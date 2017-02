El juez Gibert le avisa a Triaca: "Los jueces no pueden ser juzgados por sus sentencias"

Ayer (21/2) el Ministerio de Trabajo presentó ante el Consejo de la Magistratura un pedido de juicio político contra los jueces Graciela Marino y Enrique Arias Gibert, de la Cámara Nacional del Trabajo, quienes avalaron el acuerdo salarial del gremio bancario.

Gilbert, se defendió de la denuncia del Gobierno por fallar a favor de que se pagara con aumento el sueldo de los empleados de bancos (acuerdo firmado entre la Asociación Bancaria y las cámaras empresariales Adeba y Abappra) y remarcó que "los jueces no pueden ser juzgados por sus sentencias".

"Yo fallo a favor del Derecho", destacó el juez en declaraciones a radio 10. Asimismo, sostuvo que está obligado a "decir la Ley le guste a quien le guste" y agregó que de lo contrario, "desaparecería la división de poderes".

El magistrado dijo que los jueces "no están para llorar" y que no tienen derecho a tener miedo. En ese sentido, resaltó que su trabajo es dictar resoluciones judiciales al tiempo que concluyó: "No es republicano que un ministro me enjuicie porque no le gusta lo que opino".

La cartera laboral que conduce Jorge Triaca confirmó que la presentación contra ambos magistrados fue realizada ayer por la Dirección de Asuntos Jurídicos de esa repartición.

Entre las acusaciones se destacan "mal desempeño", "falta de idoneidad", "negligencia grave", "incumplimiento de la Constitución nacional" y "arbitrariedad y falta de imparcialidad".

En tanto, en declaraciones a la radio FM FutuRock, Gibert agregó este martes (21/2): "Nosotros no es que avalamos el acuerdo porque no es nuestra facultad. Lo que dijimos es que el Convenio colectivo de trabajo es un derecho de las organizaciones sindicales y de empleadores. El Estado puede intervenir en la medida que tenga razones para hacerlo".

"El Ministerio de Trabajo no es el dueño de los convenios colectivos, es un derecho de los trabajadores. La idea de República no es que uno tiene que fallar lo que le gusta al Ejecutivo", advirtió el juez.

"Es tan ilógico como que lo quieran juzgar a un diputado por lo que dice en el recinto. Yo tengo que tener opinión, estoy obligado a decir lo que creo. Las garantías del Poder Judicial son para que los jueces digan lo que realmente creen. La Ley es lo único que debe respetar el juez. No puede haber ningún tipo de sanción por pensar distinto", dijo en referencia a la denuncia que recibió en el Consejo de la Magistratura.

"Quieren juzgar a los jueces por el contenido de sus sentencias. Tiene que quedar claro que el juez es la persona que nada espera ni nada teme. Si los jueces esperan o temen, la Justicia se muere. Está en peligro la República más que yo. La garantía de los jueces son las garantías de los ciudadanos", concluyó.