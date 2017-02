Carrió: “No puede haber más errores”

La diputada nacional Elisa Carrió advirtió esta mañana que “no se pueden cometer más errores” en la gestión de Cambiemos y sostuvo que “la evaluación de los resultados de una gestión estatal no es lo mismo que los resultados de una gestión privada”.



Tras la serie de marchas y contramarchas en la administración de Mauricio Macri, la dirigente resaltó que “Cambiemos nació para cambiar” los vicios de “la política tradicional”, y subrayó que el jefe de Estado “tiene la voluntad irrevocable de estar absolutamente alejado de estas cuestiones”.



“No puede haber más errores”, alertó Carrió en declaraciones a radio Mitre, luego del anuncio formulado la semana pasada por Macri, tanto en el tema del acuerdo con el Correo Argentino como en el de las jubilaciones.



En esa línea, planteó que “no se pueden cometer más errores. La ineficiencia también tiene que ver con esto. El Estado es mucho más complejo, tenemos fallas en el Gobierno. Necesitamos gestores serios que puedan complementar la mirada política de una toma de decisión”, instó.



En el caso del Correo, aseguró que “está mal” que “no” haya “existido un mecanismo (en el Gobierno), para desprenderse de toda decisión que tenga que ver con grupos económicos familiares. Hay que establecer un mecanismo para siempre para que no haya conflicto de intereses”.



En cuanto a las jubilaciones, admitió: “Fui histriónica (en la Cámara), pido perdón si dije alguna mala palabra, pero uno a veces de algunas imbecilidades se cansa”.



“Tuve que hacer lo necesario para mantener el quórum (en Diputados), que se vote la ley de ART y de inmediato lo llamé al Presidente para que cambie lo de las jubilaciones. Discutimos, nos decimos todo, y el día posterior se dio marcha atrás en las dos cosas, que no tendrían que haber avanzado”, expresó.



El sábado pasado, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, admitió que el Gobierno tiene que “tratar de cometer cada vez menos errores”.



“La mayor parte de la ciudadanía comparte que nuestra intencionalidad siempre es buena, que nunca hubo detrás de los errores que pudimos haber cometido una intencionalidad que afectara el bien público”, sostuvo el funcionario.