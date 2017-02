Botched: La redención de los casos perdidos

por DELFINA KORN

El reality show "Botched", por E! Entertainment Television, sigue el quehacer diario de un cirujano plástico que se especializa en arreglar a personas que están "botched", o en español, "mal hechas". Personas que han sido víctimas de operaciones estéticas que salieron mal o en algunos casos directamente parecen haber sido practicadas por un niño de 3 años: a una mujer, por ejemplo, le pusieron implantes de seno en la cola (en el programa la llaman la "mujer culo de teta"). Una vez que el doctor del programa la "arregla", está feliz porque por primera vez en años, podrá sentarse cómoda en una silla.

Otra chica llega con la mamá al consultorio del doctor para arreglarse la nariz. Cuando cumplió 15 años, la mamá le regaló un "nose job" (trabajo nasal), para arreglarse la nariz que traía mal hecha de nacimiento, pero la operación salió mal y la chica, que ya había venido botched de fábrica, quedó aun más botched. Y no solo estéticamente: la operación desafortunada, además de dejarle la nariz como si se la hubieran quebrado, provocó un quiebre en la relación entre la madre y la hija. La madre le pide al doctor que por favor arregle la nariz de su hija para que se termine de una vez el resentimiento que quedó entre ellas y puedan recuperar la armonía familiar.

Otro paciente del doctor es un fisicoculturista que tomó tantos anabólicos que le crecieron tetas. Una primera operación para removerlas salió mal y sus tetas permanecieron en el mismo sitio, aunque deformes: el fisicoculturista quedó condenado a no poder nunca más en su vida mostrar el pecho en la playa. Hasta que llega el doctor arregla-casos-perdidos (o lo que algunas iglesias evangelistas llamarían casos imposibles), que cura todas las brujerías estéticas del destino, para liberar al fisicoculturista, quien a partir de ahora podrá volver a mostrar el pecho en la playa.

Pero el personaje que más me llamó la atención del programa "Botched" es un gay hiper-coqueto (Jordan James Parker) que entra al consultorio del doctor diciendo que viene a afinarse aun más la nariz. En este caso, el personaje mismo no se considera un botched, un mal operado; son el doctor y su ayudante los que le advierten que las múltiples cirugías faciales que tiene, no solo lo convierten a ojos de ellos en un caso perdido estéticamente, sino que además pueden poner en peligro su salud. El gay tiene 4 mililitros de colágeno en los labios mientras que el doctor, espantado, aclara a la cámara que él jamás le pondría más de medio mililitro a nadie. El doctor y su ayudante intentan convencerlo de que debe quitarse un poco de colágeno de los labios pero él se resiste. Él aclara que siempre le pide a los cirujanos que le pongan más, que lo lleven al extremo, que lo fuercen. En esta ocasión, quiere que le afinen por enésima vez la nariz. El ayudante del cirujano, exasperado, agarra dos lápices de madera y pone cada uno sobre una de las fosas del paciente, y ejerce presión.

-¿Cómo te sientes?, le pregunta.

-No puedo respirar, admite el gay avergonzado.

-Así te sentirás si te seguimos afinando la nariz, le advierte el ayudante.

El paciente finalmente accede a quitarse un poco de colágeno de los labios, presionado por los médicos que le han hecho notar a dónde irá a parar si continúa pecando.

Pero lo que más me quedó de este personaje fue lo que respondió cuando le advirtieron que si se seguía agregando colágeno en los labios, se le podían caer. A lo que el paciente respondió con total naturalidad:

-Oh sí, todas las mañanas. Me levanto y tengo el labio salido, pero entonces yo solamente me lo coloco de vuelta.

Es que este gay es un hereje dentro del credo botched: una oveja descarriada que se burla de las leyes estéticas y hasta desafía las posibilidades físicas. Viene a poner de cabeza la moral del cirujano-profeta: él no se considera a sí mismo un botched, contempla órganos vitales -como labios y nariz- como accesorios prescindibles, y no le interesa en lo más mínimo ser salvado.

-------------

N. de la R.: "Botched" fue estrenada en E! el 24/06/2014. Una temporada en la tuvo 10 capítulos (aunque 2 fueron complementarios). En abril de 2015 se inició la 2da. temporada, de 20 capítulos. En mayo de 2016 comenzó la 3ra. temporada, con 13 capítulos.

Los cirujanos Terry Dubrow y Paul Nassif intentan remediar consecuencias de cirugías plásticas extremas que le han provocado daños al paciente.