Desde Página/12 (no La Nación), Alconada confirmó que el tsunami se llama Odebrecht

De acuerdo a Irina Hauser, en Página/12, su colega Hugo Alconada Mon, del diario La Nación, reveló a la Justicia, cuando fue citado para que prestase declaración testimonial por la famosa nota que escribió, que un emisario del titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, le reconoció: “Toda la operación fue en negro”.

Alconada Mon buscaba al funcionario para buscar una opinión acerca de la información que publicaría en el diario La Nación sobre 5 transferencias que llegaron una cuenta bancaria suya en Suiza por cerca de US$ 600.000. Eran pagos del financista Leonardo Meirelles, operador de la empresa Odebrecht condenado en Brasil en la investigación Lava Jato.

Luego, otro emisario de la AFI contactó al periodista y le dijo que el anterior interlocutor era “un boludo y no estaba autorizado a decir que la operación era en negro”.

Alconada Mon ya había recibido en días sucesivos 3 versiones distintas de los voceros.

Sólo la última coincidía con la que dio Arribas públicamente: admitió sólo una transferencia de US$ 70.000, que inicialmente dijo que era el pago de un inmueble en Sao Paulo, aunque luego aclaró que era sólo de los muebles.

De acuerdo a Hauser, Alconada Mon también reveló que 2 funcionarios del actual gobierno le reconocieron que los US$ 70.000 pudieron haber sido el pago de Odebrecht por “tareas de lobby”.

Después de la declaración de Alconada Mon, el fiscal Federico Delgado presentó un escrito al juez Rodolfo Canicoba Corral pidiendo medidas de prueba.

Hauser: "Por primera vez pone la lupa sobre el soterramiento del tren Sarmiento, anunciado por Odebrecht en un comunicado en su página web, sólo horas después de que Meirelles comenzara a ordenar las transferencias, según evidencias que aportó el periodista."

Por eso Delgado pide requerir “al señor jefe de gabinete de Ministros que en un plazo perentorio elabore un informe preciso, concreto y escueto; es decir ceñido exclusivamente a los hechos, sobre la fecha en que se firmó ese acuerdo, quienes participaron en representación del os contratantes y qué montos de dinero había en juego”. En la misma semana de 2013, recordó Alconada en su declaración, “se ve en un cable de Télam que Mauricio Macri anuncia su intención de competir por la presidencia”.

El pedido de Delgado también propone que el Banco Central designe un experto para que “traduzca” al “lenguaje común” los formularios propios del sistema financiero que fueron entregados por el testigo al expediente como prueba de las cinco transferencias que reflejó en su investigación periodística publicada, por un total de US$ 594.518, de las que Arribas hasta ahora sólo admitió la de US$ 70.000. Esas operaciones, informó Alconada, se hicieron entre el 25/09/2013 y el 27/09/2013.

Cuenta Página/12: "El dinero salía de una cuenta bancaria en Hong Kong que manejaba el financista Meirelles a través de una empresa que usaba como pantalla llamada Import & Export Limited. La justicia brasileña ya determinó que era una fachada para lavar dinero, pagar coimas y evadir. Lo recibía al final del camino una cuenta en el banco Credit Suisse. "

En Brasilia

Fiscales de 15 países se reunieron a partir el jueves 16/02 en Brasilia para intercambiar información, a puertas cerradas, sobre las prácticas de corrupción en que ha incurrido la constructora brasileña Odebrecht.

Según la Procuraduría General de Brasil, que organizó la cita, fueron invitados los ministerios públicos de Antigua y Barbuda, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Portugal, Perú, República Dominicana y Venezuela. La cita fue un "inédito caso de cooperación regional". De acuerdo al Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht pagó US$788 millones en sobornos a funcionarios y políticos de 11 países, la mayoría latinoamericanos. El mega escándalo de corrupción comenzó precisamente en Brasil, con el sobrenombre de “Car Wash” (Lava Jato) -porque el dinero se repartía en una estación de servicio y lavadero de automóviles-.

Todos esos países han solicitado información a las autoridades brasileñas, que desde hace más de 2 años iniciaron la llamada operación Lava Jato, que empezó con un simple asunto de blanqueo de dinero en un puesto de gasolina y lavado de coches de Brasilia y destapó el mayor escándalo de corrupción de la historia nacional.

Desde entonces, decenas de políticos y empresarios han terminado en prisión por su participación en esa trama, que aún puede salpicar a muchos otros dirigentes de casi todos los partidos, entre quienes figuran miembros del Gobierno y el propio presidente Michel Temer.

Esas prácticas, sin embargo, no se limitaron a Brasil y fueron más allá de las fronteras, para expandirse de la mano de Odebrecht por buena parte de América Latina y llegar hasta a países de África e incluso de Europa, como es el caso de Portugal.

Buena parte del dinero obtenido con esas maniobras ilegales pasó por bancos de Estados Unidos y Suiza, países que también entraron en la investigación y con los cuales Odebrecht firmó sendos acuerdos de lenidad, como hizo en Brasil, mediante los cuales aceptó sanciones pecuniarias que superan los 2.000 millones de dólares.

La dimensión internacional del escándalo se conoció a fines del año pasado, cuando el Departamento de Justicia de USA reveló que la constructora había admitido que pagó unos US$ 788 millones en sobornos en doce países de Latinoamérica y África, incluido Brasil.

Los pagos se refirieron a "más de 100 proyectos" realizados entre 2001 y 2014 y que, en la gran mayoría de los casos, correspondían a obra pública.

Las investigaciones iniciadas a raíz de las informaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos han generado una orden de captura contra el ex presidente peruano Alejandro Toledo, declarado prófugo; y ha salpicado a los actuales mandatarios de Panamá, Juan Carlos Varela, y Colombia, Juan Manuel Santos.

También han generado un enorme revuelo en cada uno de los países citados, que en su mayoría han pedido información a Brasil, ya que 77 ex directivos de Odebrecht implicados en el asunto han acordado colaborar con la justicia y pudieran haber revelado detalles sobre las operaciones de la empresa en el exterior.

Los testimonios de esos antiguos ejecutivos de la constructora están bajo un estricto secreto judicial, pero la prensa local afirma que pudieran implicar en el asunto a unos 200 políticos, incluido el presidente Michel Temer, por lo que los califica como "la delación del fin del mundo".

Odebrecht, que opera en 28 países y tiene unos 168.000 empleados, ha aceptado su responsabilidad en esos hechos y se ha comprometido tanto a colaborar con la justicia en todas las investigaciones como a eliminar definitivamente esas prácticas corruptas.

Tal como un volcán en erupción, la investigación del esquema de corrupción en torno a la petrolera estatal brasilera Petrobras, la Operación Lava Jato, ha inundado y salpicado a los principales empresarios y políticos brasileros. El actual (y débil) Presidente brasilero, Michel Temer, está intentando blindarse a toda costa, ahora que la presidenta del Superior Tribunal Federal de Brasil, Cármen Lúcia, decidió incorporar al expediente las confesiones de los exejecutivos de la constructora Odebrecht que detallan el pago de sobornos a diversas empresas públicas comenzando por Petrobras.

De México a la Patagonia

La validez de las confesiones de los ejecutivos había quedado en duda tras la muerte del juez Teori Zavascki, quien llevaba adelante el proceso. Si bien el contenido de las confesiones es hasta el momento secreto, se estipula que a partir de los datos aportados podrían surgir nuevas denuncias de corrupción que afecten al Gobierno de Michel Temer, que ya cuenta con un bajísimo índice de aprobación. Pero la Lava Jato no conoce fronteras y ahora está afectando a las figuras principales ya no de Brasil sino de la región entera.

"Nunca antes se había dado casos de corrupción en el que están involucrados principales políticos y empresarios latinoamericanos. Obras de gran envergadura paralizadas, indignación popular y detenciones en serie: el escándalo de los sobornos pagados por el gigante brasileño de la construcción Odebrecht para obtener contratos en varios países extiende sus repercusiones en gran parte de América Latina", escribió Alfredo Jiménez Pereyra en el diario boliviano Los Tiempos. Entre el 22 y el 24 de febrero, se llevará a cabo en Lima, Perú, el seminario "Corrupción y Estado de Derecho", organizado por la Federación Latinoamericana de Magistrados.

Está confirmada la presencia allí del juez Sergio Moro, que trasmitirá a otros magistrados de la región las claves para llevar adelante las investigaciones anticorrupción. Ya esta semana en Brasilia se reunieron los procuradores de justicia de 11 países en los que operó Oderbrecht para establecer cooperación en torno a los asuntos de corrupción en que estuvo implicada la empresa brasileña. El encuentro fue organizado por la Procuraduría General de Brasil y asistieron fiscales de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Portugal, Perú, República Dominicana y Venezuela, países en los que se investiga la corrupción producto de las incursiones de la constructora.

La democratización de la corrupción

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, las coimas que la constructora repartió en 12 países de Latinoamérica, llegan a 788 millones de dólares. "Marcelo Odebrecht fue capturado el 19/06/2015 acusado por haber pagado coimas a Petrobras, que a su vez se habría apoderado de US$2.000 millones", explica la revista colombiana Semana. "Marcelo Odebrecht decidió colaborar con la justicia brasilera y negoció una reducción de su pena de 14 años a cambio de entregar información sobre su esquema de sobornos en Brasil y en todos los países donde Odebrecht tuviera presencia."

La investigación fue luego enviada al departamento de justicia norteamericano debido a que hubo dineros de Odebrecht en el flujo financiero de ese país. "El esquema de corruptelas de la Organização Odebrecht y su filial petroquímica Braskem es ejemplo destacadísimo de 'democratización de la corrupción': gobiernos y partidos de izquierda y de derecha aparecieron entre los receptores de US$ 778 millones en sobornos de Odebrecht entre 2001 y 2016 que el Departamento de Justicia de EEUU, bajo la Foreing Corrupt Practices Act de 1 977, a fines de diciembre —aún Obama presidente— aventó para amargarles las fiestas", escribió José Rafael Vilar del diario La Razón.

Para Jessica Ebrard de la ONG Transparencia Internacional, 2016 fue un año destacable en la lucha contra la corrupción en las Américas. "El acuerdo de Odebrecht con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, echó luz sobre una compañía gastando millones de dólares en sobornos a políticos y partidos políticos a través de América Latina, así como en 2 países africanos, para ganar contratos comerciales", escribió Ebrard.

Sin embargo, como un efecto dominó, las revelaciones de las delaciones premiadas de Odebrecht pueden extender el terremoto político que generaron en Brasil a toda América Latina. Para Vilar, las delaciones compensadas de Marcelo Odebrecht y 77 de sus ejecutivos, "como la peste negra que azotó Europa en el siglo XIV, tendrán consecuencias mayúsculas previsibles para políticos corruptos de cualquier ideología", afirma Vilar.

El "sector de sobornos" de Odebrecht

"Fue en EEUU donde el escándalo de Odebrecht empezó a revelarse ingente. El pasado mes de diciembre, la empresa fundada por el ingeniero brasileño Norberto Odebrecht en los años 40 y presente en 27 países, pagó ante un juzgado federal de Brooklyn (Nueva York) 3.500 millones de dólares de multa, la mayor de la historia por sobornos, tras ser acusada de pagar 788 millones de dólares en sobornos por un centenar de proyectos a políticos, partidos y funcionarios en al menos 12 países", escribió Jiménez Pereyra en Los Tiempos.

"En todos los países el 'modus operandi' fue el mismo: la constructora utilizó una sofisticada trama de offshores (empresas fantasmas) para pagar los sobornos. En la isla caribeña de Antigua llegó a comprar un banco local para facilitar la tarea. Según las autoridades, Odebrecht utilizó diferentes 'capas de blanqueo de dinero' para dificultar el rastreo de las transacciones. Los pagos a agentes públicos en los países mencionados partían del Sector de Operaciones Estructuradas de la empresa, que en Brasil pasó a conocerse como 'sector de sobornos'. El departamento, con una contabilidad paralela, garantizaba los fondos utilizados y autorizaba las transferencias con la supervisión del presidente de la compañía", explicó Jiménez Pereyra.

Vilar agrega que por las denuncias que se conocen, fueron los gobiernos latinoamericanos de izquierda del siglo XXI (Argentina 2007-2014, gobernado por Néstor y Cristina Kirchner; Brasil 2003-2016, con Lula, acusado de recibir sobornos de Odebrecht y Andrade Gutierrez y "beneficios" de OAS y Dilma Rousseff; Ecuador 2007-2016, gobernado por Rafael Correa, además del escándalo de Petroecuador y Refinería Esmeralda; Venezuela 2006-2015, con Hugo Chávez y Nicolás Maduro) los más corrompidos. Habrían recibido 515,5 millones. La izquierda moderada (República Dominicana 2001-2014, con Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina; y Perú 2005-2014, Alejandro Toledo con orden de captura internacional, además de Ollanta Humala y su esposa y funcionarios de Alan García) le sigue con 121 millones.

Los gobiernos de derecha (Colombia 2009-2014, final de Álvaro Uribe y durante Juan Manuel Santos, sindicado de 'aportes' a su reelección; Guatemala 2013-2015 durante Otto Pérez Molina, destituido y preso; México 2013-2014, con Enrique Peña Nieto; y Panamá 2010-2014 gobernando Ricardo Martinelli y sindicados sus hijos, aunque el actual Juan Carlos Varela fue acusado por su exministro Ramón Fonseca de recibir dinero para su campaña) fueron los que menos recibieron, con 98,5 millones, afirma Vilar.

País por país

> Según la investigación estadounidense, los sobornos pagados por Odebrecht en Argentina entre 2007 y 2014 fueron de US$ 35 millones, realizados a intermediarios en los que confiaba la compañía para enviar el dinero a su destino: los bolsillos de funcionarios argentinos relacionados con 3 proyectos de infraestructura. Los ingresos por contratos llegaron a US$ 278 millones.

> Brasil es sin dudas el país con mayor volumen de sobornos de Oderbercht: según la investigación, entre 2007 y 2014, llegaron a la cifra de US$ 349 millones. Los ingresos por contratos fueron de US$ 1.900 millones. La empresa Braskem S.A., una de las mayores petroquímicas del mundo y controlada por Odebrecht, se declaró culpable ante la fiscalía de USA de participar en el esquema de sobornos.

> Los sobornos pagados a Colombia por Odebrecht entre 2009 y 2014 fueron por US$ 11 millones. Los ingresos por contratos equivalieron a US$ 50 millones. La Fiscalía aseguró recientemente que parte del dinero recibido como soborno por el exsenador del Partido Liberal, Otto Bula, detenido a principios de año, habría terminado en la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014, explica Univisión. El 15/2, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia reveló que ya fue abierta una indagación preliminar contra el Presidente colombiano por el presunto vínculo de su campaña presidencial con Odebrecht.

> Según la sentencia del tribunal federal de Brooklyn, los pagos de sobornos en el caso de México fueron por US$ 10,5 millones, entre 2010 y 2014; lo que generó beneficios por 39 millones.

> En el caso de Perú, la Fiscalía anticorrupción ha solicitado 18 meses de prisión preventiva para Alejandro Toledo, quien fue Presidente del país entre 2001 y 2006. Toledo está prófugo y la justicia peruana ofrece US$ 30.000 por su captura internacional. Los sobornos pagados por Odebrecht a ese país entre 2005 y 2014 fueron por US$ 29 millones. Los ingresos por contratos llegaron a US$ 143 millones. Según un documento de la Unidad de Inteligencia Financiera revelado por el diario Peru21, la fundación de Toledo recibió transferencias de dinero entre los años 2009 y 2011 de Odebrecht a cambio de contratos durante su gobierno. Ollanta Humala, otro expresidente peruano, también está siendo investigado tras la revelación del diario Folha de Sao Paulo de que Odebrecht había entregado US$ 3 millones a su campaña presidencial. Además, el expresidente Alan García instó a que se investigue a todos los ministros del Gobierno de Toledo (2001-2006), incluido el actual mandatario, Pedro Pablo Kuczynski, por el escándalo de corrupción de Odebrecht.

> Los sobornos pagados a Venezuela por Odebrecht entre 2006 y 2015 (gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro) fueron de US$ 98 millones.

> La investigación asegura que entre 2007 y 2016, Odebrecht pagó US$ 35,5 millones a "funcionarios del Gobierno" de Ecuador. Esto generó unos beneficios de más de US$ 116 millones. "Odebrecht se declaró culpable de haber pagado sobornos en efectivo a un intermediario con influencias en el gobierno a fin de resolver problemas que se habían presentado en un contrato de construcción. Las dificultades ocurrieron entre 2007 y 2008", explica el portal de Univisión. "Fuentes dijeron a Univisión que la fiscalía de Ecuador recibió de Estados Unidos la información de los beneficiarios de los sobornos a principios de enero, pero que no tomó ninguna determinación para no afectar el proceso electoral en curso. El fiscal ecuatoriano Galo Chiriboga viajó a finales de enero a Washington para recibir documentación del Departamento de Justicia que podría contener la identidad de los involucrados en los sobornos, pero en Ecuador la única acción que se conoce al respecto es un memorando en el que se devuelve al gobierno de Brasil papeles relacionados con el escándalo, por la falta de traductores oficiales del portugués", explica Univisión. Recordemos que el 19 de febrero habrá elecciones presidenciales en Ecuador. El Presidente Rafael Correa afirmó que detrás de la causa del Departamento de Justicia de USA se esconde un plan para enturbiar las elecciones.

> El Presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, fue acusado de recibir "donaciones" Odebrecht, lo que él negó. De cualquier manera, de los US$ 788 millones en sobornos que Odebrecht desembolsó según el Departamento de Justicia de USA, US$ 59 millones fueron pagados en Panamá entre 2009 y 2014.

Críticas a Moro

Brian Winter de Americas Quarterly destacó el hecho de que, a diferencia de hace poco tiempo atrás, los enemigos del juez Moro han comenzado a salir a la luz. "Hasta hace poco, Moro y el equipo de fiscales en Curitiba disfrutaban apoyo público casi unánime para una investigación que ha llevado a pasar tiempo en la cárcel a varios miembros del establishment político y empresarial de Brasil, y contribuyó al impeachment de Dilma Rousseff en 2016. (...) Pero, mientras que la investigación entra su cuarto año, eso ha comenzado a cambiar", explica Winter.

El autor agrega que la causa de esto es la fatiga. La ira pública por el esquema de sobornos podía durar un tiempo pero la Lava Jato, con todas sus virtudes y la esperanza que representa para hacer a Brasil un país más transparente, ha también profundizado la recesión que sufre el país al paralizar compañías y políticos. Esto, a su vez, ha contribuido a una tasa de desempleo que ahora está por encima del 12%.

"Como resultado, hasta algunos de los fanáticos más ardientes de la investigación están cada vez más listos para seguir adelante: 'Ok, ¿no es eso suficiente?'", dice Winter, se preguntan algunos en Brasil. El Presidente Temer ha manifestado su apoyo a Moro y la Lava Jato, pero ahora que los testimonios de los exejecutivos de Odebrecht podrían hacerse públicos en cualquier momento, el delicado balance entre seguir la voluntad popular y mantener a sus aliados fuera de prisión podría ser difícil de mantener, advierte Winter.

"Algunos analistas creen que, con el Carnaval encima y el largo verano brasileño por llegar a su fin, el Presidente Temer ha decidido actuar de forma definitiva para limitar el alcance de la Lava Jato, y blindar a algunos de sus objetivos de ser investigados o encarcelados. Estos analistas ejemplifican con la nominación de Temer de su ministro de Justicia, un aliado leal, para llenar la vacante crítica de la Corte Suprema, quien podría tomar decisiones definitivas con respecto al juicio de políticos implicados en la investigación Lava Jato - incluyendo, en teoría, el mismo Temer", explica Winter. "Algunos también creen que Temer ha autorizado a sus aliados en el Congreso a aprobar leyes que resultarían en una amnistía de facto para el financiamiento ilegal de campaña, y que podrían potencialmente cambiar las reglas para las delaciones premiadas."