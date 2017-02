En Enacom dicen que Telefónica no puede quejarse

Hay un interrogante que deambula por el Ente Nacional de Comunicaciones o Enacom, donde se encuentra pendiente una reunión decisiva de su directorio acerca de la interpretación necesaria para las inversiones que precisa la telefonía inteligente, muy saturada, muy sobrevendida, muy escasa de infraestructura imprescindible sin que hayan explicado los motivos las empresas responsables de las carencias presentes.

La pregunta es: ¿Perjudicó a Telefónica la política de Mauricio Macri?

Con el Presidente de visita por España, vaya si no es importante la respuesta. Encontrar fundamentos sólidos es importante inclusive para los funcionarios que aceptaron invitaciones para viajar a Barcelona, al Congreso Mundial de Móviles que comienza el 27/02.

Los directores que representan al oficialismo en el Enacom insisten en que los cambios regulatorios que se sucedieron desde diciembre de 2015 no perjudicaron a Telefónica, y es un argumento que Macri se llevó a Madrid.



En enero 2016 se le permitió a las empresas telefónicas (Telefónica y Telecom, que controla Fintech, también accionista de Cablevisión) ofrecer el servicio de televisión, algo que tenían prohibido por el pliego de privatización de 1990.

En el caso específico de Telefónica, también se le permitió vender el canal de televisión abierta Telefe (a Viacom), cuando la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual trababa o limitaba esa transacción.



En enero 2017, agregan, se les adelantó a las telefónicas en 1 año el plazo para brindar TV en las principales ciudades del país, o sea que pasó a 2018. En concreto, y en una situación considerada por muchos como infrecuente a escala global, Telefónica podrá ofrecer el servicio de cuádruple play (telefonía fija, celular, internet y TV) antes que o Cablevisión o Telecentro o Supercanal puedan competir en condiciones similares.



La situación provoca -sigue el análisis- una situación regulatoria favorable a las telcos, que ya tienen de por sí una posición dominante en el mercado, y debería contemplarse en cualquier reclamo o condicionamiento que realice Telefónica al equipo de Macri.



Hasta la fecha, vale la pena agregar, no han existido cambios estructurales en la matriz del mercado de telecomunicaciones argentino. Telefónica/Movistar mantiene su liderazgo, asegurado desde que, según muchos siempre sostuvieron, Guillermo Moreno aceptó frenar el ingreso de competidores a cambio de aquel fideocomiso vinculado al "desarrollo" de la ineficiente industria electrónica fueguina.

La Administración Macri lleva más de 1 año en el gobierno y los competidores en el negocio más rentable (la telefonía móvil) siguen siendo 3: Movistar, Personal (Telecom) y Claro (América Móvil).

Durante 2017 no habrá cambios. Si los hubiera, será recién a mediados de 2018, cuando Cablevisión/Nextel prometen tener operativa una nueva red móvil competitiva.

Es de esperar que Grupo Clarín haya aprendido la lección del revés que sufrió cuando tuvo CTI Móvil, que hoy día es Claro... (los tiempos en que también tenía DirecTV Argentina, que hoy día es parte de la rentable operación de DirecTV Latinoamérica, de AT&T).

Mientras tanto, el consumidor/contribuyente/usuario/elector seguirá pagando una telefonía móvil muy onerosa, en especial en relación a los beneficios que ofrece, y esto puede provocarle algunos percances en términos de opinión pública a la Administración Macri en caso de nuevos ajustes tarifarios.

La verdad es que la reclamante Telefónica hizo bien poco por la popularidad de la Administración Macri dice algún funcionario que aclara, acto seguido: "Y no tengo nada que ver con Clarín".

Dijo algo que Urgente24 comparte: "Se hizo bien poco por facilitar la portabilidad numérica".

Es para discutir cómo se ha gestionado el espectro radioeléctrico disponible luego de que se marcharon los ineficientes K.

Al menos el oficialismo en Enacom insiste en que hasta ahora las reglamentaciones para efectivizar el refarming (el uso de ese espectro para dar telefonía móvil) no han dañado los intereses de Telefónica, que podrá usar para celular, algunas frecuencias con otros usos de las que disponía previamente, y que le habían sido otorgadas sin cargo por el Estado (como la de 3,5 Ghz en la década de 1990).



Una cuestión sobre la que da vueltas el Enacom: ¿pueden o no las telefónicas ofrecer TV satelital? La TV por cable del interior, en especial las de cooperativas locales, dice que no, en especial si no hay una previa contribución para la mejora de la red pública porque en ese caso no sucede una mejora de la infraestructura física ni del ancho de banda. La oferta de TV satelital no precisa de inversiones.

Con Macri en España, habrá que esperar a su regreso para conocer si utilizó el memo preparado por el Enacom.