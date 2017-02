"Es inexplicable que Milani haya sido sostenido por el gobierno kirchnerista"

La presidente de Madres de Plaza de Mayo línea fundadora, Nora Cortiñas, se refirió esta tarde a la detención del ex jefe del Ejército César Milani, y opinó que "la lucha no fue en vano", en relación a los reclamos de los organismo de derechos humanos, y aseguró que "es inexplicable" la relación del kirchnerismo con el ex militar.



"Es inexplicable hasta el día de hoy que Milani haya sido sostenido por el gobierno kirchnerista. Él fue denunciado por mí y por el CELS por testimonios que recibimos y se le llevó la inquietud a Cristina. Todavía es un misterio por qué lo sostuvieron. No fue error de la ex Presidenta sino que hubo una toma de decisión que tal vez también le haya costado algunos votos", agregó en una entrevista con la radio Futurock.



La militante por los derechos humanos señaló que "estos personajes siniestros tienen que estar presos", y que "una sola tortura, un solo desaparecido, es un crimen de lesa humanidad".

"Está comprobado y hay testigos de que él ha participado. Y aunque él en una declaración imbécil haya dicho que era muy joven, no era tan joven para mandar a torturar a un pibe y para presenciar torturas de otras personas, como las presenció", lanzó.

Quien aún no se ha expresado al respecto es Hebe de Bonafini, quien ha defendido públicamente a Milani. De hecho, dijo que la acusación contra el entonces jefe del Ejército, fue nventada por Lanata" y una madre de Plaza de Mayo "para arruinarlo".



En una entrevista publicada en 2015 el Buenos Aires Herald, Bonafini explicó que la mención de Milani en el Nunca Más "fue agregada después" [de hecho y publicado el informe] y que "nunca existió" [lo que se denuncia]. "Lo inventaron ahora", dijo.



"¿No vieron que Nora Cortiñas presentó una denuncia contra Milani por la desaparición de su hijo? Ahora, de repente, secuestró a 40 personas", planteó.



"Cuando creo en alguien, voy a defender a esa persona hasta que esté presa. Mientras tanto, no voy a cambiar mi opinión", dijo en ese momento.



"Nilda Garré y Néstor Kirchner no me hubieran presentado a un mal tipo. Garré me dijo cientos de veces que era mentira [la acusación] y él me mostró adónde estaba, con día y hora", sostuvo, en referencia al momento de la desaparición del soldado riojano Alberto Ledo, ocurrida en Tucumán en 1976.