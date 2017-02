A lo mafioso, amenazan de muerte a una docente para que apruebe a sus alumnos

Una docente de un colegio secundario de La Plata recibió intimidaciones por parte de anónimos para que apruebe a los alumnos que deben rendir un exámen. Las amenazas van desde pintadas en las paredes de la escuela privada hasta cartas en las que advierten que habrá un alumno falso apuntándola con un arma mientras se desarrolla la prueba. También se incluyó el casquillo de una bala en una de las misivas.

La víctima es María Marta Adam, de 50 años y que se desempeña como docente en la escuela San Cayetano de la capital provincial. Tras las intimidaciones, Adam hizo la denuncia en la comisaría 4ta de esa ciudad y ahora tiene custodia policial. Además, decidió no ser ella la que tome el examen que debía ser este 21/02.

"En 30 años como docente nunca me pasó algo así y me toca ahora que estoy a punto de jubilarme, no sé qué pensar", contó.

"Adentro del sobre había una bala 9mm", dijo y también contó que le pedían "que aprobara a todos" y le advertían que la "iban a estar apuntando". "Decía que si hacía la denuncia iban a prender fuego mi casa", advirtió.

La profesora aseguró que la amenaza "fue una sorpresa" para ella y enfatizó: "No tengo la menor idea" de quién pudo haber sido el autor entre la decena de chicos que hoy debían rendir Física de cuarto año.

La carta, escrita con varias faltas de ortografía, pretende tener un tono mafioso.

La nota comienza diciendo: "Señora Adam, le informo que necesito aprobar Física el 21/2 sí o sí para no repetir y cuento con usted. Un amigo va a entrar conmigo con el uniforme del colegio prestado (y un arma)", según publica la agencia DyN.

Y agrega: "cuando le dé la señal, te va a disparar, se va a cambiar la ropa y a escapar. Te va a estar apuntando y va a estar mirando por la ventana. Esto se puede evitar si aprobás a todos, menos a los que entregan en blanco".

"El examen tiene que ser sumamente fácil. Cuando los alumnos se copien, necesito que mires para otro lado y distraigas al resto de los profesores", exigió. "Estuve pasando varias veces por tu casa, sé a qué hora llegás y cuándo te vas, quién entra y sale. Fue fácil identificarte", sostuvo el alumno anónimo, en un tramo de la nota que Adam consideró "el más grave", ya que desde allí comienza a involucrar a su familia.

"Cuando salgas, mis amigos te van a seguir para que no hagas nada raro. Tenemos bidones de nafta para incendiar tu casa cuando estés indefensa, si es que no seguís lo que te expliqué", subrayó el anónimo. Finalmente, aseguró: "Te dejé un recordatorio en el patio del colegio. Que nadie más se entere, porque balas me sobran, para vos y todos los que viven en tu casa. Si seguís todo al pie de la letra, va a ir bien".

Además de las cartas, otro mensaje intimidante apareció en una de las paredes de la escuela: "Acordate Adam. El examen es el 21/2", decía.

Conmocionada por los mensaje anónimos, Adam atribuyó la amenaza de muerte a la "caída de los valores de la sociedad, donde la vida y la muerte dan lo mismo".

"De la misma manera que lo amenazan o matan a uno para sacarle las zapatillas y el celular, a mí me amenazaron para que aprobara una materia. Ni siquiera es para terminar el secundario o para tener el título, es para tener un año aprobado", comentó María Marta. "Ese chico, ¿qué le espera en la vida? Esto no me inspira bronca, me inspira más lástima que otra cosa", reflexionó.

"Si los adultos son violentos, los chicos terminando siendo el reflejo de los adultos. Ese chico accedió fácilmente a una bala porque alguien se la dejó", añadió.

Según el testimonio de la docente, el colegio San Cayetano le brindó su apoyo y contención tras la intimidación recibida y acompañó en la presentación de la denuncia policial. Además, le dio a Adam -quien está a punto de jubilarse- la opción de no tomar el examen, alternativa que finalmente utilizó. "No hubiera podido ser objetiva ni trabajar bien, pongansé en mi lugar", se excusó.