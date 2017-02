Trump confía en los militares: McMaster, nuevo asesor de Seguridad Nacional

El presidente estadounidense, Donald Trump, nombró este lunes 20/02 al teniente general H.R. McMaster, un experimentado y respetado estratega del Ejército, como nuevo asesor de seguridad nacional.

El cargo se encuentra vacante desde la renuncia de Michael Flynn por mentir sobre sus contactos con funcionarios rusos.

En el interín, el escogido por Trump para reemplazar a Flynn rechazara hacerlo. El teniente general McMaster no era el favorito para el cargo, ya que Trump había elegido al vicealmirante Robert Harward, pero éste rechazó el puesto.

Al nuevo asesor de Seguridad Nacional se le considera uno de los principales intelectuales y estrategas del Ejército de USA.

Trump anunció la designación, junto a McMaster, en una comparecencia no prevista en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida. El Presidente lo definió como “un hombre de tremendo talento y experiencia”.

Fue el 3er. fin de semana consecutivo de Trump en su lujoso club privado Mar-a-Lag. En esta ocasión, él se reunió con los candidatos a asesor de Seguridad Nacional, hizo llamadas a líderes extranjeros, y visitó el aeropuerto internacional de Orlando para reunirse con simpatizantes.

McMaster, de 54 años, trabajaba actualmente en los centros de entrenamiento del Ejército de tierra y ha servido en las guerras del Golfo, Afganistán e Irak. Es conocido por hablar claro, un rasgo que valora Trump, y por ser un estudioso de la historia militar. Por ejemplo, consideró que la cúpula militar fue demasiado benévola con las decisiones de la Casa Blanca durante la guerra de Vietnam.

“He leído mucho estos dos últimos días, y McMaster es muy respetado en las Fuerzas Armadas”, añadió el mandatario, que apareció flanqueado por McMaster y por el teniente general Keith Kellogg.

Kellogg, al que Trump también había barajado para el puesto, retomará el cargo de jefe de gabinete del Consejo de Seguridad Nacional tras ejercer como asesor de Seguridad Nacional interino durante la crisis por la salida de Flynn, que ha durado exactamente una semana.

“Creo que esta combinación es algo muy, muy especial, es un gran equipo, nuestro país tiene suerte de tener dos personas como estas”, comentó Trump sobre los generales.

El teniente general H.R. McMaster, cuyo nuevo cargo no requiere la confirmación del Senado, pronunció unas breves palabras para agradecer al Presidente la oportunidad.

“Solo quiero decir que es un privilegio poder seguir sirviendo a nuestra nación. Estoy agradecido por esta oportunidad y estoy deseando unirme al equipo de seguridad nacional y hacer todo lo que pueda por potenciar y proteger los intereses del pueblo estadounidense”, afirmó.

Kellogg, por su parte, dijo unas palabras de agradecimiento a Trump y subrayó que para él es un honor servir con McMaster, al que describió como “un gran hombre de estado, un gran soldado”.

Trump entrevistó a al menos 4 candidatos para el puesto, aseguró tenerles “mucho respeto” y dijo que hablará en el futuro con algunos de ellos, sin aclarar si tiene algún cargo en mente que asignarles.

Entre los nombres que barajó destacan el del exembajador de USA en Naciones Unidas, John Bolton; y el del superintendente de la Academia Militar de USA, el teniente general Robert Caslen.

Trump dijo que a Bolton le va a pedir que trabaje con él “en otra capacidad un poco diferente”.

“John es un tipo genial, hemos tenido algunas reuniones realmente buenas con él, sabe mucho”, agregó Trump sobre Bolton.

Autocrítica

En un artículo en 2013 en el diario The New York Times, McMaster deploraba el “pobre” historial de aprendizaje de las lecciones de las guerras y pedía aprender de las recientes experiencias en Afganistán e Irak. Él sostuvo que no deben esperarse victorias rápidas en los conflictos sino que son una transformación constante de desafíos y que debe pensarse más en la posguerra.

Consideró, por ejemplo, que se habían hecho escasos esfuerzos al inicio de la guerra de Irak, tras la invasión de 2003, para seducir políticamente a la insurgencia. Su opinión a favor de un cambio de estrategia fue clave para que USA redirigiera su enfoque y lograra controlar a la insurgencia. El nuevo plan lo lideró el general David Petraeus, que también sonaba como posible sucesor de Flynn.

McMaster ha criticado en los últimos años que el tamaño del Ejército de tierra se haya reducido considerablemente, una queja recurrente de Trump. Y ha pedido aumentar los esfuerzos en ciberseguridad.

Keith Kellogg, un general retirado del Ejército que había asumido de forma provisional el cargo y que sonaba como sustituto, será el jefe de gabinete del Consejo de Seguridad.

El consejero desempeña un papel clave en la sombra en la formulación de la doctrina exterior y hace de enlace entre la Casa Blanca y las ramas de seguridad del Gobierno. La experiencia militar no es un requisito imprescindible. Ninguno de los 2 asesores de seguridad que tuvo Barack Obama había servido en el Ejército. Flynn acumulaba 30 años de experiencia militar.

La revista Time incluyó a McMaster en 2014 en su lista de las 100 personas más influyentes del mundo y lo describió como “el arquitecto del futuro del Ejército de Estados Unidos”.

Con su elección, Trump reafirma su confianza en militares de alto rango para el asesoramiento en temas de seguridad: tanto Flynn como el secretario de Defensa, James Mattis, son generales retirados con las máximas condecoraciones.