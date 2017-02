El reencuentro: Macri y De Narváez ex socios políticos ¿De qué se trató la reunión?

Este lunes 20/02 e empresario y ex diputado nacional Francisco De Narváez volvió a reaparecer en una reunión con el Presidente Mauricio Macri en la Quinta de Olivos. De Narváez fue junto a su colega Dirk Donath a reunirse con Macri, a quien le anunciaron que el fondo de capital de riesgo L. Catterton realizará una importante inversión en un proyecto con la firma Rapsodia.

Donath, es el socio gerente de esos fondos de inversiones que desde hace 27 años los gestiona en más de 150 marcas líderes en todos los segmentos de la industria de consumo. "Es la primera vez que un fondo internacional decide invertir en el sector y es un honor y un gran desafío que hayan invertido con nosotros en Rapsodia.

Es una gran muestra de confianza en la Argentina. Esto nos permitirá multiplicar las oportunidades de empleo y abrir las puertas a la internacionalización de una marca argentina", sostuvo el empresario.

De Narváez, según publica el diario Clarín, le manifestó a Macri que busca expandir Rapsodia a nivel mundial. El fondo de inversión lleva invertidos US$ 14.000 millones en todo el mundo y en América Latina, por montos que van desde US$ 40 millones hasta US$ 75 millones, para acelerar el crecimiento de las compañías en las que entra como accionista.

Macri y De Narvaez fueron socios políticos en varias oportunidades. La alianza más importante fue la que en 2009 condujo al empresario a derrotar a Néstor Kirchner en la provincia de Buenos Aires, su primera candidatura luego de haber sido presidente.