Peligroso dominó de CEOs que yerran en lo público y aciertan en lo privado

N. de la R.: Urgente24 no está haciendo imputaciones y, por supuesto, la culpabilidad hay que demostrarla. Pero en la política es necesario cuidar las formas, en especial si se llegó al poder prometiendo transparencia y cesar con los privilegios desde el Estado. La credibilidad hay que ganársela y la honestidad no puede quedar bajo sospecha

Los negocios privados a los que están vinculados los CEOs que la Casa Rosada designó como una suerte de management presidencial, así como los de la propia familia de Mauricio Macri que ya venían de antaño, empezaron a aflorar a medida que desciende el caudal de la economía y, como sucede con la bajante de los ríos, la resaca queda visible en el sitio que abandonaron las aguas.

Las filtraciones del Panamá Papers, primero, le recordaron a la opinión pública la procedencia de cuna del Mandatario elegido para gobernar a los argentinos y la portación de un apellido vinculado a amasar fortunas haciendo negocios con el Estado en las sucesivas administraciones.

La difusión estuvo a cargo de manos amigas de la prensa, tales como los diarios Clarín y La Nación, cuyos staffs dedicados a la investigación periodística integraron una red internacional que chequeaba los listados de las cuentas ocultas en un puñado de los paraísos fiscales que albergan capitales no declarados.

La pérdida del poder adquisitivo de la población y los problemas de empleo que se generaron en la primera fase del macrismo fuieron atribuidos por los opositores a políticas que ejecutaban brutales transferencias de ingresos a sectores más poderosos (arreglo con 'fondos buitres' para poner en marcha la rueda del endeudamiento, devaluación para los sojeros, tarifazos para las petroleras, baja de retenciones para la agroexportación, etc) y a crear la sensación de que se gobernaba para los ricos, en un contexto en el que las remarcaciones de precios beneficiaban a los sectores monopólicos ante la pasividad cómplice del gabinete y en el que los aliados naturales, los empresarios, retacean las proclamadas lluvias de dólares en inversiones que iban a llegar con las nuevas reglas de juego de la economía.

Esto lo conocía la Administración Macri. De hecho, la consultora Isonomía hizo varias evaluaciones a pedido del politólogo Jaime Durán Barba, y las conclusiones fueron de advertencia a cualquier evolución de la percepción negativa.

La combinación de ingredientes negativos de la gestión inicial de Macri dejó servida a la oposición la argumentación de todas las consignas destructivas que habían preconcebido sobre sus vencedores en las urnas, y no tuvo más que ir verbalizándolas a medidas que los hechos las ponían en evidencia: generala servida, se diría al tirar los dados.

La perspicacia periodística de Luis Majul, quien goza de un contacto tan fluido con el gobierno que le permitió ser el primero en conseguir una entrevista con Mauricio Macri cuando ganó la Presidencia de la Nación, reveló el lunes 20/02, en una columna publicada en el diario El Cronista Comercial, la existencia de una sistemática destrucción de la imagen del jefe de Estado, presuntamente comandada desde una mesa chica del kirchnerismo que la Casa Rosada intenta desbaratar mediante un plan de contrainteligencia del que Urgente24 había dado cuenta hace algunos días. Majul obvió cuestiones tales como 'disparos en el pie', 'fuego amigo' y 'despites' de la propia Administración Macri. Siempre funciona mejor el relato de las conspiraciones, tal como lo enseñó durante varios años la Gente K.

Al decidir sobre las cuestiones más diversas, Macri y su gente deberian considerar lo obvio: con la economía sin arrancar, la resaca de los negociados y las trapisondas emerge a la vista de todos e ingresa en el mundo de los entretenimientos; pululan las catarsis inducidas, muchas de ellas en las redes sociales, entremezclada con los hechos policiales, las andanzas del narcotráfico, las chambonadas recurrentes de la dirigencia del fútbol y todos los guiones de pantallas chicas y más grandes que cubren los espacios vacíos de un letargo aburrido e indignante.

Mesas chicas, ideas abrochadas

El dream team de CEOs de Macri y sus rémoras familiares que no dejan de aparecer dan letra a las teorías conspirativas, sea que se conciben en mesas chicas o que la desesperación e impotencia de la mayor parte de la ciudadanía afectada por el ajuste económico termina relacionándolas con sus desventuras.

El escandaloso arreglo de la deuda del Correo Argentino, que involucra el apellido del primer mandatario, las denuncias en torno de las coimas repartidas por el grupo brasileño Odebrecht que salpican a los suyos, como a su amigo personal que puso al frente de la agencia de inteligencia, Gustavo Arribas, y a su primo Angelo Calcaterra (a quien le dieron las obras del soterramiento del ferrocarril Sarmiento y un banco) y hasta a la apertura del espacio aéreo para que operen firmas de bajo costo, empezando por colombiana Avianca que se radicó en Tucumán con una flota de aviones que ya no pertenecen (según dicen) al grupo Macri (sin mencionar los beneficiarios de la compra de dólar futuro, un tema que hubiese sido mejor para el Mundo M no remover en sede judicial).

Alguien bien pensado podría inferir que el círculo de amistades y familiares del Presidente cubren el espacio de negocios al que la comunidad internacional le ha venido retaceando presencia activa y conducente, a pesar de las palmadas en la espalda que le iba dando en los road show que montara para mostrar a la nueva Argentina.

En ese contexto podría encuadrarse un sugestivo video que subió la organización no gubernamental Argentina Today, una red internacional de prensa alternativa cuyo lema es “la verdad los hará libres”, en el que se mostraba al ministro Esteban Bullrich compartiendo la técnica de Cambiemos para “vencer a la resistencia”, en base a una reflexión: “¿Qué es lo que hacemos para vencer a la resistencia? Primero, lanzar muchas iniciativas al mismo tiempo porque el gremio focaliza. Entonces cuando el gremio focaliza, estoy develando la estrategia pero no importa porque es poco atacable igual, le abriste 12 y las otras 11 avanzan. Cuando se dieron cuenta que alguna ya se implementó, van atrás de esa y avanzás con la que no habías avanzado”.

Podrá ser o falso o trucado o no ese video, pero la trama coincide en tiempo y forma con la simultaneidad de que tomara estado público el acuerdo del gobierno con el Correo que aprobaba una licuación llamativa a Macri & familia, así como la transferencia de 135 rutas aéreas, operatoria en la que la mayor beneficiada fue Avianca/ex MacAir, de la familia Macri. En escenarios planos, las coincidencias siempre pueden asociarse a obras concebidas por mentes maquiavélicas.

En las ediciones de papel de hoy, martes 21/02, La Nación y Clarín destacan en las portadas la concreción judicial de la vuelta a “fojas 0” anunciada por el Presidente: “El Gobierno pidió a la Justicia que se anule la millonaria demanda del Correo Argentino”, titula el primero. “El gobierno pide a la Justicia la caducidad de un reclamo del Grupo Macri por el Correo”, consigna el segundo.

La estrategia surgió del procurador general del Tesoro, Carlos Balbín, quien hurgó pacientemente en todos los antecedentes de juicios cruzados entre el Estado y el viejo Correo Argentino y se le ocurrió apelar a la caducidad de instancia, una figura que había sido pensado para impedir el trámite eterno de los expedientes.

Planteó la iniciativa elen una mesa de crisis que comparte con el ministro de Comunicaciones,; el el abogado; el vicejefe de Gabinete; y el jefe de asesores,

El diario La Nación lo narra así: “a las 13:00, en el fuero contencioso administrativo federal se presentó un escrito en el que se pidió la caducidad de instancia al Correo por el juicio en el que reclamaba una indemnización de $ 2.300 millones por la confiscación de sus bienes en 2003, cuando el gobierno de Néstor Kirchner rescindió el contrato de concesión. En caso de que el juez haga lugar al pedido, la acción se extinguiría”. Con la ampliación e intereses se podría estar hablando en total de $44.000 millones o $7.000 millones...

Con la firma de Eduardo Aulicino, Clarín describía la hoja de ruta de la “marcha atrás” en torno del Correo: “El Gobierno se presenta hoy (20/02) ante la Justicia para formalizar su decisión de frenar el tema. Mañana (21/02), el ministro Oscar Aguad irá a Diputados para dar explicaciones ante la Comisión de Comunicaciones. Y para el mismo miércoles 22/02 está agendada una reunión de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas: esta cita podría encauzar el pedido de Cambiemos para que la Auditoría General de la Nación revise y evalúe el acuerdo que generó un tembladeral de alta intensidad en el oficialismo”.

A esta altura, Macri ya anda por España acompañado por más de un centenar de empresarios dando explicaciones sobre las nuevas reglas económicas, pidiendo inversiones y tratando de que los de Telefónica entiendan que el conflicto de regulación con Grupo Clarín por el cuádruple pay no es una arbitrariedad comparable a la de la nacionalización de las acciones de Repsol en YPF que aún tiene atragantados a los españoles. Urgente24 tiene que señalar que lo de Repsol tuvo una complicidad enorme de Antonio Brufau e Isidro Fainé y Faine cuando aceptaron la imposición de los Eskenazi por Néstor Kirchner, con todas las condiciones anormales que suponían.

Los medios amigos del gobierno echan un manto de olvido en torno de la “galleta” (en el argot de los pescadores, los ininteligibles enredos de la tanza) que entremezcla y confunde los intereses del Correo Argentino y del Grupo Socma en puestos claves de la Casa Rosada y asesorías allegadas.

En la prensa alternativa recuerdan que el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, un "Íntimo del Presidente”, había sido director titular del Correo Argentino hasta que la empresa se fundió, en 2003. En paralelo, Macri lo nombró gerente de Boca Juniors, donde trabó lazos de afecto con el representante Gustavo Arribas, ahora Señor 5 en la ex SIDE.

En la cartera que le inventó a medida, el mandatario acomodó a otros 2 ex directores de Correo Argentino SA: su jefe de asesores, Fernando Daniel Viola, y Carlos Alberto Lelio, subsecretario de Relaciones Laborales, asegura el periodista Adrián Murano: "Los tres tuvieron la salida prohibida del país en 2003, cuando el juez Eduardo Favier Dubois decretó la quiebra de Correo Argentino", completa.

Asimismo, apenas colocada la banda presidencial, Macri repuso en el Correo Argentino a Jorge Irigoin, quien había sido CEO de la firma en los años en que estuvo bajo dominio de Socma, lapso en el que se ejecutaron más de 10.000 despidos, denuncian los sindicalistas siempre memoriosos, aunque no siempre exactos (todo depende de la negociación... ).

Otro personaje de la época reaparecido ahora es Rafael Sardella, quien siguió en el directorio de Correo Argentino SA hasta 2005, cuando estalló una investigación por la tercerización de servicios en empresas postales privadas. Sardella es socio de Nicolás Nicky Caputo.

El autor de la nota en Clarín, Lucio Fernández Moores, consigna en el texto que “tampoco nadie contó (...) los otros tres juicios similares que corren de manera independiente, sin conexidad. Uno es por los servicios postales que la empresa dijo no haber cobrado, otro por la rescisión del contrato y el pase de los bienes al Estado y otro por el decreto que creó el Correo Argentino Sociedad Anónima (CORASA)”.

Hay un tema latente sin resolver: desde 2004, el Estado reclama el cobro de un seguro ofrecido como garantía por las empresas que formaron Correo Argentino, entre ellas, el Grupo Macri, y si la Justicia determina que la Aseguradora de Créditos y Garantías SA (ACG) debe pagar, la firma tendría derecho a quedarse con bienes de la familia Macri por el monto asegurado de $42.735.000, alerta Diario Perfil. Esa suma representaba en 2004 US$14,5 millones.

Al igual que los privados que manejaron el Correo Argentino, esta aseguradora se resiste -desde el inicio- a efectuar el pago al Estado. El seguro en cuestión se denomina “de caución”, por lo que la empresa tiene derecho a cobrarse el costo con bienes ofrecidos como garantía por el asegurado. En este caso, bienes de 2 empresas del Grupo Macri: Sideco Americana SA y Socma.

Especula asimismo Fernández Moores con que “si cae este juicio, la empresa de la familia presidencial tendría menos argumentos para negociar en el concurso, pero a la vez quedaría a las puertas de la quiebra, según evaluaron fuentes judiciales y hasta gubernamentales, ya que al carecer de activos su único eventual capital era la plata que le reclama en compensación al Estado”.

pagar $600 millones en cómodas cuotas y un plazo que se estiraba hasta 2033

El Estado había prestado su conformidad en junio a una propuesta del Correo que implicabapor haber dejado de abonar el canon. Pero el escándalo estalló cuando este mes se conoció la oposición de la fiscalquien calificó al acuerdo como "abusivo" y "perjudicial" para el Estado.

El borrón y cuenta nueva pretendido por el Gobierno cuando se retractó del acuerdo al que había prestado conformidad consiste en pedir a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial una nueva audiencia con todas las partes, incluida la fiscal Boquin, discípula de Alejandra Gils Carbó pero que no milita en Justicia Legítima, quien no había participado de la ocurrida en 2016. Lo mismo había solicitado la empresa en cuestión. La audiencia será el jueves 16/03.

En el Ministerio de Comunicaciones juran haberse movido en el acuerdo con el Correo signados por la intención de cobrar hasta el último peso, que es lo que el juez Ariel Lijo, devenido casi en el nuevo Norberto Oyarbide, dicen sus adversarios, investiga en el marco de la causa penal iniciada y que determinó el envío de efectivos de la Gendarmería Nacional a la cartera de Oscar Aguad, paradójicamente apodado 'el Milico', para requerir información sobre el concurso de la empresa de la familia presidencial y también sobre la designación de su director de Asuntos Jurídicos, Juan Mocoroa, objetado por la fiscal Boquin, quien había dicho que no tenía facultades para aceptar la propuesta de pago de Correo Argentino S.A. a sus acreedores.

Aviones y barcos

Otras fuentes de los pocos negocios que se generaron en esta economía inerte han sido el aéreo y el portuario. En el primero, aparece la concesión de rutas a nombres que el firmamento empresario reconoce vinculados a funcionarios del gobierno, anke al propio Presidente: es el caso de Avianca Argentina y Fly Bondi, beneficiadas en la licitación de rutas aéreas. Una vinculada al Grupo Macri y la otra al fondo Pegasus, de Mario Quintana.

En Avianca, el apoderado legal era el ex presidente en la MacAir que figura como que el grupo Socma le vendió a los colombianos, Pablo Clusellas, actualmente secretario Legal y Técnico de la Presidencia de la Nación, a cuyo cargo se encuentra el monitoreo de la actividad normativa incluyendo la que afecta directamente a la aerolínea de bandera.

Fly Bondi en los papeles es FB Líneas Aéreas SA, propiedad de Richard Guy Gluzman, socio del actual secretario de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete, Mario Quintana. Gluzman es el ex vicepresidente del fondo de inversión Pegasus, fundado por Quintana, y ambos son socios y/o miembros del directorio de múltiples empresas como GSF SA, Aroma Cafe SA, Entertainment SA y Enflex SA.

Macri decretó el rechazo del pedido de recusación que los gremios aeronáuticos presentaron contra el ministro Guillermo Dietrich para intentar frenar la entrega de rutas aéreas de aerolíneas a empresas low-cost. Y 3 días antes, la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) ya había aprobado todas las solicitudes y otorgado las 135 rutas por 15 años. Avianca y Fly Bondi fueron las más beneficiadas.

El presidente Mauricio Macri; su jefe de Gabinete, Marcos Peña; y el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, fueron denunciados (bastante tardíamente porque ocurrió hace bastante tiempo y los gremios miraron hacia otro lado) por un supuesto fraude al Estado que se cometería con la transferencia de MacAir a Avianca, la firma colombiana que comenzará a operar en Tucumán entre julio y agosto 2017.

"La principal afectada por el arribo de Avianca, que ya adelantó 6 aviones y en 2018 tendría 18, sería Aerolíneas Argentinas, ya que el gigante colombiano (hoy en manos de la familia Macri) busca hacerse de los vuelos de cabotaje donde la línea de bandera es líder", según la denuncia penal firmada por Fernando Miguez, de la Fundación por la Paz y Cambio Climático, y presentada en los tribunales de Comodoro Py. Por sorteo recayó ante el juez federal Luis Rodríguez. Concluye señalando que "este fraude en contra del Estado Nacional tiene nombres y apellidos; Macri, Peña, (Mario) Quintana, Dietrich, (Juan Pedro) Irigoin y (Carlos) Colunga".

Por si los vínculos fueran pocos, a cargo de la Dirección General de Logística del Ministerio de Transporte de la Nación revista Carlos Cobas, ex gerente en MacAir Jet, quien respondió fuera de plazo a un pedido de informes que hicieran los diputados del FpV Rodolfo Tailhade y Juan Cabandié, ambos reconocidos K, para informarse respecto a las condiciones, el monto y la forma de pago de la venta de la aerolínea.

La ANAC está presidida por un empresario altamente especializado en diálisis, Juan Pedro Irigoin, quien no posee ni experiencia ni conocimiento en cuestiones aeronáuticas pero es familiar directo de Jorge Irigoin, presidente del Correo y ex funcionario de Socma.

Y hablando de Transportes, cuidado Dietrich con la adjudicación de los espacios costeros en el Paraná y la línea del río de la Plata que acumula presión sobre su credibilidad y transparencia.

En el dominó de los negocios hasta aparece Paul Singer, dueño de Elliott Managment, el holding que le ganó el juicio al Estado y recibió más de US$2.400 millones por bonos en default, como un jugador de peso en los negocios de Avianca, la aerolínea más importante de América Latina Nº2. Una de las opciones barajadas por el directorio de la firma es ampliar el capital de la empresa. Hay varias empresas del rubro interesadas en participar, tales como Delta, United y Copa Air Lines.