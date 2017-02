Vuelve el caos a la Ciudad: Piquetes, ollas populares y acampe por planes

Poco duró la paz entre el Gobierno nacional y las organizaciones sociales con la sanción de la Ley de Emergencia Social. Justamente la falta de reglamentación de esa norma reclamada el año pasado es una de las razones de las protestas que protagonizarán hoy (21/2) Barrios de Pie, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) en la Ciudad de Buenos Aires y que generarán un caos de tránsito.

Los reclamos abarcan desde la reglamentación de la emergencia, hasta el repudio a la política económica del Gobierno y un reclamo al Ministerio de Trabajo para que no recorte unos 20 mil planes sociales Construir Empleo y Programa de Trabajo Autogestionado.

El plan de lucha incluye ollas populares, cortes de calles parciales en los barrios de Congreso, Retiro y Puente Pueyrredón y un acampe en el Obelisco.

"Acá, con las políticas que se están llevando adelante, no hay emergencia social que aguante. El problema es que se recorta el empleo, se abren las importaciones, lo que complica a las PYMeS y destruye el empleo. Esto no lo resuelve solamente la emergencia social", señaló Daniel Menéndez, líder de Barrios de Pie, en declaraciones a la agencia NA.

"Estamos en un año de emergencia social y se recortan las jubilaciones, se recortan programas de empleo", criticó Menéndez, al tiempo que apuntó principalmente contra el secretario de Empleo,

No obstante, el referente de la organización rechazó que se haya cortado completamente el diálogo con el Ejecutivo y aclaró: "El Gobierno para nosotros no es una totalidad. Podemos tener relación con (el Ministerio de) Desarrollo Social, en determinadas demandas".

Acerca de los planes en cuestión, el diario Clarín destaca que desde la cartera de Jorge Triaca confirmaron que en efecto se discontinuaron planes de Construir Empleo y del Programa de Trabajo Autogestionado, pero aseguraron que "son 7.000" y no 20.000 como dicen las organizaciones. Además, explicaron: "Discontinuaremos los programas en los cuales no se constató la contraprestación que dispone la normativa". Y desmintieron que haya sido de un día para el otro: "Hace cinco meses que se pidió la presentación de los proyectos que avalen el trabajo y, tanto Barrios de Pie como la CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular), los presentaron" por lo que se discontinuarán 7.000. Aseguraron que la entidad que no se regularizó fue, entre otras, la Corriente Clasista Combativa (CCC).

Menéndez le planteó el tema a monseñor Jorge Lozano, de la Pastoral Social. Le pidió que interceda ante Jorge Triaca y se llevó como respuesta la promesa de que hablará no sólo con él sino también con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley.