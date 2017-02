El Gobierno desmintió que el Autódromo quede paralizado este año

La alarma la encendió Juan María Traverso, titular de la Asociación Argentina de Volantes (AAV) e integrante del grupo que está a cargo del Autódromo. El ex piloto expresó su descargo ante la suspensión del festival de categorías zonales, el fin de semana pasado.

"Hicimos tanto, pero la AGC está impidiendo que la puesta en valor del Autódromo de Buenos Aires se lleve a cabo. Una lástima para el deporte", apuntó a través de Twitter. El "hicimos tanto" se refiere a la aprobación de la puesta en valor del Autódromo de Buenos Aires, sancionada en diciembre pasado.

La idea es reactivar la zona sur capitalina a través de la integración del predio deportivo con el espacio urbano, la creación de un polo comercial especializado en automovilismo, espacios verdes y sociales, y mejoras en la pista de carreras y las tribunas.

Para tal fin, ya se están realizando obras en el predio, una cuestión que según la AGC no permite que el lugar esté en condiciones de ser habilitado. Según explicaron desde el organismo de control, la ley de eventos masivos aprobada el año pasado (impulsada por la tragedia de Time Warp y por la que volverán las fiestas electrónicas a la Ciudad) no incluye eventos deportivos.

"El Autódromo no tiene una habilitación definitiva y no la tendrá hasta que no estén terminadas las obras de puesta en valor del predio. Es por esto que no se pueden habilitar las actividades deportivas del autódromo como eventos masivos", aseguraron a Urgente24 desde la AGC.

Asimismo, según explicaron hay un fallo de la Procuración General que habilitará a este tipo de eventos en el Autódromo. Mientras tanto, lo que elabora la AGC es lo mismo que se les otorga a los estadios de fútbol (que tampoco tienen habilitación definitiva para eventos masivos), un permiso precario que será por 6 meses y se puede extender.

La suspensión del fin de semana pasado puso en duda si el calendario deportivo para este año se llevaría a cabo con normalidad. El mismo arranca con el Súper TC2000, que tiene previsto comenzar la temporada el 4 y 5 de marzo en el Oscar y Juan Gálvez.

Las normas que deben acatarse para un espectáculo “masivo” en la Ciudad de Buenos Aires, según la Ley 5641, son entre otras, un informe de impacto acústico, constancia de cumplimiento de las cuestiones de seguridad respecto a instalaciones y/o estructuras fijas y/o transitorias que exija la reglamentación.

Asimismo, la AGC establece, entre otras cuestiones, que debe proveerse de un control de acceso tecnológico (molinetes), debidamente homologado y certificado a fin de garantizar el respeto de la capacidad máxima otorgada. Ese sistema deberá contemplar pantallas en las puertas de acceso y en el interior del lugar donde se desarrolle el evento, que permitan verificar en tiempo real y de manera real el porcentaje de ocupación.