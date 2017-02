Recalde: "No se puede volver a foja cero, el delito está cometido"

"El tema del Correo es gravísimo y no se puede volver a foja cero, no es borrón y cuenta nueva. Es como que se arrepienta de haber cometido un delito, el delito está cometido", sostuvo Héctor Recalde, jefe del bloque de Diputados FPV-PJ, respecto a las declaraciones de ayer (16/02) de Mauricio Macri sobre el escándalo por la deuda condonada a Correo Argentino.



En declaraciones a FutuRock FM, el diputado dijo que "había un manifiesto conflicto de intereses y una propuesta abusiva. Macri hace que el otro Macri no pague lo que Macri no tenía que pagar... es de sentido común", expresó.



Además, criticó la reducción de la jubilaciones tras el "error" en el cambio de fórmula. "Se perjudicaba a más de 17 millones de personas y los funcionarios de primera línea del Gobierno hablan de 20 pesos. Quintana me hace acordar a Prat Gay cuando hablaba de dos pizzas", lanzó.



"Es terrible la falta de sensibilidad social del Gobierno y la inseguridad jurídica que genera. Así no van a venir las inversiones", señaló.

Ayer, el Presidente ofreció una conferencia de prensa a propósito de la polémica por el acuerdo con el grupo que conduce su padre. Macri reconoció que "faltó algo de mi parte", que fue "pensar en mecanismos para controversias como éstas", que pueden derivar en un conflicto de intereses. Dijo que solicitará que se replantee el acuerdo y que la propuesta sea auditada por el Congreso.



Macri anunció así que el Gobierno solicitará que "volvamos a foja 0" con el acuerdo entre el Estado y el Grupo que lidera su padre, Franco Macri, por una deuda vinculada a la concesión del Correo Argentino.



Ese acuerdo fue rechazado por la fiscal que atiende el caso, Gabriela Boquín que, a partir de cálculos del Ministerio Público Fiscal, sostiene que es perjudicial para el Estado ya que estaría condonando el 98% del pasivo correspondientes a cánones no pagados.



"Se dijeron cosas que no son verdad, por mala intención", dijo el Presidente en conferencia de prensa en el Salón Blanco de la Casa Rosada, lo que atribuyó a que "ya estamos en un año electoral".