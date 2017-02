"Guillote" Moreno defendió a Milani y asegura que hay persecución política

Amigo y socio comercial de César Milani en la panchería Tío Tola, Guillermo Moreno el ex funcionario K, es uno de los principales apoyos del ex jefe de Ejército luego de su detención por delitos de lesa humanidad.

Resulta que, el ex Secretario de Comercio ejerció hoy públicamente su defensa del militar en el programa televisivo Mauro, La Pura Verdad. "Milani es inocente, no tengo ninguna duda", sentenció. Moreno no sólo defendió a Milani sino que dio a entender que detrás de su arresto existió presión del Gobierno nacional, interesado en orquestar una maniobra de distracción ante la revelación del acuerdo con el Correo Argentino.

"Parece ser que una hora antes de la detención, el juez recibió un llamado", expresó el ex funcionario kirchnerista. "El Ministerio Público es quien tiene que pedir la detención y no lo hizo. Llamaron de parte del presidente y dijeron que le vendría bien la detención".

Guillermo Moreno además reveló que, al salir a la luz las sospechas, le preguntó a Milani si había participado en hechos de secuestro, tortura y muerte durante la última dictadura. "Él me dijo que no y también me dijeron que no los que sabían", remarcó el ex Secretario de Comercio.

"Fui y les pregunté a los que tenía que preguntar". Y además agregó: "Eso con nosotros no va, ni torturar ni matar por la espalda. Si mató en combate es otra discusión", agregó Moreno. "Yo no me siento en la mesa con torturadores".