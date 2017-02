Rodríguez Larreta aumentó 15% el sueldo de sus ministros

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aumentó, por medio de un decreto, el sueldo de los ministros, secretarios, subsecretarios y directores generales.



La medida, que fue publicada este jueves (17/02) en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (BOCBA), según informó el sitio LetraP, no contempla ni al alcalde ni a su segundo, el vicejefe de Gobierno, Diego César Santilli.

El decreto Nº 75 lleva las firmas del propio Larreta, del Jefe de Gabinete, Felipe Miguel, y del ministro de Hacienda, Martín Mura. Desde el gobierno explicaron: “Resulta necesario jerarquizar los cargos de las unidades organizativas del gobierno con responsabilidades determinantes en la prestación de servicios esenciales, en la planificación y gestión de políticas públicas”. Entonces, según los funcionarios “es menester” crear dos adicionales para cubrir incrementos salariales en distintos rangos de funcionarios del Poder Ejecutivo porteño.



Uno de estos adicionales es el “Suplemento por Responsabilidad en el Cargo”, que alcanza a ministros, secretarios y subsecretarios, y el otro es el “Suplemento por Función Ejecutiva”, que incluye a directores generales y subsecretarios, pero que no reportan directamente a la Jefatura de Gobierno. Son aumentos mensuales y remunerativos que van entre los $7 mil y los $18 mil, variando según rango, función y categoría, y que fueron comentados en una reunión de gabinete ampliado de fines de enero.



Desde el gobierno porteño explicaron que hay una “necesidad” de modificar la pirámide salarial porque “estaba achatada” y algunos secretarios de Estado percibían un salario similar al de un ministro. Fuentes de la Jefatura indicaron que “se priorizaron” las áreas y cargos de “criticidad”, en donde la cercanía con el vecino y el trabajo en la calle es cosa de todos los días. Allí se destacan roles como el del director General del SAME, Alberto Crescenti, por ejemplo.



La lógica que aplicó el gobierno para brindar estos aumentos reside en que el salario del director del SAME, debido al tenor de su labor, no puede ser inferior al de un funcionario encargado de procesos informáticos. En ese sentido, un ministro porteño cobra casi 121 mil pesos, con este aumento su sueldo sería de 139 mil pesos aproximadamente. Quitando las cargas salariales y la retención por ganancias, pasaría a cobrar 90.000 pesos neto. Un secretario de Estado posee un salario de $115 mil actualmente. Con el incremento del 10% cobrará $126 mil en bruto.