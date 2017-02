El PJ nacional, sin los K, expresó su apoyo a la CGT y marchan juntos contra Macri el 7/03

La reunión estuvo presente al menos por un sector representativo. Intendentes, hombres claves del Congreso y gobernadores de diferentes provincias. El peronismo en pleno buscó dar el presente este lunes 20/02 por la tarde en la sede del PJ nacional para recibir a la CGT y comprometer su respaldo a la movilización del 7/03 del próximo mes.

La novedad fue la ausencia de los representantes del kirchnerismo puro, La Cámpora y los seguidores incondicionales de la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El resultado fue un comunicado en el que el Partido Justicialista expresó su apoyo "orgánico e institucional" a la marcha de protesta por la situación económica y social a la que convoca la CGT el 7/03. Para el triunvirato de la CGT que integran Juan Carlos Schmid, Carlos Acuña y Héctor Daer fue un nuevo aval de cara a la movilización y un elemento más para preparar un paro nacional tan anunciado como demorado desde que Mauricio Macri asumió el poder. Por eso, después de la reunión con el PJ, Daer se animó a decir que "hay hechos objetivos que ameritan que estemos más cerca de una medida directa con cese de actividades, falta fijar fecha y modalidad" para un futuro paro".

"El justicialismo apoya la movilización del 7/03, y apoya cualquier expresión y acto en línea con recuperar los derechos de los trabajadores", enfatizó el presidente del PJ, José Luís Gioja, durante una conferencia de prensa. Aunque apareció como la unión del peronismo sindical y el peronismo político, el encuentro fue el inicio de una ronda de consultas a las distintas fuerzas políticas por parte de la CGT.

El objetivo es claro: sumar el apoyo de diversos sectores de cara a la protesta contra el gobierno del próximo 7/03 y medir fuerzas en busca de concretar el llamado a un paro nacional que se realizaría a fines de mes próximo.

Fue Daer el encargado de explicar la postura del triunvirato y la decisión de abandonar la mesa de diálogo con el gobierno. afirmó que "jamás" se van a "negar al diálogo" con el gobierno pero "con compromiso", y enfatizó: "Pedimos la rectificación de políticas que nos llevaron a este estado y a esta situación crítica". "La verdad que la falta de compromiso de los empresarios acompañado de la inacción imperativa del Gobierno generó el descrédito absoluto de esa mesa de dialogo. La movilización es para pedir rectificación de políticas que a nuestro entender son erráticas", señaló el sindicalista.

El titular del PJ y ex gobernador de San Juan buscó desacreditar las interpretaciones que entienden que el peronismo comienza a mostrar los dientes en el año electoral. "El apoyo es a todo el plan de defensa de los trabajadores que lanzó el movimiento organizado. Esto no tiene nada que ver con las elecciones ni el partidismo. Nos sentimos parte del movimiento obrero. Fue una reunión con tema central en la situación del país y el no cumplimiento del gobierno de un montón de promesas".

Además de Schmid, Daer y Acuña, los sindicalistas de la CGT que estuvieron en el local de Mathey fueron Andrés Rodríguez (UPCN), Sergio Romero (UDA), Rodolfo Daer (alimentación) y Francisco "Barba" Gutiérrez (UOM), entre otros.