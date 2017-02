3 años de prisión condicional para Mazzone por la "fiesta" con menores

El exintendente del distrito salteño de El Bordo Juan Rosario Mazzone fue condenado este viernes a tres años de prisión condicional por el delito de corrupción de menores, en el marco de una causa que investigaba el escándalo surgido tras la difusión de una serie de fotografías en las que se lo veía en ropa interior con dos niñas.

"En 64 años y con los pocos estudios que tengo, creo en la Justicia y en la justicia de Dios", manifestó el exjefe comunal en sus últimas palabras antes de oír la resolución judicial.

El tribunal integrado por los jueces Federico Armiñana Dohorman, Héctor Alavila y Martín Pérez consideró que Mazzone fue culpable del delito de corrupción de menores junto a los remiseros Eliseo Valdéz y Juan Manuel Amador.

De acuerdo al fallo, el cumplimiento de la condena será de ejecución condicional, así como también establece que deberán presentarse en los primeros diez días de cada bimestre en el Tribunal y abstenerse de consumir drogas.

En tanto, Valdéz también se expresó en un sentido similar al de Mazzone: "Creo en la Justicia, no me siento ni me sentí jamás responsable de un delito".

La causa judicial se inició en enero de 2013 cuando se difundió una serie de fotos del entonces intendente de El Bordo en ropa interior en una fiesta en su casa junto a un grupo de niñas menores edad.

Tras la aparición de las imágenes, Mazzone había reconocido su participación en el festejo con las jóvenes semidesnudas durante una fiesta de remiseros.