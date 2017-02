"¿Cómo puede ser que seamos tan pelotudos?"

El embajador en Ecuador, Luis Juez, coincidió este lunes con Elisa Carrió al apuntar sobre la seguidilla de errores que ha cometido el gobierno de Cambiemos y que se ha traducido en costo político para el presidente Mauricio Macri.

"Yo no me voy a callar la boca para contar lo que veo y no me gusta. Las torpezas no se pueden seguir cometiendo. Tenemos que terminarla porque el crédito que nos dieron a nosotros no es como al peronismo, que le extendieron una chequera: a nosotros nos dieron un boleto de colectivo", graficó el dirigente cordobés con su habitual ocurrencia.

"Tenemos que ser cuidadosos. No podemos hacer nada que nos asimile ni nos asemeje a los otros (en relación al gobierno anterior), porque eso la gente no lo va a perdonar. Deberíamos ser mas precavidos", dijo, en diálogo con radio Latina.

"Estamos cometiendo algunas torpezas que son difíciles de explicar. Yo lo veo y digo ¿cómo podemos ser tan pelotudos?", dijo Juez al apuntar sobre el escándalo del Correo y la modificación -luego anulada- en el cálculo de los haberes de los jubilados.

"Cómo se te ocurre a vos podes firmar un compromiso de un acuerdo de un juicio que tiene 15 años, con el solo pretexto de que 'hacemos lo que no hicieron los otros' y nada más que con los familiares del Presidente y que nadie va a opinar. Eso es uan torpeza", dijo el embajador en Ecuador al referirse a la polémica del Correo.

"Esas ingenuidades se pagan caro", dijo en referencia a la cuestión de los jubilados. "El enemigo está agazapado", dijo.