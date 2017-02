El fantasma de Boca: Ya hay rumores de la salida de Tévez de China

En medio de fuertes versiones que circularon acerca de una posible salida de Carlos Tévez del Shanghai Shenhua, su representante Adrián Roucco, desmintió este lunes (20/02) los rumores acerca del malestar del futbolista y la posibilidad de su regreso a Argentina, casi un mes después de su llegada a China.

“Tevez no se vuelve de China, no sé de dónde salió eso”, declaró enseguida Rocco en diálogo con el canal de televisión TN. Luego, en declaraciones a C5N, Gustavo Poyet, DT del elenco chino, reafirmó que “hablé con Tevez y no se va a ningún lado”.

Las versiones circularon a lo largo del día por varios medios europeos y resonaron especialmente en Italia, donde ‘El Apache’ fue campeón con la camiseta de Juventus y luego dejó el equipo para retornar a Boca Juniors.

Por entonces, Tevez venía de perder la final de la Liga de Campeones de Europa frente a una de las mejores versiones del Barcelona, por lo que, más allá de sus altibajos, llevó a Boca a las conquistas del torneo de Primera División y la Copa Argentina 2015, dejando al equipo ‘Xeneize’ en lo alto de la tabla de posiciones del campeonato de Primera División 2016-2017 al momento de su partida.

Hay que mencionar que el ‘Apache’ Tévez se despidió el domingo 18/12 de Boca en medio de una Bombonera que clamó por su continuidad. Carlos Tévez se fue de la entidad boquense a causa de su mala relación con el entrenador Guillermo Barros Schelotto, en medio de los rumores de un pedido de licencia por parte del delantero en el mes de septiembre pasado. Fuentes internas afirmaban que Guillermo no estaba de acuerdo con esta postura y que buscaba seducirlo armándole un equipo a su medida. Inclusive, como una prueba de la mala relación, Guillermo había manifestado luego de la victoria en el Superclásico ante River por 4-2 en el Monumental disgustado “tiene un equipo a su medida”.

El Shenhua es la séptima camiseta que viste Tevez como profesional. Debutó con la de Boca ante Talleres en octubre de 2001, y luego lució la de Corinthians en Brasil y las de West Ham, Manchester United y Manchester City en Inglaterra y la de Juventus en Italia.

Salvo con West Ham, Tevez salió campeón en todos los clubes que jugó. Y dos veces fue campeón del mundo: Boca en 2003 y Manchester United en 2008.

Paradójicamente, con Shanghai Shenhua quedó tempranamente eliminado en la Liga de Campeones de la AFC, la máxima competencia a nivel continental.