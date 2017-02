El clásico de Brasil terminó con un choque entre 'O Globo' Vs. YouTube

El fútbol brasileño vivió el domingo 19/02 una situación insólita y a la vez indignante durante el clásico que animaron Atlético Paranaense y Coritiba, por el partido que correspondió a la quinta jornada del Campeonato Paranaense, cuando la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) decidió suspender el partido después de negarse a que ambos clubes transmitieran el encuentro por la plataforma Youtube.

El encuentro iba a empezar a las 17:00, los equipos ya estaban en cancha, había sonado el himno brasileño, mucha gente esperaba por el inicio en las tribunas, pero el árbitro Paulo Roberto Alves Junior nunca hizo sonar el silbato. Por eso, en el último minuto llegó una orden de la Federación Paranaense de Fútbol (FPF) para respetar el contrato con la cadena de TV ‘O Globo’ y no emitir el partido por la red social YouTube, como era el plan de ambos clubes.

Mientras el árbitro se demoraba en dar comienzo al partido, los jugadores se quedaron realizando movimientos de calentamiento en el campo de juego, mientras nadie entendía muy bien lo que estaba sucediendo.

Entonces, Mauro Holzmann, director de marketing de Atlético Paranaense, explicó, por YouTube, lo que pasaba en que “le quiero explicar la situación a los hinchas de los dos equipos. Atlético Paranaense y Coritiba no vendieron sus derechos por la limosna que 'RPC' -filial de 'O Globo'- nos quiso dar. Y hoy nosotros queremos hacer la transmisión de forma gratuita por Facebook y por Youtube”.

Y continuó que “la Federación, de forma absurda, no quiere que el juego comience. Pero nosotros no vamos a parar (...) La Federación, arbitrariamente, quiere que saquemos nuestra transmisión, que no es de ninguna TV: es de una productora que nosotros contratamos. Entonces no va a haber partido. Pido disculpas a las dos hinchadas. Los entrenadores están de acuerdo”.

En ese momento la voz del estadio anunció la interrupción del clásico y provocó la reacción de los hinchas que bramaron al grito de “¡Vergüenza, vergüenza!”.

Minutos después, los jugadores de ambos planteles regresaron al campo, se reunieron en el centro tomados de la mano e hicieron gestos de agradecimiento al público que se había acercado en gran cantidad al estadio Arena Baixada.

El presidente del Atlético-PR, Luiz Sallim Emmed, criticó la falta de sentido común de la Federación: “El presidente de la Federación no tiene la sensibilidad suficiente para entender lo que está pasando aquí. No podemos ser rehenes de ideas tan estrechas, como está ocurriendo ahora”.

Ahora, será la Federación Paranaense la que evalúe qué medidas tomar. Pero sólo se manifestará después de consultar a su equipo legal, ya que no se jugó un partido programado, pero al mismo tiempo ambos equipos estuvieron en tiempo y forma en el campo de juego, por lo que no se puede declarar a uno de ellos ganador por la no presentación del rival.