Exceso de velocidad, ausencia de controles y sin cinturón de seguridad

El tacómetro del ómnibus reveló que el vehículo tomó la curva a 100 km/h. En la zona donde se produjo el accidente, la llamada "curva de yeso", en el kilómetro 1223, la señalética indica que la velocidad máxima debe ser de 40 km/h.

De esta manera, se confirma en primera instancia, el relato de los sobrevivientes y testigos del hecho, quienes afirman que el ómnibus de Turbus, conducido por el chofer Pedro Vargas, circulaba a alta velocidad.

A su lado, otro chofer, de nombre Francisco.

Ambos fueron detenidos e incomunicados. Pero Francisco ya fue liberado. Pedro será imputado por 19 homicidios culposos.

Vargas acumula 4 años de experiencia como conductor y llevaba 1 año y medio en el corredor internacional que atraviesa la Cordillera de los Andes.

Un médico que asistió a los sobrevivientes, afirmó: "Casi nadie tenía el cinturón puesto. Se podría haber evitado todo lo que pasó".

Según los registros del Programa de Fiscalización del Ministerio de Transportes de Chile, la unidad que desbarrancó en la ruta Mendoza-Santiago, había sido fabricado en 2011 y estaba obligada a tener cinturones de seguridad. Desde 2015 a la fecha fue controlado 22 veces y tuvo 5 infracciones, "entre ellas por luces y neumático en mal estado".

La unidad de la empresa Turbus había salido a las 22:15 desde la terminal de Mendoza, con destino Santiago de Chile. Un par de horas más tarde rige la ley del más rápido para el convoy de ómnibus que copan la ruta en la madrugada: los conductores aceleran para llegar antes y tener un lugar de privilegio en la fila de los controles de frontera.

Sin controles

Los pasajeros del móvil 2.267 habían advertido al chofer sobre el riesgo de ir tan rápido. Él no les hizo caso. Tampoco había controles viales. Alentado por el atraso cambiario que aumenta en la Argentina, el tránsito por la ruta 7 se multiplicó en los meses recientes, y también la cantidad de ómnibus que van/vienen en el día. Pero no aumentaron los controles.

En Mendoza la policía no tiene radares. Gendarmería, que tiene jurisdicción sobre la ruta internacional, tampoco.

Pocos metros luego de pasar por la entrada al Parque Aconcagua, el vehículo derrapó por la ruta y terminó volcado sobre su izquierda: la peor tragedia vial de la historia de Mendoza, con 19 muertos.

La coicidencia con la maratón del Aconcagua ayudó a que hubiera más asistencia rápida. Si no, el único médico de guardia que tenía el hospital de Uspallata no hubiera dado abasto: en 120 kilómetros del corredor de Alta Montaña no hay disponibilidad de asistencia médica pese a la cantidad de personas que circulan: sólo en la temporada ronda el millón de personas en tránsito.

Según el ranking de infracciones a buses interurbanos, correspondiente al 2do. semestre del 2016, con 32.500 controles a diversas empresas, Turbus registró 6.692 fiscalizaciones en todo el país y se le cursaron 585 infracciones. En promedio cada bus interurbano presenta un promedio de 8 fiscalizaciones por semestre, informó el Ministerio de Transportes de Chile.

En todo 2016 el programa mencionado realizó 57.482 controles a micros interurbanos, en los que se corroboró condiciones técnicas y de seguridad de los vehículos, y la documentación según lo que exige la norma (las condiciones laborales las supervisa la Dirección del Trabajo).

Se cursaron en total 9.420 infracciones y hubo 17 casos de buses interurbanos retirados de circulación por serias deficiencias en materia de seguridad.

Turbus

Próximo a cumplir 79 años, el holding Turbus tiene más de 10 filiales que cubren servicios de carga y de pasajeros en Chile, desde Arica a Puerto Montt, y recorridos hacia el extranjero.

Turbus tuvo una incursión en el transporte aéreo de pasajeros con la flota Avant Airlines, pero duró apenas 4 años, a comienzos de milenio.

En diciembre, la familia Diez-González, herederos del holding, recibió el premio a la Familia Empresaria 2016 que entrega la Universidad de Los Andes a las compañías que más aportan al desarrollo del país. Con ellos trabajan más de 9.000 personas.

El anterior accidente comparable en el cruce de Mendoza a Chile fue el año 2010 en la Autopista del Sol: un ómnnibus repleto chocó contra un camión, murieron 20 personas. El hijo del chofer se disculpó en público con las familias de los fallecidos, se suspendió hasta el 2016 el servicio de la empresa en ese tramo, se levantó un memorial en el lugar de la tragedia, se formó una agrupación de víctimas y el caso llegó a la justicia.

Ese año, con 218 multas, Turbus fue la empresa de ómnibus más sancionada por la Dirección del Trabajo, por no respetar el horario de labores de sus conductores.