada. Pero hoy es un estigma de la gestión. Salario, empleo, consumo en cuotas, voto electrónico, corrupción, docentes, alquileres, etc, con el último agregado que es jubilación, son palabras que le restan puntos a la comunicación, sea que se intente direccionar por los communities managers e influenciadores en las redes sociales o que la prensa amiga dé una mano al mencionarlas en la presentación y el desarrollo de las noticias, como sucede ahora.

Existe un problema mayor que licuar los contenidos: que no surjan nuevos. Pero para eso la comunicación no es la causa ni el efecto, sino la falta de una política coherente y definida que baje y de una ejecución idónea que la garantice. Nada de eso sucede ahora y no existe sistema de comunicación que pueda anticiparse o atajar consecuencias de las acciones y omisiones del gobierno fuera de contexto.

Guiño hacia un lado, giro hacia el contrario

Cuando en respuesta a los magros resultados de la economía al cabo de 2016 Macri resolvió dividir en dos el Ministerio de Hacienda y Finanzas y colocar al frente del primero a un economista comunicador, como Nicolás Dujovne, imaginó que la transmisión de mensajes podría transitar por una vía más potable para la opinión pública (con la inestimable ayuda de la pauta publicitaria), mientras en la práctica se corregían los problemas estructurales que llevaron al aplazo. El columnista de la Fundación Pensar y coequiper del columnista de La Nación, Carlos Pagni, en el programa Odisea Argentina, que se emite por la señal TN, de Clarín, reunía teóricamente las condiciones. Lo puso en práctica cuando una ley como la del impuesto a las ganancias parecía que restaba recursos al fisco para beneficiar a los trabajadores alcanzados por las deducciones y en voz baja instruyó al jefe de la AFIP, Alberto Abad, para aprovechar cuanta letra chica encontrara en las deducciones a fin de pasar a azul lo que estaba en rojo. Uno de los hallazgos fueron los alquileres, donde como la mitad de los propietarios no pagan ganancias los inquilinos deberían denunciarlos como condición para aliviar la retención en la liquidación de haberes.

En materia de blanqueos, Dujovne también habló de uno previsional al comienzo de la gestión, y ahora el titular de ANSeS, Emilio Basavilbaso, le dio con el gusto y sacó una reglamentación que modifica el coeficiente de actualización de los haberes jubilatorios. El gobierno eligió una vía técnica para comunicar que le había cambiado un índice que, según destacó, sobrevaloraba la variación de la recaudación de los recursos tributarios que se destinan a las jubilaciones. Para simplificar, esta modificación significó que el incremento en marzo sería del 12,65% en lugar del 12,96% que hubiera correspondido con el anterior método. O sea, 0,31% menos, una minucia para transmitir a la ciudadanía: la importancia era marcar que aumentaba la jubilación en marzo, y eso hizo obedientemente Clarín en su título de tapa.

Luego el especialista en asuntos previsionales del matutino, Ismael Bermúdez, tuvo que traducir la información en el aclaratorio que sacó la web: si se le sumara la diferencia retroactiva a setiembre, “el incremento para los jubilados y planes sociales daría menos de 28%, muy lejos de la inflación anual, en torno a 41%”.

También para los que buscan informarse con más de los 140 caracteres de un tuit, Bermúdez explicó que “la ley de movilidad determina que el ajuste de los haberes jubilatorios no se basa en los índices de inflación, sino que se calcula según lo que pasó en los semestres calendarios ( enero-junio y julio-diciembre) en base a índices que combinan la suba salarial del INdEC o del Ministerio de Trabajo, la de la recaudación tributaria por beneficiario con destino a la ANSeS”.

Para fijar el porcentaje de marzo, ANSeS tomó en cuenta el período julio-diciembre de 2016. Justamente esos datos son los que faltarían conocer para saber cómo llegaron al 12,65%.

Macri prometió dar marcha atrás con la medida cuando horas antes se había reunido con Basavilbaso y le había sonado convincente la argumentación de que el porcentaje de movilidad sería superior a la inflación del segundo semestre de 2016 (8,8%, según el Indec) y a la variación de precios proyectada por el organismo para el período de septiembre a marzo.

No reparó en que en 2016, los aumentos a las jubilaciones dados en marzo y en septiembre acumularon un 31,7%, frente a una inflación muy superior, estimada en el 40%.

Por más racional que pudiera parecer el toque en la movilidad jubilatoria, la sensibilidad térmica que tienen los bolsillos de la opinión pública es totalmente contraria. La culpa es de la inflación y cree que el gobierno es el responsable por la devaluación, los aumentos abusivos de precios que se aplicaron en la canasta familiar, los tarifazos, todas transferencias de ingresos que no se detienen por no estar contenidas en un plan.



¿Cómo se podría hacer digerible, con el consumo por el piso, despidos e inestabilidad de precios, el mensaje de que la suba por movilidad del 12,65% se redistribuiría para que más jubilados queden por encima del mínimo no imponible de ganancias y que más familias accedan a la asignación universal por hijo (AUH) o la asignación familiar del sistema de la seguridad social?

basavilbaso_macri.jpg

"The good news was the bad news"

De ahí que el Congreso haya estallado y, lo que hubiera querido ser una buena noticia, se transformó en un escándalo que hoy 16/02, de nuevo, no basta con que el jefe de Gabinete se vea obligado a aclarar en ruedas de prensa, con la ilusión de que las explicaciones germinen en el campo minado de desprestigio que dejaron de Cristina Fernández de Kirchner y su administración y sus sucesores, sino que hasta el propio Macri tiene que salir a dar la cara. Los acólitos de prensa, como C5N, habían dicho el día anterior que el gobierno bajaba la jubilación, como hace una semana hiciera lo mismo con los sueldos, cuando anunciaron la idea del tope del 18% para las paritarias.

Así como en “letra chica” Dujovne quiere mutar en ganancia efectiva la hipotética pérdida de recaudación que le implicaban a la Tesorería las medidas impositivas que impusiera (valga la redundancia) la oposición, Clarín escondió bajo la alfombra “la verdad de la milanesa” que terminó revelando su columnista en el interior del texto acerca del 0 y pico del cambio de coeficiente “para hacerlo más exacto”, según palabras de Basavilbaso: que la diferencia reforzaría la caja previsional en $3.000 millones a favor, según el cálculo que hicieron en ANSeS, o en el doble, como estimaron en estudios de abogados que invoca.



Dispara la milagrosa cifra, por "pequeña" que sea una sobreestimación de los porcentajes, un generoso multiplicador del universo de beneficiarios con cobertura de la ANSeS que asciende a 17,3 millones personas e incluye las jubilaciones y pensiones, las pensiones no contributivas y los niños por los que sus padres cobran la AUH y la asignación familiar.

Silenciosamente, y envuelta en una resolución para transparentar los precios y que se discrimine contado de financiación, hizo que INdEC “deflacione” encuestando los valores más bajos de las ofertas en efectivo, ya que el cargo de las cuotas se incluía en el contado. No sólo el efecto es estadístico, sino que en los planes de fomento al consumo, como el Ahora 12 y 18, el BCRA no paga la tasa implícita aplicada al precio de lista mediante facilidades que les daba a los bancos con los encajes.

El monitoreo de esta comunicación no le dio mal al gobierno, ya que pasó sin que se notara el ahorro cuasifiscal y de medición estadística que inspirara la medida. En cuanto al consumo, no movió la aguja.

Esta vez fue muy distinto porque por sí sola la palabra “jubilado” toca fibras inconscientes en el imaginario social y cualquier comunicador sabe que su mención es más que delicada.

El runrún que provocó en el Congreso el cambio en el cálculo de movilidad que reducía el ajuste de los haberes le soltó la cadena hasta a la propia Carrió: "Aprendan la regla de la ética", dijo, parada y a los gritos en el pasillo, y remató: "¡Se van a la reputa que los parió!".