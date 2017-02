Stolbizer al rescate de Massa: "No dijo nada que no fuera real"

Margarita Stolbizer salió al rescate de Sergio Massa anoche (19/2) en a pantalla de América a raíz de la filtración de un audio en el que se escucha al tigrense pedir a sus diputados que comparen en las redes sociales a Mauricio Macri con el expresidente Fernando de la Rúa por el recorte a los jubilados. Si bien la líder del GEN dijo que "no le gusta" ese tipo de acciones aclaró que "no dijo nada que no sea real" en cuanto a la comparación.

“Les estaban descontando a los jubilados como lo hizo De la Rúa", respondió Stolbizer consultada sobre el contenido del audio. La referencia es al recorte que la Anses aplicó la semana en el cálculo del aumento jubilatorio y que luego Macri dio marcha atrás.

Pero Stolbizer aclaró que ella "no hubiera mandado ese tipo de mensajes" y que "no le pareció bien". También aclaró que desde su perspectiva las diferencias entre el ex mandatario y Macri "son enormes".

Luego, criticó al gobierno por su relación con Massa: "el año pasado el Gobierno negoció con Massa porque lo necesitaba para sacar las leyes, pero sobre fin de año decidieron que empezaba la campaña y le dijeron ´ventajita´".

"Fue en el mismo momento en que estaban escondiendo que la ´ventajita´ se la estaban dando a Macri padre", disparó en relación a la polémica por la reestructuración de la deuda del Correo Argentino.

Según Stolbizer, el Gobierno está intentando "descalificar a quien podría ser un candidato a reemplazarlos o a competir con ellos".

Por su parte, la diputada defendió su alianza con Massa y argumentó que el hecho de que haya pertenecido al gabinete kirchnerista "no es por sí solo una mancha para excluirlo".

"Hubo muchas personas respetables en el anterior Gobierno, como Graciela Ocaña, Martín Lousteau, Lino Barañao o Gines González García. Son gente muy respetable y fueron ministros", argumentóy recordando la elección 2013concluyó que Massa "es responsable de que hoy no tengamos una Cristina eterna".