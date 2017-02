Nuevas escuchas: Delgado pidió citar a Cristina y Parrilli

El fiscal Federico Delgado le solicitó al juez Ariel Lijo que cite como testigos a Cristina Fernández y Oscar Parrilli para que expliquen un diálogo telefónico (surgido de las escuchas al ex jefe de la AFI en el marco de otra investigación) en el que la ex mandataria asegura que Jaime Stiuso tenía “carpetazos” contra jueces y fiscales, y que además el ex espía la quería hacer quedar como responsable de la muerte del fiscal Alberto Nisman.

Este es el diálogo, que incluye Delgado en su presentación:

Delgado basó su pedido sobre las escuchas telefónicas de diálogos entre la exmandataria y Parrilli, especialmente una de ellas en la indican que Stiuso "tiene las carpetas contra los jueces y los fiscales".

El propio fiscal admite que la investigación es "confusa", pues si la ex presidente y el ex jefe de inteligencia tenían información sobre un ilícito que habría cometido Stiuso, debieron haberlo denunciado y no lo hicieron, lo que los convertiría en imputados por un delito. Pero Delgado reconoció que el diálogo no arroja claridad sobre qué están hablando.

"El objeto procesal debe ceñirse a esto: la acción de Jaime Stiuso en el marco de la causa en la que se investiga el atentado a la AMIA y la formación de 'carpetas' contra jueces y fiscales, y la omisión de denunciar los citados hechos, en su carácter de funcionarios públicos, en la que habrían incurrido Oscar Parrilli y Cristina Fernández de Kirchner", explicó el fiscal.

Pero "las propias transcripciones, más allá de su impacto al primer golpe de vista son pobres. A veces hablan en tiempo presente, a veces especulan y de esas especulaciones salen nuevas afirmaciones. Sobre esa base no se puede aplicar seriamente la ley. Hay que preguntarles más", añadió.

Así, el fiscal pidió la declaración como "testigos" de dos personas que podrían a llegar a ser imputadas en la misma causa, pero entendió que esa situación "no tiene ningún efecto posterior".

"Si se comprueba que son responsables (Cristina y Parrilli) de un hecho la investigación seguirá ese curso y si se comprueba que son víctimas, seguirá otro sendero", explicó.

"Se impone, por lo tanto, escuchar como testigo al Señor Oscar Parrilli para que explique, el cómo, el cual, el cuándo, el quiénes, el dónde y los porqué, de su afirmación. En la misma lógica se inscriben las líneas atribuidas a Cristina Kirchner", resumió, en un escrito dirigido al juez federal Rodolfo Canicoba Corral, a cargo de la investigación.