En señal a sus electores, Marine Le Pen se negó a usar velo en Líbano

La líder ultraderechista francesa Marine Le Pen, ha cancelado una reunión este martes 21/02 con el Gran Mufti, la máxima autoridad religiosa del Líbano, tras negarse a cubrirse la cabeza con un pañuelo para el encuentro.

A la llegada de Le Pen a su encuentro con el mufti Abdellatif Deriane, se le entregó un velo para portar durante el encuentro.

"La más alta autoridad suní del mundo no tiene que cumplir con este requisito, por lo tanto, no tengo ninguna razón de hacerlo (...) Pueden trasmitirle mis respetos al Gran Mufti, pero no me cubriré", dijo Le Pen a los periodistas presentes.

Le Pen se refería a su visita en mayo de 2015 a Egipto, cuando ella se reunió con Ahmed al-Tayeb, el gran imán de Al-Azhar de El Cairo.

"En aquél momento ya dije que no me cubriría nunca. Cómo no habían cancelado mi cita con el Gran Mufti pensé que iban a aceptar que yo no uso velo. Yo no me cubro. Han buscado imponermelo, como si fuera un hecho consumado. Y no lo es", reiteró ahora Le Pen.

Dar al-Fatwa, la autoridad suní más importante del país encabezada por el Gran Mufti ha matizado que "su oficina de prensa informó a los asesores de Le Pen del requisito de cubrir sus cabezas en presencia del líder religioso, de acuerdo con el protocolo."

Y ha añadido que "se han visto sorprendidos por su negativa a cumplir con esa regla bien conocida".

Le Pen ha expresado también su pesar "por una conducta inapropiada para tales reuniones".

La candidata se encuentra de visita oficial en Líbano desde el domingo hasta esta tarde y sus próximo encuentro será con Samir Geagea, líder del partido Fuerzas Libanesas.

Durante su visita de 3 días, Marine Le Pen se ha reunido con el presidente del Líbano, el general cristiano Michel Aoun, y con el primer ministro Saad Hariri.

Precisamente el jefe de gobierno libanés, de credo suní, advirtió a la política gala de abstenerse de asociar el Islam con los ataques terroristas que extremistas islámicos han perpetrado en Francia.

Le Pen finaliza su viaje con la visita al patriarca maronita Bechara Rai y posterioremente al líder cristiano de las Fuerzas Libanesas, Samir Geagea.

En las encuestas

Nunca antes un candidato del Frente Nacional (FN) había alcanzado tantos votos en los sondeos para las elecciones presidenciales en Francia, indicó la encuesta diaria de OpinionWay.

El instituto dio a Marine Le Pen el 44 % de los votos ante un posible duelo con el candidato de centroderecha François Fillon en la 2da. vuelta de mayo, a quien todavía se le otorga la victoria, con un 56%, aunque ha perdido 6 puntos desde el 08/02, cuando se llevó la puntuación más alta (un 62%).

Frente al candidato independiente Emmanuel Macron, la presidenta del partido de ultraderecha también vería aumentar sus votos. El ex ministro de Economía derrotaría a Le Pen con un 58% ante el 42%. La ventaja de Macron se ha reducido a la mitad en menos de dos semanas.

Le Pen ganó terreno a sus rivales al beneficiarse de la creciente preocupación sobre seguridad que existe en el país. La encuesta diaria apuntó que el apoyo en la 1ra. vuelta de la candidata antieuropea subió un punto porcentual al 27%, con Macron y el republicano Fillon sin cambios en el 20% cada uno. Mientras, la dispersión del voto hace que estas elecciones sean imprevisibles.

La popularidad de Le Pen se está viendo reforzada por su postura dura frente a los disturbios que estallaron hace unos días para protestar contra la brutalidad policial en las afueras de Paris y otras ciudades.

La líder nacionalista está aprovechando la inquietud de los votantes después de que más de 200 personas murieran en ataques terroristas en poco más de dos años y esos sentimientos se revivieron este mes cuando un soldado en el museo del Louvre abatió un atacante que, armado con un machete, gritaba “Allah Akbar”.

La encuesta Harris refuerza esa idea al indicar que Le Pen se considera la mejor candidata para ocuparse de las cuestiones de seguridad.

Las últimas semanas Macron había ido subiendo posiciones en las encuestas, debido a la escisión de la izquierda y la investigación judicial a Fillon, por el conocido como caso Penélope gate, ante su primer paso en falso en la campaña. Desde entonces ha recibido la peor parte de los ataques de los rivales.

A Macron le han hecho perder fuelle tanto la tardanza en divulgar su programa como las declaraciones sobre la colonización en Argelia, que consideró “un crimen contra la humanidad” y que cayeron muy mal a una parte importante de franceses.

El candidato, quien la semana pasada tuvo que explicar mejor sus palabras, indicó que no se arrepiente de haber reprobado la actitud francesa en Argelia, aunque se apresuró a pedir perdón a los que se sintieron ofendidos, especialmente los franceses que tuvieron que dejar el país norteafricano al término de la guerra (1954-1962), que desembocó en la independencia.

Allanamiento

Investigadores judiciales iniciaron este lunes 20/02 un registro de la sede del Frente Nacional (FN) en el marco de un caso de presunta corrupción de la formación política que lidera Marine Le Pen.

De acuerdo con la televisora BFMTV que dio a conocer el cateo, el operativo judicial fue organizado en el marco de la investigación abierta por el presunto pago fraudulento a unos asistentes parlamentarios de los diputados del Frente Nacional en el Parlamento Europeo.

El Parlamento Europeo presentó una denuncia ante la justicia francesa al sospechar que un asistente parlamentario y el guardaespaldas de la líder del FN, Marine Le Pen, no realizaban ninguna tarea en la Eurocámara.

Según medios locales los investigadores habrían sustraído discos duros de las computadoras del partido para indagar sobre el caso de empleos ficticios. Fuentes del partido ultraderechista y xenófobo calificaron de “operación mediática” al registro.

Recientemente la presidenta del Frente Nacional rechazó pagar US$300.000 que le reclamaba por este caso el Parlamento Europeo. El registro se produjo este lunes durante un viaje de Marine Le Pen a Líbano.