Encuesta: El 30,6% de los votantes de Macri "desaprueba totalmente" su gestión

El 2017 no arrancó bien para Mauricio Macri, que juega mucho del futuro de su gestión en las próximas elecciones legislativas: su imagen está siendo afectada por varios conflictos y escándalos. Una encuesta realizada del 10 al 14 de febrero de este año a nivel nacional por Gustavo Córdoba & Asociados (un encuestador muy reconocido en la provincia de Córdoba) muestra que la imagen negativa del Presidente ya llega al 50,2%, mientras que la positiva se ubica en 45,3%.



Según la encuesta, la imagen negativa de Macri subió 1,7% desde agosto de 2016. Mientras que la positiva bajó 0,7%.



En tanto fueron pasando los meses, la imagen positiva de Macri fue de mayor a menor, a partir de agosto de 2016. En ese mes el la imagen positiva era de 51,9%. Subió al 53,1% en octubre para caer al 50, 4% en diciembre y derrumbarse finalmente al 45,3% en febrero de 2017.



La imagen negativa era del 46% en agosto del año pasado para ubicarse en el 42,1% en octubre. Luego la tendencia fue creciente al llegar a diciembre al 44,1% de imagen negativa y establecerse en febrero de este año en el 50.2%







Por otra parte, el estudio indica que sólo el 44,8% aprueba algo o todo de la gestión de Cambiemos, porcentaje que viene en caída libre desde el 53,5% que alcanzaba en octubre. Del otro lado, el 53,2% desaprueba total o parcialmente la gestión del gobierno nacional (37,9% totalmente; 15,3% parcialmente), con el agravante de que un 30,6% de los votantes de Macri rechazan su administración.





Por otra parte, el 61,2% sostiene que Macri hizo "menos de lo que esperaba", contra un 28,6% que expresa que sus expectativas fueron satisfechas. Sin embargo, lo "hecho hasta ahora por Macri y su Gobierno" significó otro golpe para Cambiemos, ya que de sus votantes, el 59,9% señala que la gestión estuvo por debajo de lo que esperaba.



Cabe recordar que sólo en este mes y medio que va del año, el jefe de Estado tuvo que enfrentar diversos conflictos (en la encuesta no llega a considerarse el escándalo por los haberes jubilatorios, ya que se realizó días antes):



>Las presuntas transferencias a una cuenta del jefe de la AFI, Gustavo Arribas, por parte de una financista condenado por el pago de coimas de la empresa Odebrecht en Brasil. Si bien fueron en 2013, cuando Arribas no era funcionario, el jefe de los espías complicó más su situación cuando cambió su versión sobre los hechos. Arribas es un amigo muy cercano del Presidente y a esa confianza se debió su designación en la agencia de Inteligencia.



>La controversia por el número de desaparecidos, el frustrado cambio del feriado del 24 de Marzo y las declaraciones "negacionistas" del titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, sobre la última dictadura generaron nuevos e innecesarios cortocircuitos y contradicciones dentro del Gobierno respecto del tema de "los Derechos Humanos". Ni hablar del aprovechamiento que ha hecho el kirchnerismo de esa situación.



>La polémica por la deuda que el Grupo Macri mantiene con el Estado por cánones no pagados por la concesión del Correo. En junio el Gobierno y el grupo del que Presidente es partícipe y heredero firmaron un acuerdo para saldar ese pasivo, por unos $600 millones en total. Pero la fiscal que interviene pidió rechazarlo porque presuntamente implicaría la condonación de más de $4.000 millones se si aplican los intereses posconcursales, a partir de 2001. El Gobierno sostiene que no hay irregularidades, pero la propuesta ya se convirtió en objeto de una causa penal. Ayer, y en medio del escándalo, Macri anunció que pedirá "volver a foja cero" en ese caso.



A todo esto se le suma la polémica que se desató por la modificación del cálculo en la actualización de los haberes jubilatorios, que también el Presidente anunció ayer la marcha atrás.

Volviendo a la encuesta, otro dato interesante es que el 55% de los encuestados considera que la situación económica "seguirá igual de mal" o "empeorará" dentro de un año. Entre quienes eligieron a Macri en 2015, un 31% evalúa de esa forma negativa el futuro de la economía del país.

Finalmente, el 22,2% de los encuestados estimó que "el principal problema del país" es la corrupción, seguida por la inseguridad (19,7%) y la inflación (15,9%).

Como vemos en el gráfico de abajo, la corrupción como principal problema del país, subió en los últimos meses en la consideración de los encuestados: en octubre de 2016 llegaba al 17,8%, aumentando en febrero casi 4 puntos y medio.

La inseguridad también aumentó en la consideración de los encuestados: pasó de 11,6% en agosto de 2016 al 19,7% en febrero de 2017.

Y pese a que el Gobierno celebra que la inflación está bajando, no se refleja en la percepción de los encuestados: se mantiene a niveles similares a los de agosto de 2016 (aunque en octubre y diciembre había bajado).