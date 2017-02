"Si estar en Cambiemos es decir a todo que sí, no quiero ser candidato"

El diputado de la UCR Ricardo Alfonsín descartó ser candidato en las próximas elecciones si eso implica "decir todo que sí". Así lo aseguró este lunes (20/02) en declaraciones a "A los botes" por FutuRock FM.

"Si la UCR piensa que estar en Cambiemos es decir a todo que sí, prefiero no ser candidato", sostuvo.



Además, exigió más participación de la UCR en la toma de resoluciones de la alianza Cambiemos: "Sería bueno que se cree un espacio interno en Cambiemos para que se escuche nuestras voces antes de tomar decisiones".



Respecto al futuro de las próximas elecciones legislativas, Alfonsìn explicó: "Desmiento absolutamente que me haya reunido con nadie del Frente Renovador para hablar de candidaturas. No quiero ser candidato para decir a todo que sí, hay otros que lo hacen mucho mejor que yo. Si mi partido considera que estar en Cambiemos es decir a todo que sí, yo prefiero no ser candidato. Es más: no quiero ser candidato".



"Lo mejor que le podría pasar a Cambiemos es radicalizarlo, hoy es asimétrico. Nos falta autoestima a los radicales, nos harían bien unas PASO. Sería bueno que los que siguen confiando en Cambiemos puedan elegir en una interna qué ala hay que fortalecer", afirmó.

Por otra parte, sobre la polémica por la negociación con el Correo Argentino, expresó que "Macri terminó anunciando lo que nosotros decíamos que había que hacer. Hay veces que hay que hacer más cosas que las que dice la ley".

No es una novedad que Ricardo Alfonsín está incómodo dentro de Cambiemos. Había sido uno de los que se opuso en la célebre convención de Gualeguaychú a que la UCR integre la coalición junto al PRO y la Coalición Cívica. Y, además, sobran las críticas del hijo del expresidente Raúl Alfonsín a la gestión de Mauricio Macri.



Esa incomodidad se convirtió en tierra fertil para el massismo, que ya plantea abiertamente la oferta para que 'Ricardito' se pase al Frente Renovador. Quien hizo el convite, semanas atrás, fue Cecilia Moreau, diputada y una de las radicales que se integró al espacio de Sergio Massa.



En diálogo con la agencia Télam, la hija de Leopoldo Moreau, otro alfonsinista histórico pero que se hizo kirchnerista, dijo que le "encantaría" que Alfonsín sea parte del FR, ya que "sumaría mucho", aunque "es decisión de él dar un paso por afuera de la estructura orgánica del partido".



Para Moreau, Alfonsín "se siente muy incómodo en términos de pensamiento adentro de Cambiemos".