Basavilbaso admitió el error (y Mario Negri salió con los tapones de punta)

En diálogo por radio La red, el titular de la ANSES, Emilio Basavilbaso, reconoció el "error", pero bajo ningún punto de vista "barajé renunciar (porque) hemos tenido muchos más aciertos que desaciertos".

En la misma radio, el titular del interbloque de Diputados Cambiemos, Mario Negri, disparó: “El cúmulo de errores desgasta y creo que la figura de Mauricio Macri, la que alinea frente a la confusión, no puede ser abusada en el uso de la misma. Me pareció bien lo que el Presidente hizo ayer, no hay que desgastar la figura, hay que aceitar los mecanismos y sistema de alerta entre el Ejecutivo y el Congreso”.

Negri explicó que lo del cálculo de las jubilaciones “fue una tormenta que nos tomó por sorpresa y por suerte terminó rápido” y, en cuanto al acuerdo con el Correo que ayer Macri decidió frenar, indicó que “es un tema muy sensible y uno tiene que tomar precauciones” ante la “hipersensibilidad de la sociedad”.

"El gobierno, la cosa pública, no es una empresa. No porque sea mala una empresa, donde a un gerente se le tira la oreja. Pero en la cosa pública está el interés de la sociedad”, sostuvo y dijo no saber “si alguien pagará el error”.