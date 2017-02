Trump acelera sus directivas para deportaciones masivas

El gobierno de Donald Trump, a través de guías o circulares publicadas por el Departamento de Seguridad Interna, detalló cuál será su estrategia para facilitar o reforzar los procesos de detenciones y deportaciones de inmigrantes indocumentados, que desde la perspectiva de su administración representan una amenaza para la seguridad de USA.

Estas directrices buscarán guiar a diferentes agencias para implementar las ordenes ejecutivas de Trump respecto a la migración y la seguridad fronteriza, dando pie a que sean más expeditos los procesos de deportación.

Los documentos firmados por el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, John Kelly, señalan que la prioridad será remover o sacar de Estados Unidos a inmigrantes que hayan tenido cargos por cualquier delito, o que hayan abusado de cualquier programa para recibir beneficios públicos.

En ese sentido, el diario The New York Times recordó que durante la administración de Barack Obama sólo eran prioridad de deportación aquellos inmigrantes indocumentados condenados por delitos graves.

También se señala que serán deportadas las personas que tengan antecedentes por haber estado involucradas en algún tipo de fraude, en conexión con cualquier asunto oficial ante agencias del gobierno de Estados Unidos.

“El auge de la inmigración ilegal en la frontera sur ha sobrepasado a las agencias y los recursos federales y ha creado una significativa vulnerabilidad en la seguridad nacional de USA”, subrayan las directrices.

El diario The Wall Street Journal apuntó que con las guías del Departamento de Seguridad Interior casi cualquier inmigrante indocumentado es sujeto u objetivo de deportación.

Al respecto, el diario The Washington Post citó a 2 funcionarios del Departamento, que pidieron anonimato para mencionar que las medidas no buscan activar redadas ni lograr deportaciones masivas, por lo que no deberían generar pánico. Además, mencionaron, las directrices no se aplicarían de inmediato, por cuestiones de tiempo y personal.

La Casa Blanca, agregó el medio, dio el visto bueno a las guías después de que abogados revisaran los documentos el fin de semana pasado.

Se calcula que en USA hay unos 11 millones de inmigrantes indocumentados (unos 5 millones de ellos, mexicanos).

En los memorandos también se señala que serán prioridad de deportación aquellos que a juicio de las autoridades de inmigración representen un riesgo para la seguridad nacional, especialmente aquellos vinculados con pandillas o tráfico de drogas.

“Los extranjeros criminales” son prioridad para ser deportados,se lee en uno de los documentos. El personal del Departamento, se agrega, tiene plena autoridad para arrestar o aprehender a un extranjero que un oficial de inmigración crea que puede estar violando las leyes de inmigración.

Otro de los puntos en los documentos es que serán contratados 10.000 agentes más del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), para reforzar el sistema de vigilancia sobre los inmigrantes.

Por el momento el gobierno de Trump no parece dispuesto a modificar el programa “Acción Diferida para los Llegados en la Infancia” (DACA, en inglés), que protege de la deportación a jóvenes inmigrantes indocumentados que fueron traídos a Estados Unidos por sus padres cuando eran niños, y al que también prometió poner fin durante su campaña.

Asimismo, se especifica un cambio en las políticas que precisa que no solo perseguirá a los inmigrantes indocumentados con cargos criminales violentos, si no también aquellos que hayan “abusado” de los beneficios públicos o que, “a juicio de un agente de inmigración, puedan suponer un riesgo para la seguridad pública y seguridad nacional”.

El Departamento de Seguridad Nacional, agrega, “ya no eximirá a clases o categorías” de extranjeros indocumentados de “una potencial aplicación de la ley”, es decir, de una deportación.

Esto supone un notable cambio respecto a las directrices marcadas durante el anterior Gobierno de Obama, que ordenaba no llevar a cabo estas deportaciones en base a violaciones menores de la ley como conducir sin licencia o tener una luz rota del vehículo.

Por otro lado, el Ejecutivo de Trump otorga mayor capacidad legal a los agentes migratorios federales, así como permitirá que agentes estatales o locales puedan sumarse a estas labores de control migratorio.