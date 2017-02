A lo Jessica Cirio: Funcionaria crea tutorial para poner preservativos con la boca

En el marco de la feria de salud del día de la amistad, Dione Anguiano (delegada de Iztapalapa, México) brindó una charla a los jóvenes con recomendaciones sobre el cuidado e higiene sexual.

Pero al final, la funcionaria mexicana desató un escándalo en todo el país al viralizarse un video en el que les enseña cómo colocar un preservativo en un pene desde la boca.

Según Anguiano, protegerse no tiene "por qué ser aburrido", justificando el modo de enseñar también.

Luego de la catarata de comentarios en contra que recibió, aclaró: "No hice nada malo".

"Con el poder del amor, podemos hacer que las cosas cambien, por eso quisimos hacer este evento de manera lúdica, donde además de que nos divertamos, conozcamos nuestro cuerpos, nuestras ilusiones, cómo hacer el amor, no sin hacer la guerra. Cómo hacer el amor y no morir en el intento, cómo hacer el amor y no salir embarazada", dijo antes en un discurso.

Luego, agregó en su cuenta de Twitter:

Invito a jóvenes a celebrar el amor con responsabilidad, y evitar embarazo no planeado. Aprendan a protejerse. #BesosyAbrazosIztapalapa. pic.twitter.com/6GQcMqr99O — Dione Anguiano (@DioneAnguianoF) 15 de febrero de 2017

