"Padre, si lo llega a ver a Dios, ¿le dice que se dé una vuelta por mi villa?"

La televisión argentina en verano no suele ser muy atrapante, pero el de este 2016-2017 es verdaderamente para el olvido.

Mientras Telefe apostó a una aburrida Despedida de Solteros (22 hs.) con la conducción de Marley y Carina Zampini; y Canal 13 a una exitosa (por sorpresa) vuelta de Midachi para reinstalar a Miguel del Sel en la órbita del espectáculo; canal 9 se la 'jugó' con un unitario que promete y mucho.

A juzgar por su capítulo estreno del pasado domingo 19 de febrero, 'Cartoneros' adelanta un muy buen 2017 para el canal de Remigio Ángel González (conocido en el ambiente como González González).

Si bien es cierto que no obtuvo un muy buen rating en términos generales, logró quedarse con 3 puntos, transformándose en lo más visto del día en el canal de aire.

Gran debut de #Cartoneros en @canal9oficial finalizando su capitulo estreno por encima de los 3 puntos de rating — Todo Rating (@TodoRating) 20 de febrero de 2017

Que gran estreno tuvimos!!!#Cartoneros fue TT ! Todo gracias a ustedes!

Que les pareció el primer capítulo??? — Cartoneros La Serie (@Cartoneros_) 20 de febrero de 2017

Pese a su poca promoción, el unitario protagonizado por Luis Luque -quien conoce muy bien el paño gracias a 'El puntero'-, Silvia Kutika y Nicolás Riera logró ser trending topics en Twitter, de manera tal que más personas de lo esperado estaba espectante de lo que ocurriera con esta nueva serie cuya temática es la dolorosa crisis del 2001. A medida que pasan los minutos, la historia muestra la vide de un grupo de hombres y mujeres que tratan de sobrevivir al estallido social y económico, generado por la implementación de políticas neoliberales en Argentina.

A 16 años de aquel año en el que terminó de hacer pie el triste cartoneo como un trabajo más, la pantalla chica le hace lugar a esa clase social olvidada por el sistema.

Interesante detalle que marca Página/12:

La deriva de Cartoneros hasta su arribo a la TV abierta ha sido larga. Hacia 2015, el proyecto de 3c Films Group había resultado ganador de uno de los concursos de fomento de series en alta definición para horario central, impulsados por el Incaa y el Ministerio de Planificación, y que la actual gestión nacional desarticuló. Tuvo su espacio por la televisión de Chubut, se alojó en plataformas digitales (en forma discontinua) hasta que la lata fue adquirida por canal 9. Kutika está convencida de que el proyecto sigue teniendo mucha relevancia en la actualidad. “Esta es la historia de un tipo que orilla la clase media y que de golpe y porrazo se queda sin laburo; nadie está exento de eso. Seguimos contando lo mismo, hay una falta de sensibilidad muy grande, de ponerse en el lugar del que sufre”, plantea la actriz.

Luque afirma que Cartoneros lo ayudó a crecer como actor y lo ampara de cualquier polémica o prejuicio que pudiera despertar una propuesta de este tipo. “Acá la recreación tuvo que ver una realidad de acción, comprendí que la marginalidad no es ser procaz, tiene que ver con el dolor y con lo que no te dejan hacer, no es mostrar una villa en sí, aunque esto suceda en ámbitos carenciados. Me gusta que no cierre, que sea complejo, el tema es escuchar y confrontar. Se trata de una historia con tipos que se sentían parte de la basura que levantaban. En un momento el Chino tiene un monólogo fabuloso: ‘Queremos dejar de ser esa marginalidad que está en los tachos y que nosotros revolvemos. Yo ya pasé del otro lado, y es un lado que es patético y aterrador, un lado en el que uno es nada, y cuando uno está en ese lado se puede modificar’”, cierra Luque.