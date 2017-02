El fútbol ya no es un commodity, es premium

Un caso muy interesante: Los 12 clubes de 1ra. División A de Paraguay llegaron a un acuerdo con la empresa dueña de los derechos de la televisación, la telco Tigo, y cada uno recibirá US$ 1.100.000 por año.

Millicom International Cellular, S.A. es un operador de telefonía móvil que opera comercialmente bajo la marca Tigo. Su sede legal se encuentra en ciudad de Luxemburgo pero su sede operativa está en Miami (Florida, USA). En julio de 2012 el Grupo Clarín le vendió sus acciones de Cablevisión (Paraguay) en US$ 150 millones.

En noviembre 2012, Tigo obtuvo la licencia para operar Cablevisión llamado después Tigo Star. También un canal de cable propio que integra su lista de señales, con programación propia llamado Unicanal. Desde octubre de 2013, inauguró su canal de música, denominado "HEi. Social Music Network". En febrero de 2014 inicio sus transmisiones el 1er. canal de deportes paraguayo, "Tigo Sports".

Robert Harrison, titular de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), y Tigo firmaron el nuevo contrato que irá hasta el 2020. Antes, las instituciones recibían US$360.000 por temporada tras el antiguo arreglo en la presidencia de Juan Ángel Napout y, posteriormente, Alejandro Domínguez.

Además, Tigo le construirá una sede propia a la APF en los 12.000 m2 de terreno cedido por el Comité Olímpico en el predio de Ñu Guazú. Y seguirá como sponsor de la Selección Paraguaya hasta 2022.

En la Argentina, el fútbol profesional está en una etapa de reconstrucción: se reformará el estatuto de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino), se elegirá al comprador de los derechos de televisación de los partidos, se creará la Superliga y se votará una nueva Comisión Directiva.

En la AFA esperan duplicar los ingresos por televisación con respecto al Fútbol Para Todos. En 2016 el contrato con el Estado pagó casi $1.700 milloness. En 2017, la base mínima en la licitación a sobre cerrado es de $3.000 millones por temporada.

La dirigencia del fútbol argentino viene negociando desde hace meses con Fox Sports + Turner, luego irrumpió ESPN, e inclusive un fondo de propiedad intelectual, marcas registradas y derechos de difusión Consor.

Es un negocio complejo, de alcance global y en ebullición por cuestiones de tecnología pero también por nuevos conceptos en la comercialización de todo lo que sean servicios Premium, del que no sólo participan los canales de TV sino también las cableoperadoras y las telcos.

Para comprender lo que está sucediendo, bien puede apelarse a la bibliografía existente.

Por ejemplo, la consultora global Arthur D. Little elaboró tiempo atrás un documento-propuesta que hizo foco en Europa (la Meca del fútbol profesional) y que tituló: "La difusión de deportes premium: ¿La fórmula milagrosa que ganará la disputa por la banda ancha?":



Los operadores de TV paga tradicional de toda Europa competirán ferozmente por la exclusividad de los derechos de la difusión de Deportes premium. En un contexto fijo de maduración de banda ancha, hay una creciente proporción de paquetes de oferta y despliegue de redes de banda anchas super rápidas, en las que tambien los operadores de telecomunicaciones ofertan por estos derechos.



El contenido está ganando peso en la decisión de compra de paquetes del consumidor, y los operadores no pueden ignorar esto si quieren maximizar la proporción de hogares conectados a las nuevas redes de banda ancha super rápidas. Sin embargo, la adquisición de los derechos de difusión de deportes se ha vuelto muy cara, dando como consecuencia márgenes más restringidos que compiten con las inversionesç.

¿Es la adquisición de derechos de emisión de deporte una sólida estrategia a largo plazo para los operadores de telecomunicaciones?

¿Por que los operadores de telecomunicaciones cada vez buscan más contenidos exclusivos de deportes?



Paquetes triple-play se están convirtiendo en una mercancía.



En la edad de la saturación del mercado de banda ancha fija y la convergencia de móviles fijos, el incremento de la penetración triple-play (telefonía, datos o internet y televisión. N. de la R.: hoy día se habla de cuádruple play porque la telefonía se divide en móvil y fija o básica) es un medio probado para reducir la deserción de abonados.

En algunos países occidentales europeos, los paquetes triple-play son vendidos como un producto básico. En estos mercados, los consumidores no pueden escoger, en la mayoría de los proveedores, sólo una conexión de banda ancha sino que tienen que comprar el producto triple-play como parte del paquete.



En este contexto los consumidores consideran 3 criterios de decisión a considerar:

1. La calidad de conexión de anda ancha.

2. La calidad de la interfaz del usuario.

3. La propuesta de contenido de TV paga.

carlos-avila.jpg



Existen otros criterios de decisión de 2do. orden y pueden ser aprovechados para diferenciar una oferta. Por ejemplo, un tipo especifico de modem (el caso de uno que corra sobre sistema operativo Android), el uso de una tecnología específica (una combinación de línea fija y redes móviles) u otros servicios avanzados.

Sin embargo para una conexión equivalente de banda ancha, el contenido exclusivo puede ser el último elemento de definición que evalúe el centro de negocios de un operador de telecomunicaciones.

Hay que destacar, de todos modos, que loos hogares centro-deportivos están ganando participación entre los hogares de TV paga.



Evaluándolo en términos históricos, los operadores de TV paga han estado proveyendo tanto de contenido en forma de películas exclusivas como de deportes en vivo.



En el caso de los contenidos fílmicos ha sido cada vez más depredado por jugadores OTT u Over-the-top content, que quiere decir "jugadores por encima de los demás" (el caso de Netflix).

Los jugadores OTT han sido exitosos por 3 razones:

* ofrecen un abundante catalogo (disponible en cualquier lugar en cualquier momento),

* un precio accesible, y

* una interfaz de usuario sencilla.

Por esto, el valor percibido de la propuesta de contenidos de entretenimiento fílmico de TV paga que ofrecen los operadores se encuentra bajo presión.



Y los operadores de TV paga están cambiando su capacidad de compra hacia los deportes premium, provocando que las emisoras de aire cada vez encuentren más dificil retener esos derechoss de televisación de deportes.



En Francia, la TF1 solía emitir por aire la UEFA Champions League y los grandes premios de la Fórmula 1. En apenas 2 años (2011 a 2012), la TF1 perdió sus derechos a manos de 2 canales pagos Canal+ y BelN Sport.



En 2011, la BBC perdió parte de los derechos de transmisión de la Fórmula 1 a manos de SKY, y sólo pudo transmitir la mitad de las carreras en vivo. A causa de los cortes de presupuesto de la BBC, Channel 4 se quedó con estos derechos en forma temporaria. Pero empezando 2019, SKY tendrá la exlcusividad de la Fórmula 1 en el Reino Unido. Lo mismo pero en Holanda: RTL7 perdió los derechos de transmisión de la Fórmula 1 a manos de Sport 1 en 2013.

* Los ingresos por publicidad de los canales FTA (free-to-air o sea los de aire) se encuentra cada vez más bajo presión a causa del viento en contra de la macroeconomía y el comienzo del declive de su alcance global.

* Un creciente interés de los operadores de TV paga y empresas de telecomunicaciones por contenido deportivo, coyuntura que sube los precios de los derechos de televisación.



Para ilustrar esta tendencia: entre 2010 y 2013, los ingresos de emisión de publicidad han disminuído en términos de CAGR (Compound Annual Growth Rate o Tasa de crecimiento anual compuesta, una tarifa de crecimiento promedio durante varios años) en 1% en toda Europa, mientas que los costos por los derechos de deportes premium han incrementado en entre 20% y 30% anual en el caso de derechos de propiedad clave.

--------------

Participación de los suscriptores de banda ancha que tienen un paquete premium de TV

Celeste: suscriptores de bancha ancha sin paquete de TV premium

Azul: suscriptores de banda ancha con paquete de TV premium)

banda-ancha1.jpg



Paquete premium es definido como altamente valioso y de contenido particularmente exclusivo, ejemplo en el Reino Unido se considera a todos los suscriptores a SKY, en Francia a todos los suscriptores a Canal+ y Bein Sport.

--------------



En el Reino Unido, casi el 50% del contenido de deporte exclusivo suscripto a banda ancha juega un rol clave. Por esto, la adquisición de la exclusividad de derechos de transmisión de deportes es esencial, especialmente cuando se despliega la generación siguiente de redes. Una importancia similar es observada en España, Italia y Francia.

El dilema de ampliar los FTTx

FFTH es Fiber To The Home, también conocida como fibra hasta la casa o fibra hasta el hogar.

FTTx es Fiber to the x, un término genérico para designar cualquier acceso de banda ancha sobre fibra óptica que sustituya total o parcialmente el cobre del bucle de acceso.



El negocio de despliegue FTTH/FTTC es altamente sensible a la proporción de hogares conectados.



Las inversiones de banda ancha FTTx son muy sensibles a la conversión de banda ancha de los hogares.

Son 2 conceptos diferentes.

Las inversiones relacionadas con la adquisición de contenido exclusivo tienen el potencial de incrementar la proporción de hogares conectados, llevando esto a un reducido período de retorno por grandes sumas de inversión.

En el caso de una inversión adicional del 10% y un incremento de 5 puntos en la conversión de hogares enlazados a hogares suscriptores del premium, el período de retorno puede reducirse hasta 1 año.



Despues de años de una declinante participación en el mercado y un incremento en la competencia de operadores alternativos, todos los titulares europeos incumbentes recomprometen sus despliegues FTTx a largo plazo otra vez.

En tanto, un número de autoridades de control se ha abstenido de imponer regulaciones a la venta por mayor de conexiones de fibra óptica con el fin de fomentar las inversiones.

Esta situación resulta en un incremento en la atracción de Telefónica, Orange y British Telecom de construir redes FTTx en sus respectivos mercados locales. Tambien adquirieron al menos parte de los derechos de transmisión de las ligas locales de fútbol.

Las telcos siguen estrategias diferentes para posicionar sus inversiones de banda ancha.



A fin de considerar la inversión en contenidos deportivos debe tenerse en cuenta varios parámetros:

* el apetito de los consumidores de los respectivos mercados,

* la capacidad de inversión de los jugadores individuales, y

* la intensa competencia, factor clave para definir y diferenciar la inversión.

Esta intensa competencia depende del número de jugadores, la presencia o no de fuertes operadores de cable, las regulaciones sobre el titular de la red de cobre y los incentivos para las inversiones de red de fibra óptica u otras tecnologías.

La situación del mercado individual provoca situaciones entre las que debe elegir un operador de banda ancha.El contenido exclusivo puede usarse tanto para:

* Proporcionar un posicionamiento propio.

* Apoyar el despliege de redes de banda ancha super rápidas.

* Proveer una diferenciación adicional en un mercado competitivo.

Las estrategias de adquisición de contenidos deportivos premium

¬¬La estrategia hegemónica



Es la que se construye teniendo un monopolio de todos los mayores eventos deportivos. El provedor del contenido se posiciona a sí mismo como el único lugar para ofrecer un completo paquete de contenidos deportivos. Esto suguiere a los consumidores un mercado de TV paga de 2 bandas: un jugador es premium, los otros son básicos. A causa de esta particular propuesta de venta, el proveedor de TV paga puede darse el lujo de cobrar un abono premium. Éste ha sido el caso en el Reino Unido de SKY, hasta que British Telecom entró en competición directa con los derechos de la Premier League, elevando en +70% el presupuesto de los derechos por temporada. También ha sido el caso en Grecia, con la posición hegemónica de Nova, antes de que OTE TV entrara en competencia, forzando a Nova a bajar los precios de inmediato.



¬¬Viabilidad 1

Accesible sólo cuando se encuentra el dueño de derechos.



La estrategia irruptora de monopolios es un enfoque reactivo a un jugador hegemónico. Esta estrategia conduce típicamente a una guerra de precios de licitación. En el Reino Unido, para acompañar su despliegue de fibra óptica, British Telecom (BT) ha llevado a cabo una licitación agresiva de uno de los paquetes más valiosos de la Premier League, pudiendo elegir primero 18 juegos de los posibles 38. En 2013, BT tambien había ganado los derechos de emisión de la Liga de campeones a partir del 2015, así ganaba uno de los activos más atractivos de SKY.



En Grecia, el titular del operador de OTE ha roto el monopolio de los derechos deportivos de Nova al adquirir primero los derechos de todas las grandes ligas de fútbol internacional, seguido por un número de otras propiedades de deportes no explotadas y, finalmente, quitándole la Champions League. Con esta estrategia, OTE TV ha sido capaz de asegurar en 2015 el 100% del aumento neto del mercado, y el 70% del aumento bruto, mientras que, al mismo tiempo, incrementó su mezcla de ARPU. En Francia el canal de deporte fundado por Qatari BelN Sport y Altice Group se estan devorando la hegemonia de Canal+ paso a paso.



Viabilidad: Requiere significantes recursos financieros de los nuevos jugadores, ya que esta estrategia tiene ñlargos períodos de devolución. Algunos reguladores incluso intervienen y fuerzan sub-licensiar para reducir la concentración de derechos.

La estrategia de cambio de juego.



La estrategia de cambio de juego es una respuesta a un incremento de los costos de los derechos de contenido cuando el valor de la exclusividad ya no apoya casos positivos de negocios. El operador de cable de Bélgica hizo una oferta no exclusiva conjunta para la Liga de Fútbol de Bélgica con contenidos deportivos como un diferenciador contra jugadores internacionales de OTT. Además, un número de desafiantes jugadores de TV paga estaban considerando estrategias por derechos secundarios con el objetivo de construir una oferta competitiva a una fracción de los costos de los derechos en vivo.

El medio digital Perform Group se concentró en embestir contra SKY por los derechos en vivo on-demand de la Premier League para los mercados de habla alemana y se espera que participe en la subasta de la Bundesliga. Tambien canales de TV paga como Discovery y ESPN pueden ser tentados a birlar a sus actuales operadores de distribución e ir directo al consumidor con ofertas de contenidos deportivos concentrados por canales OTT (tipo Netflix).



¬¬Viabilidad 2: Una sólida estrategia que necesita del compromiso de muchos jugadores o una visión diferente a partir de un innovador paquete de derechos.

Los excesos son eventualmente invadidos por reguladores.



En 2010 en el Reino Unido, el ente regulador gubernamental británico Ofcom forzó a SKY a vender al por mayor sus mayores canales de deportes (SKY Sport 1 y SKY Sport 2) a otras plataformas de TV pagas como IPTV o Digital Terrestrial TV. Esto provocó que todas las grandes plataformas de TV permitieran el acceso de sus suscriptores a estos canales. Pero en 2015, Ofcom eliminó el reglamento de la oferta obligada ya que consideró que los deportes de SKY estaban extensamente disponibles vía otros proveedores de TV paga, a través de acuerdos comerciales regulares.



Recientemente en España, el regulador aprobó la adquisición de Canal+, que era de Grupo Prisa, por Telefonica con la específica condición de obligarlo a vender el 50% de su contenido premuim a competidores de TV paga a un precio definido por el regulador gubernamental.

Los contenidos de deportes en vivo serán un campo de batalla clave para los nuevos y viejos operadores de TV paga y, en última instancia, conducirá a la consolidación del negocio.



Los operadores de TV paga "directo a los Hogares" (DTH, siglas en inglés) que actualmente son dueños de significativas porciones de los derechos premium de TV paga se verán cada vez más bajo presión por operadores de banda ancha. Estos últimos siguen siendo muy adinerados, por ahora tienen un gran número de hogares con TV paga (a travez de IPTV y en la mayoría de los casos DTH) y con la actual banda ancha fija se despliega una gran oportunidad empresarial para defender o mejorar.



Los operadores de telcos y cable emplearán una estrategia disrruptora del monopolio, apuntando primero a la Premier League y a la Champions League. Una vez que esto se encuentre asegurado se añadirán las ligas de fútbol nacional y los derechos de otros deportes secundarios. Sin embargo, sólo los operadores que puedan asegurar una financiación a largo plazo de esta estrategia serán exitosos. Ademas, similar al espectro de subastas, los operadores necesitarán prepararse cuidadosamente para la gestión de los derechos de difusión de los deportes.



Licitar los derechos deportivos premium sólo concede una relativamente pequeña ventana de oportunidades para distinguirse de la competencia, ya que las subastas por lo general se repiten/renuevan cada 3 años. Además, durante este período de exclusividad, los nuevos entrantes pueden adquirir sólo parte de los derechos del titular.



Este incremento en la competencia por los deportes premium acelerará aún más la consolidación en la industria de la TV paga. Los operadores de telecomunicaciones serán los principales conductores de esta consolidación ya que, aparte de porfolios de derechos y una base de clientes, tambien pondrán sus manos en otro activo clave: experiencia a largo plazo en TV paga.