Más protestas contra Trump... y el Papa mandó mensaje “Ningún pueblo es criminal”

Muy concreto el relato de Edwin Martínez en El Diario NY:

"El pasado 1 de diciembre el colombiano Armando B tomó una de las decisiones más difíciles de su vida. Luego de haber estado cuatro años en Miami, donde trabajaba en una compañía de mudanzas, empacó maletas y se fue rumboa Nueva York. El padre de familia de 37 años, que dejó su natal Bogotá en busca del sueño americano, asegura que Donald Trump lo sacó corriendo de la ciudad que se había convertido en su casa.

Desde antes que el mandatario se posesionara en la Casa Blanca, el inmigrante sentía que “las cosas se iban a poner color de hormiga” en Miami y en otras localidades de Estados Unidos, que son consideradas “ciudades santuarios”.

“Fue muy duro, pero sabía que aunque aquí en Nueva York hace un frío que siempre odié, era la única ciudad en la que podía sentirme un poco tranquilo, no solo porque es santuario sino porque en Nueva York uno siempre resuelve”, aseguró Armando, quien dos días después de llegar a la casa de un amigo mexicano en Queens, entró a trabajar en un restaurante de Manhattan.

Hace dos semanas el colombiano confirmó el presentimiento que tenía de que Miami le iba a dar la espalda a los indocumentados. Luego que Trump firmara la orden ejecutiva para retirar fondos federales a las localidades que protegieran a los inmigrantes sin papeles, el alcalde Carlos Giménez anunció que Miami no serías más un santuario y colaboraría con las autoridades de Inmigración.

Mientras, en la Gran Manzana la realidad es muy diferente. Aquí los oficiales electos, incluyendo al alcalde Bill de Blasio, han reiterado que sin importar las consecuencias, la ciudad de Nueva York no entregará indocumentados no violentos a ‘La Migra’ y está preparada para recibir a quienes busquen sentirse a salvo. (...)".

Dubai

En la Administración Trump todo continúa más o menos como se sospechaba que ocurriría con un Presidente de tan bajo nivel. La noticia más positiva consiste en que fue inaugurado el Trump International Golf Club, desarrollado junto a la inmobiliaria de lujo DAMAC de Dubai, con la presencia de Eric y Donald Trump Jr., aunque sin cámaras ni teléfonos celulares.

En cuanto a la política, la Casa Blanca despidió “de manera abrupta” a un alto asesor del Consejo de Seguridad Nacional (NSC) después de conocer que había criticado al presidente, Donald Trump, y a su equipo en un evento, según informó la web Politico.

Craig Deare era director del NSC para el continente americano, y criticó a Trump y a sus asesores más cercanos durante una mesa redonda sin periodistas, sólo académicos, en el centro de estudios Wilson Center.

Deare criticó al estratega jefe de Trump, Steve Bannon, así como a su hija mayor, Ivanka Trump, y al marido de esta, Jared Kushner, que es uno de los asesores principales del Presidente.

Él ofreció una “detallada y embarazosa” descripción de la última llamada de Trump con el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, el 27/01.

Carta

En tanto, Andrés Beltramo Álvarez escribió desde el Vaticano, para el diario La Stampa:



Unos 690 delegados provenientes de 12 países participan estos días en la ciudad de Modesto de una Cumbre de Movimientos Populares. Una edición que da seguimiento a las cumbres mundiales llevadas a cabo en el Vaticano en octubre de 2014 y noviembre de 2016, además de aquella de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) en julio de 2015. Durante este fin de semana los asistentes debatirán sobre racismo, inmigración, acceso al trabajo y justicia ambiental.



En su texto Jorge Mario Bergoglio advirtió que la crisis ecológica es real y sostuvo que existe un “consenso científico muy consistente” según el cual “nos encontramos ante un preocupante calentamiento del sistema climático”. Palabras claras, ante un Trump no sólo es un escéptico del calentamiento global sino que, además, considera a ese fenómeno como “una teoría inventada para afectar a las empresas estadounidenses”.



Más adelante el Papa reconoció que la ciencia “no es necesariamente neutral”, que muchas veces puede ocultar posiciones ideológicas o intereses económicos. “Pero también sabemos qué pasa cuando negamos la ciencia y desoímos la voz de la naturaleza. Me hago cargo de lo que nos toca a los católicos. No caigamos en el ‘negacionismo’. El tiempo se agota. Actuemos”, apuntó.



En otro pasaje del escrito, difundido en español y en inglés, Francisco aclaró que “ningún pueblo es criminal” y “ninguna religión es terrorista”, porque “no existe terrorismo judío” o “terrorismo islámico”. Y apuntó: “Ningún pueblo es criminal o narcotraficante o violento”. Significativo si se toma en cuenta que Trump basó su campaña presidencial en la estigmatización de los mexicanos acusándolos de “narcotraficantes y violentos”, y una vez en el poder firmó una orden ejecutiva para cerrar la migración a todas las personas provenientes de siete países musulmanes.



“Se acusa de la violencia a los pobres y a los pueblos pobres pero, sin igualdad de oportunidades, las diversas formas de agresión y de guerra encontrarán un caldo de cultivo que tarde o temprano provocará su explosión. Hay personas fundamentalistas y violentas en todos los pueblos y religiones que, además, se fortalecen con las generalizaciones intolerantes, se alimentan del odio y la xenofobia. Enfrentando el terror con amor trabajamos por la paz”, añadió el Papa.

El encuentro de los movimientos populares fue organizado por la Conferencia de los Obispos Católicos de los Estados Unidos para el Desarrollo Humano y por la Red Nacional PICO (personas mejorando sus comunidades a través de la organización), con el objetivo de profundizar las relaciones entre los movimientos de base y las comunidades de fe, según los convocantes.



El obispo de Roma constató la crisis del sistema imperante que causa “enormes sufrimientos” a la familia humana, atacando la dignidad de las personas y la “casa común” para sostener “la tiranía invisible del dinero que sólo garantiza los privilegios de unos pocos”. Las heridas de ese sistema económico–siguió- “han sido criminalmente desatendidas”.



Instó a advertir los “signos de los tiempos” y actuar, sin quedarse paralizados por el miedo ni aprisionados en el conflicto. Sostuvo que uno de los grandes peligros del tiempo actual es “negar al prójimo” y así, sin darse cuenta, negarse a uno mismo y a la humanidad. “Esa es la deshumanización”, alertó.



Según el Papa, en la sociedad globalizada existe un “estilo elegante de mirar para otro lado” que se practica todos los días y que, disfrazado de lo “políticamente correcto” o de las “modas ideológicas”, mira a quien sufre sin tocarlo, lo televisa en directo, incluso adopta un discurso en apariencia tolerante y repleto de eufemismos, pero no hace nada sistemático para sanar las heridas sociales ni enfrentar las estructuras que dejan a tantos hermanos tirados en el camino.



“Se trata de una estafa moral que, tarde o temprano, queda al descubierto, como un espejismo que se disipa. Los heridos están ahí, son una realidad. El desempleo es real, la violencia es real, la corrupción es real, la crisis de identidad es real, el vaciamiento de las democracias es real. La gangrena de un sistema no se puede maquillar eternamente porque, tarde o temprano, el hedor se siente y, cuando ya no puede negarse, surge del mismo poder que ha generado este estado de cosas la manipulación del miedo, la inseguridad, la bronca, incluso la justa indignación de la gente, transfiriendo la responsabilidad de todos los males a un ‘no prójimo’”, ponderó.



“Jesús nos enseña otro camino. No clasificar a los demás para ver quién es el prójimo y quién no lo es. Tú puedes hacerte prójimo de quien se encuentra en la necesidad, y lo serás si en tu corazón tienes compasión, es decir, si tienes esa capacidad de sufrir con el otro”, sentenció.