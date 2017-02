Presión de Macri a Lousteau para que plante a la UCR

Si bien en el entorno de Martín Lousteau aseguran que no son ellos sino el PRO el que tiene apuro por definir candidaturas, el próximo fin de semana parecía el momento en que el ex ministro de Economía de Cristina Kirchner definiría si compite o no en la Ciudad este año. Por ahora, el funcionario se bajó -por cuestiones de agenda-, según trascendió del encuentro de la UCR. Si bien cada vez que Lousteau pisó suelo porteño en los últimos meses habló en tono de campaña electoral (alentado por el confiadísimo radicalismo porteño que comanda Emiliano Yacobitti), la reunión que tuvo hace días con el presidente Mauricio Macri cambió el panorama, dicen en el PRO.

Es importante insistir en esto porque no hay información de la boca de Lousteau, y sí unos y mil trascendidos desde el PRO, que considera decisivo para el año electoral obtener una rotunda victoria en el distrito donde nació ese partido político, cuando se llamaba Compromiso para el Cambio.

Macri le habría reiterado a Lousteau su pedido para que no compita este año pero no está claro qué le puede garantizar para 2019 porque, la verdad sea dicha, Lousteau no precisa ninguna interna dentro del PRO porque puede competir directamente desde la fuerza que construya la UCR, que no cree en Cambiemos en la Ciudad de Buenos Aires.

Macri confiaba en que la diputada nacional Elisa Carrió controlaría a Lousteau pero la verdad es que el embajador en USA mantiene un vínculo permanente con la UCR porteña, que en torno a Lousteau construye una ambición presidencial más adelante.

Entonces apareció Macri en escena pidiéndole que llegue a un entendimiento con Horacio Rodríguez Larreta, aunque se ignora qué quiere decir eso. La verdad es que Macri creyó que tendría a Lousteau en USA como embajador hasta 2019, y el anticipo del regreso del marido de la actriz Carla Peterson trastocó todo, en especial porque sucede en un escenario complicado para el PRO en general.

Por lo pronto, la cumbre del radicalismo que se celebrará este viernes 24/02 y sábado 25/02 en Villa Giardino, Córdoba, también tendrá la presencia destacada de Alfonso Prat-Gay, a quien Macri, mientras le exigía la renuncia, le pedía que compitiera dentro de Cambiemos. Si bien muchos funcionarios de Cambiemos lo alientan a que siga en el espacio, el ex ministro de Economía de Macri no iría en esa línea, sobre todo porque algunas versiones lo ubican como candidato en la Ciudad, pero en su entorno no lo ven volviendo a la escena política de momento.



Del encuentro también participarán unos 400 dirigentes radicales, que en su gran mayoría no son funcionarios del gobierno, y se espera muchas críticas a la actual gestión. También estará el diputado Mario Negri quien se mostró disconforme por como el Gobierno se manejo con la condonación de la deuda al Correo Argentino y el recorte en los aumentos a los jubilados.

En esa línea se encuentra Ricardo Alfonsín, tildado de conservador por los radicales PRO, quien viene coqueteando con los radicales en el Frente Renovador y ha sido apuntado en las últimas semanas por sus críticas al Gobierno. "Si estar en Cambiemos es decir a todo que sí, no quiero ser candidato", apuntó el hijo del ex presidente Raúl Alfonsín. Esto desprende una duda, ¿qué papel tomaría el radicalismo en la Ciudad si Lousteau decidiera bajarse este año? ¿Vería con buenos ojos al massimo, que hace días confirmó a Felipe Solá para encabezar la lista para diputados nacionales por la Ciudad?