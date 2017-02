Tragedia en Mendoza: Inician investigación por entrevista al chofer y viralizan video

"Pido disculpas y ruego a Dios que esas personas que les causé todo el daño posible, encuentren la calma (...) Sé el daño que he causado, o sea ya estoy consciente, en el minuto no lo percibí", dijo el chofer chileno Francisco Javier Sanhueza en una entrevista al canal local 24Horas, y no sólo estallaron los familiares de las víctimas, sino también la Justicia.

Es que el fiscal Pirrello ordenó investigar los efectivos policiales de la comisaría 11 de Luján de Cuyo que autorizaron a la Televisión Nacional de Chile para entrevistar al acusado de homicidio simple con dolo eventual más lesiones gravísimas.

Según el procurador Alejandro Gullé, el chofer "no estaba autorizado a dar una nota periodística".

"Se informa a todos los medios de comunicación que el fiscal de la causa del accidente de la empresa TURBUS no autorizó a ningún medio nacional o internacional a realizar entrevista alguna al imputado. Por esta razón se ha ordenado una investigación sobre el episodio, solicitando al personal de la comisaria el informe correspondiente a las visitas que ha recibido a fin de deslindar responsabilidades", indica un comunicado emitido a la medianoche por el Poder Judicial y el Ministerio de Seguridad.

"Se hará una investigación inmediata y serán sancionados con severidad los efectivos policiales que hayan favorecido sin autorización al canal chileno a realizar la entrevista", concluye, según informa el portal mdzol.com

En el video grabado con un celular, se puede ver al periodista Daniel Silva hacerle la entrevista en el calabozo.

Desde la empresa confirmaron el exceso de velocidad, pero ahora se sumaron videos. Aquí, uno de ellos:

La entrevista:

Por la imputación, al acusado le cabría una pena de entre 8 y 25 años de prisión. Pirrello detalló a la prensa que Sanhueza "no registró ni alcohol ni drogas en sangre".

Lo cierto es que los testimonios coincidieron: "Algunos pasajeros declararon que le pidieron a gritos que bajara la velocidad, pero éste hizo caso omiso a tal punto que el chofer acompañante Pedro Vargas, que estaba descansando atrás, se levantó para ir y pedirle que lo hiciera", detalló el procurador.