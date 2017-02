El inestable Bielsa va al Lille, ¿repetirá la historia del Olympique?

Marcelo Bielsa se pondrá al frente de la dirección técnica del Lille de Francia, tras su paso por el Olympique de Marsella, a partir del 1 de julio de este año.

El DT de 61 años, deberá mantener al club en Primera División (está en el puesto 14°, cerca de los puestos de descenso).

Sin embargo, hay que preguntarse qué seguridad tendrá Bielsa para no volver a repetir malas experiencias recordando lo ocurrido con la Selección Argentina en Corea-Japón 2002 y el proyecto que tuvo en el seleccionado chileno que no llegó a completar. El rosarino, víctima de su inestabilidad, tuvo un efímero paso por la Lazio de Italia pero no llegó a asumir por fuertes diferencias con los dirigentes.

En el Olympique de Marsella renunció de manera repentina en agosto de 2015 porque los directivos del club le cambiaron los términos del contrato que había acordado para sellar la renovación y decidió dar un paso al costado. En su despedida del Marsella en ese 2015, el rosarino había manifestado “perdí la confianza en los dirigentes. Por eso me voy de la institución” y agregó que “puse todo lo que tenía en este equipo. Doy las gracias a los fanáticos que siempre me apoyaron a diario y durante todos los partidos”.

En su paso por el Olympique, el ‘Loco’ Bielsa dirigió 40 partidos. Ganó 21, empató 7 y perdió 12. Su equipo anotó 79 goles y le marcaron 46. Finalizó en el 4° puesto en la Liga 2014/2015 con 69 puntos, a 14 del campeón Paris Saint-Germain.

En enero de 2015, quedó eliminado de la Copa de Francia en la cuarta ronda, tras empatar 3-3 con Grenoble y caer por penales.

Ahora, la contratación del rosarino por parte de Lille de produjo a raíz de la llegada el nuevo manager del club, el empresario hispano-luxemburgués Gerard López quién compró el 95 % del capital del club, lo que lo convirtió en el accionista mayoritario y décimo séptimo presidente de su historia. Por otra parte, Marc Ingla asumirá el cargo de director general.

López, que se hizo millonario en los años 2000 gracias a la aplicación Skype, había intentado -sin éxito- adquirir otros dos equipos de fútbol: el Olympique de Marsella y el Lugo, de la segunda división española.

Gerard López confirmó un par de días después de hacerse cargo del club que especulaba con la idea de contratar al técnico argentino y se puso como meta poner el Lille entre los tres primeros de Francia en un año y medio. El club fue campeón de la liga francesa en 1946, 1954 y 2011.

Esta semana crecieron los rumores acerca de la inminente contratación de Bielsa con el nombramiento de Franck Passi, antiguo colaborador del rosarino en el Marsella, que dirigirá el Lille interinamente hasta finales de la presente temporada europea.

La primera misión de Passi será salvar del descenso al equipo del norte de Francia, que actualmente marcha decimocuarto con 29 puntos, a solo cuatro unidades del Caen, que hasta el momento juega el repechaje, y a seis de Bastia y Loient, que están en puestos de descenso.

Esta será la cuarta experiencia europea del entrenador de 61 años, que ya dirigió al Espanyol de Barcelona (1998), Athletic de Bilbao (2011-2013) -fue subcampeón de la Liga Europa y la Copa del Rey-, y Olympique de Marsella (2014/15).

En Argentina dirigió a Newell's Old Boys, donde ganó el torneo de Primera División 1990/91 y el Clausura 1992, y Vélez Sarsfield, con el que conquistó el Clausura 1998. También trabajó en Atlas (1992-1994) y América (1995-1996), ambos de México.

También, entre 1998 y 2004, tuvo un paso como entrenador del seleccionado argentino, con el cual ganó la medalla de oro los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, y de 2007 a 2011 estuvo al frente de la Selección de Chile.