$10.000 por semana: 2 buenas y 1 mala de Uber

Los top driver de Uber en Ciudad de Buenos Aires están facturando en lo que va de 2017 un promedio de $18.000 por semana, según explicaron 2 de ellos a Urgente24. Uber retiene el 25% de esa recaudación. Restando gastos de mantenimiento del vehículo, un conductor porteño de Uber se lleva un promedio de $40.000 netos por mes.

Obviamente que son los conductores más inteligentes en el manejo, que se ubican en las zonas más turísticas de la Ciudad, donde son ubicados en forma automática por el software telefónico.

Hay que destacar que esto ocurre pese a las restricciones vigentes para la utilización de Uber porque, por ejemplo, las tarjetas de crédito locales no aceptan remunerar el servicio a causa de la presión sindical. Por lo tanto, queda acotado a turistas y personas que tienen tarjetas de crédito expedidas en el exterior, y quienes se incorporan a sistemas especiales de prepago y pago contado que se desarrollan por la creatividad de algunos que en cada crisis ven una oportunidad.

En concreto: mientras la Justicia porteña sigue con su barullo, más está creciendo el volumen de negocios de Uber lo que revela más interés del público y más necesidad de conductores. La realidad desactualiza todo el enfoque de la Justicia, y provoca que devenga casi en abstracto el debate.

Uber positivo

Algunos conceptos de Wharton Universia:

"(...) ¿Uber será capaz de reducir la velocidad a la que quema su capital antes de que las pérdidas comiencen a poner en peligro la viabilidad de la empresa? A primera vista, no parece muy difícil detener las pérdidas. Ya que la compañía no tiene coches y no tienen empleados, se ahorra una fortuna en costes de capital y mano de obra. Sin embargo, los profesores de Wharton señalan otros gastos considerables: para ayudar a crear un nuevo mercado innovador ─la economía colaborativa─ Uber gastó una fortuna en la formación, el reclutamiento y la subvención de los conductores, ofreciendo viajes gratis para que los consumidores se engancharan al servicio, creando un sistema global de oficinas locales y regionales, además de contratar abogados para manejar las demandas y los órganos reguladores.

“Creo que Uber pensó: ‘Tenemos esta plataforma ─esta aplicación, esta tecnología─ que puede ser utilizada en cualquier parte del mundo, así que vamos a conquistar el mundo'”, dijo Exequiel Hernandez, profesor de Gestión de Wharton, que escribió dos estudios de caso sobre Uber para sus clases en base a entrevistas con ejecutivos. “Uber subestimó los costes no relacionados con su tecnología y su modelo de negocio, los costes que tienen que ver con la política de legitimidad, enfrentando la resistencia de los órganos reguladores e incluso las diferencias culturales en los mercados”.

La idea para crear Uber surgió cuando sus fundadores, Travis Kalanick y Garrett Camp, no conseguían encontrar un taxi en una noche en que estaba nevando en París. La primera idea de Camp fue abrir un “servicio de tiempo compartido de limusinas”, donde los pasajeros reservaban coches bajo demanda a través de una aplicación de teléfono móvil para llenar el tiempo de menor actividad de estos vehículos movilizados por llamadas a través de la radio [los llamados livery cars]. Más tarde, Uber amplió sus opciones e introdujo carreras más baratas como UberX, UberXL, UberSELECT; nuevos servicios premium: UberBLACK, UberSUV y UberLUX, y el servicio para compartir trayectos entre varias personas con UberPOOL. Uber hoy opera en más de 500 ciudades y 70 países.

La innovación de la compañía no se detuvo ahí. Aplicó el concepto de “precios dinámicos” a su servicio, los precios subían cuando la demanda de automóviles en una región superaba la oferta. La idea era que los precios más altos hiciesen que un mayor número de conductores se movilizase hasta que la oferta y la demanda se compensasen. Hernández dice que Uber creó un panel que mostraba, en tiempo real, los datos de la oferta y la demanda en una ciudad, lo que ayudaba a los gerentes a identificar las áreas de mayor tráfico donde podrían enviar a los conductores ajustando los precios de acuerdo con la situación. Los pasajeros reservaban las rutas a través de tarjetas de débito, crédito o tarjetas prepago, por lo que no necesitaban tener dinero en efectivo, como en los taxis. Además, un sistema bilateral de evaluación avalaba a los conductores y pasajeros.

Aunque la práctica de la dinámica de precios no es una novedad ─las aerolíneas la utilizan desde hace años─ era una nueva práctica en los servicios de transporte privados. Uber consiguió que los pasajeros aceptaran la práctica. (...)

“La gente se acostumbró a la idea”, siempre y cuando el coste fuera transparente, abierto y justo, dice Senthil Veeraraghavan, profesor de las Operaciones, la Información y las Decisiones de Wharton. Por ejemplo, a los pasajeros no les importa pagar US$ 7 en el momento de mayor actividad para una carrera que normalmente cuesta US$ 4. (...)

(...) Para que este modelo funcionase, Uber tenía que llegar a una masa crítica. La búsqueda de crecimiento por parte de la empresa es, en gran medida, la razón detrás de su rápido consumo de capital. Según Ron Berman, profesor de Marketing de Wharton, para que las empresas alcancen una masa crítica en estas circunstancias, necesitan subsidiar a ambos lados del mercado, es decir, pagarlos para entrar en el sistema. El dice que los costos son altos para Uber: “La empresa pierde cerca de US$ 3 por cada US$ 1 que gana”. Sin embargo, alcanzar una masa crítica también se traduce, por norma, en un “efecto en el que el ganador se lleva todo”. Eso es lo que le pasó a Google en el segmento de búsqueda y Facebook en las redes sociales, dijo. “En este caso, la estrategia de Uber para procurar crecer lo más rápido posible a expensas de los beneficios tiene sentido”.

Es posible que Uber se esté posicionando para prosperar en el largo plazo. “Otra forma de ver la situación es pensar que la compañía está jugando un juego de muy largo plazo. Estamos habituados a startups que acaban llegando a un punto en que tienen beneficio, van a una oferta pública de venta (OPV) y ponen en marcha una estrategia de salida”, dice Hernández. “El ejemplo más cercano de Uber es Amazon, donde el fundador y consejero delegado Jeff Bezos, durante décadas ha dado prioridad al crecimiento en detrimento de las ganancias, y hasta la fecha, Amazon no es en realidad una empresa muy rentable”. Los expertos predijeron de forma errónea la muerte de Amazon.

(...) “La empresa necesita tener el público de su lado y, además, que los viajes compartidos representen una parte significativa de la economía para que los órganos reguladores tengan un incentivo para no matar a la empresa, sino para regular su funcionamiento de una manera que preserve el empleo y la infraestructura de este tipo de transporte. Esto requiere tamaño”, dice Hernández. “Ella no puede ir a la Ciudad de Nueva York y decir, ‘sólo somos una compañía de Nueva York’. Mientras que si dicen: ‘Estamos por todas partes, tenemos una marca y la gente nos ama’, en ese momento se vuelve imposible ignorar su empresa”.

De acuerdo con Tyler Wry, profesor de Gestión de Wharton, la velocidad con la que quema capital es menos problemática cuando se consideran los planes de crecimiento de Uber. (...)

La parte problemática de la quema de capital es que la táctica de Uber para bajar precios para conseguir más pasajeros, incluso a expensas de las ganancias, puede llegar a ser perjudicial a largo plazo. Para tener éxito, “esta estrategia tendría que contar con su supremacía en el mercado después de que todas las empresas de taxis existentes importantes se saliesen de él”, dice el profesor de Gestión de Wharton Arkadiy Sakhartov. “No creo que esta estrategia sea sostenible”. Por ejemplo, él dice que paga US$ 95 cuando toma un taxi desde el aeropuerto hasta su casa, frente a los US$ 32 de Uber. La industria del taxi sabe cuánto cuesta ganar dinero con una carrera. Para que Uber obtuviera un beneficio en la misma carrera sería necesario reducir el triple sus costes, lo que es improbable.

(...) Otra fuente de quema de capital de Uber son sus inversiones fuera de su servicio principal para compartir trayectos. La compañía lanzó UberEATS, un servicio de entrega de alimentos, UberCHOPPER, servicio de helicópteros y UberFreight, servicio de transporte realizado por camiones, entre otros. Estas cosas, sin embargo, pueden ser meras distracciones. “Tratar de atacar varios frentes puede aumentar drásticamente la complejidad de las operaciones de una empresa y dividir su enfoque. Se puede mitigar este efecto en cierta medida cuando las diferentes líneas de negocio operan a partir de las mismas competencias subyacentes, pero sigue siendo una preocupación”, dice Wry.

(...) Uber interpretó mal Europa continental. “La compañía no entendía que […] en Alemania, España y Francia, la idea de que “estamos dando una oportunidad para que el conductor sea un emprendedor” no despegó, porque la gente da mucha importancia a la seguridad y protección en el trabajo”, dijo Hernández.

Mientras tanto, Uber va bien en los mercados latinoamericanos, como México, a pesar de la oposición de los taxistas. “En México, donde los taxis son viejos, sucios y […] caros, incluso el alcalde de la Ciudad de México estaba de lado de Uber”, dijo Hernández. “La propuesta de valor que trae Uber es diferente”. (...)

La principal lección para Uber es que la empresa necesita comprender mejor las ciudades antes de decidirse a entrar en ellas. Aunque Uber pueda operar su plataforma de tecnología desde su sede, numerosas facetas de sus operaciones son locales: conductores, pasajeros, agencias reguladoras, precios, prácticas culturales, entre otras cosas. Uber entiende esta dicotomía desde el principio, pero su modelo de funcionamiento se deslizó entre la centralización desde el lado de la tecnología y la hiperlocalización del lado de las operaciones, dice Hernández.

(...) Por ejemplo, cada vez que un lanzador negociaba altas tasas de comisión insostenible con los conductores locales para obtener rápidamente más coches en las calles, un gerente de operaciones se quejaba. (Uber normalmente se quedaba con un 20% a un 30% de comisión por las carreras, dice Hernández). Más tarde, la compañía se dio cuenta de que podría ahorrar abandonando la hiperlocalización y si reorganizaba los centros regionales. Ahora, los gerentes regionales toman las decisiones en las ciudades.

(...) Uber (...) ya ha perdido un caso en Londres el otoño pasado y ha alcanzado acuerdos en otros dos. Uber también está sujeta a impuestos, como el 18% de valor agregado que Rusia carga sobre los productos electrónicos y servicios proporcionados por las compañías de tecnología globales. El impuesto entró en vigor este año. La compañía dijo que se lo reembolsaría a los conductores, pero el papeleo adicional causó que algunos abandonaran la empresa.

Sobre la posibilidad de la empresa de aumentar su comisión para compensar los mayores costes, esto sería un problema, ya que sería realizado a expensas de los conductores, dijo Veeraraghavan. Los conductores ya tienen que asumir el coste del combustible, la depreciación del vehículo y el seguro, y pueden dejar la empresa y pasar a la competencia si Uber les exige más cosas. La compañía ya tiene problemas de rotación de conductores. Berman dice que la mitad de los conductores se vuelven inactivos después de apenas 12 meses.

Los problemas que la empresa tiene con los conductores es, probablemente, lo que está motivando a Uber a invertir en vehículos autónomos. Sin embargo, para esto, la compañía tendría que comprar coches. “Ella está sustituyendo los costes laborales por costes de capital”, dijo Veeraraghavan. “¿El coste de capital es más barato? No estoy seguro”. Sin embargo, para Sakhartov los vehículos autónomos son la solución más plausible al problema financiero de Uber. “Al reducir los precios e invertir fuertemente en tecnología, Uber puede absorber las pérdidas, ya que ahora cuenta con la ventaja futura de combinar el formato de negocio con los vehículos autónomos”, dice. “Estos vehículos superarán a todos los demás en el año 2035. En este caso, la estructura de costes del negocio de los taxis cambiará sustancialmente”. Sin el coste de los conductores, Uber compensaría sus pérdidas. (...)".

Uber negativo

Una ex ingeniera de Uber, Susan Fowler, colgó un post en su página personal bajo el título de Reflecting On One Very, Very Strange Year At Uber. En ella criticó a la compañía acusándola de acoso sexual y negligencia en recursos humanos. Uber ha abierto un investigación.

Fowler explica que se había unido al equipo de Uber en noviembre del año 2015 como ingeniera. Según la ex empleada:

"En mi primer día oficial en el equipo, mi nuevo gerente me envió una serie de mensajes desde el chat de la empresa. Decía que estaba en una relación abierta, y que su novia estaba buscando pasar el rato y encontrar nuevos parejas, pero no era así. Estaba tratando de mantenerse al margen para no tener problemas en el trabajo, me dijo, pero no podía evitar meterse en líos porque estaba buscando mujeres con las que tener relaciones sexuales. Parecía claro que estaba tratando de conseguir que tuviera relaciones sexuales con él, así que tomé capturas de pantalla de estos mensajes de chat y lo denuncié a recursos humanos."

Según continuó relatando, tanto ella como otras mujeres en Uber habrían reportado este tipo de “indiscreciones” de los mismos gerentes tanto a recursos humanos como a sus superiores. La respuesta era siempre la misma, se trataba de encubrir y justificar las acciones con pequeñas advertencias que no llevaban a nada.

La ingeniera cuenta que en un momento dado y tras presentar su primera queja, los superiores le dieron la opción de continuar con el mismo gerente o cambiarse a otro departamento si se sentía más tranquila. Más tarde y tras presentar una solicitud para ser transferida a otro departamento, su petición fue bloqueada.

Fowler alega que su puntuación para obtener dicho traslado había sido alterada después de su revisión oficial, lo que le llevó a pensar que era un movimiento para mantenerla en su equipo actual y permitir así que no se menoscabara la visión de la empresa sobre el gerente.

Otro incidente ocurrió con un tema sobre unas camperas de cuero. Al parecer se habían pedido para todos los ingenieros de su departamento, pero no para las 6 mujeres del equipo, a quienes no se les proporcionó porque eran muy pocas para justificar un pedido. Así lo relató ella:

"Dije que estaba segura de que Uber podría encontrar un espacio en su presupuesto para comprar chaquetas de cuero para seis mujeres si podían permitirse el lujo de comprarlas para más de 120 hombres. El director respondió diciendo que si las mujeres realmente queríamos igualdad, entonces deberíamos darnos cuenta de que estábamos consiguiendo la igualdad por no conseguir las chaquetas de cuero.

Dijo que debido a que había tantos hombres en la organización, habían obtenido un descuento significativo en las camperas de hombres, pero no en las chaquetas de las mujeres, y no sería igual o justo, argumentó, darle a las mujeres chaquetas de cuero que cuestan un poco más que las chaquetas de los hombres. Nos dijeron que si queríamos chaquetas de cuero, las mujeres necesitábamos encontrar chaquetas del mismo precio que las chaquetas de los hombres."

En el post también menciona cómo desde recursos humanos trataron de darle la vuelta a su versión indicando que quizás ella era el problema y que “ciertas personas de ciertos géneros y orígenes étnicos eran más adecuadas para algunos puestos de trabajo que otros”.

Tal y como explica The Guardian, tras saltar la noticia en los medios el CEO de la compañía, Travis Kalanick, ha prometido una investigación urgente a través del siguiente mensaje:

"Acabo de leer el blog de Susan Fowler. Lo que ella describe es abominable y en contra de todo lo que Uber defiende y cree. Es la primera vez que escucho algo así, por lo que he instruido a Liane Hornsey, nuestra nueva Directora de Recursos Humanos, a que realice una investigación urgente sobre estas acusaciones. Buscamos hacer de Uber un lugar de trabajo justo y no puede haber absolutamente ningún lugar para este tipo de comportamiento en Uber. Cualquier persona que se comporte de esta manera o piense que esto está bien será despedido."