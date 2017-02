Lijo intimó a Cristina a designar un abogado

El juez federal Ariel Lijo intimó a la ex presidente Cristina Fernández a designar abogado en la causa abierta a raíz de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por presunto encubrimiento agravado del atentado a la AMIA. El pedido lo hizo antes de resolver si se queda con la investigación o la deriva a su colega Claudio Bonadio.



El magistrado notificó a la ex presidente en su domicilio de Río Gallegos sobre la designación de un abogado en caso de desear opinar en el incidente abierto a raíz de un planteo de Bonadio para que la investigación sea enviada a su juzgado, de acuerdo a lo informado por la agencia Télam.



Cristina designará, o no, un letrado en caso de querer sentar su postura en este incidente puntual abierto por Lijo para responder a su colega Bonadio sobre un planteo de inhibitoria hecho cuando el caso aún estaba en manos del juez federal Daniel Rafecas.



La ex mandataria está imputada en la causa y al igual que los demás investigados puede o no opinar sobre la cuestión dentro de los plazos legales, para lo cual tiene que nombrar abogado defensor.



Tras requerir opinión a todas las partes -imputados, fiscalía y querellas- Lijo quedará en condiciones de decidir si acepta el pedido de Bonadio y le envía la causa, o lo rechaza y resuelve quedar a cargo de la investigación de la denuncia de Nisman, abierta por orden de la Cámara Federal de Casación Penal, explicaron las fuentes.



Bonadio tiene a cargo una causa penal cuya denuncia fue posterior a la de Nisman pero comenzó a investigarse hace más de un año y en el marco de la cual ya se ordenaron muchas medidas de prueba similares a las dispuestas en la denuncia del fallecido fiscal titular de la UFI AMIA.



Por ello, cuando la causa por la denuncia de Nisman seguía a cargo de Rafecas, quien la desestimó por inexistencia de delito, Bonadio le pidió que se inhiba de seguir interviniendo y se la envíe.



Rafecas fue apartado del caso por orden de la Cámara de Casación pero el planteo de Bonadio igual debe ser resuelto por Lijo, quien es el nuevo juez designado.