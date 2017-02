Libertario incendiario, la pederastía aniquiló al defensor de Trump

> "No daría tan buen sexo oral si no fuera por el padre Michael”.

> "El feminismo es cáncer”.

> "Creo que mi legado podría ser más largo que el de Trump. (…) Él no lee. Pero todavía le amo. Y sigue siendo mi papi. Nadie es perfecto”.

> "Dada la epidemia de obesidad en los Estados Unidos, la verdad es que las personas sexys son una especie en peligro de extinción. Somos un grupo marginado, constantemente castigado por los estándares de belleza de la sociedad irrealistamente fea”.

> "Si el privilegio blanco es un tema, ¿por qué la gente trabaja tan duro para ser negra? Todos los premios y eventos culturales favorecen la cultura negra”.

> "Serían necesarios 40 años de asesinatos de negros en manos de policías para igualar el número de negros muertes por otros negros en un año”.

> "A los musulmanes se les perdona casi cualquier cosa”.

Milo Yiannopoulos

El provocador profesional Milo Yiannopoulos renunció como editor de Breitbart News luego de las críticas recibidas porque respaldó el sexo entre "menores y hombres mayores".

Yiannopoulos difundió un comunicado minutos antes de dar una conferencia de prensa en Manhattan, el martes 21/02.

"Sería un error permitir que mi mala elección de palabras distrajeran de la importante labor de mis colegas, así que hoy renuncio a Breitbart, con eficacia inmediata. Esta decisión es sólo mía", dijo Yiannopoulos.

En su partida de nacimiento, él fue llamado Milo Hanrahan, nacido en Grecia, pero afincado desde niño en Kent (Reino Unido): su madre era británica y su padre griego. Si bien él afirmó que era de origen judío a través de su madre, se identifica como católico.

Él estudió en la universidad de Mánchester, la cual abandonó sin graduarse. Entonces fue al Wolfson College, en Cambridge, donde estudió Filología Inglesa por 2 años antes de abandonarla sin graduarse.

Y publicó 2 libros de poemas bajo el seudónimo de "Milo Andreas Wagner", ninguno con éxito.

En 2009, Yiannopoulos comenzó a aparecer en programas de discusión política ingleses (de Sky News y BBC), por sus declaraciones sobre la homosexualidad, el feminismo y la discriminación que, según él, sufrían los hombres en el Reino Unido.

En 2012, junto a unos colegas universitarios, Yiannopoulos puso en marcha el periódico online The Kernel. En agosto de 2013, lo vendieron a una empresa alemana, él se convirtió en Redactor en Jefe. En 2014 The Kernel fue absorbido por el portal digital The Daily Dot, y Yiannopoulos inició su etapa estadounidense, ingresando al medio online Breitbart News en octubre de 2015.

Antes, él saltó a la fama en 2014, cuando criticó desde Twitter, a movimientos como la 3ra. ola del feminismo, el Islam y la corrección política. Twitter, tras amonestarle por sus comentarios racistas sobre la matanza de Orlando, le canceló la cuenta de forma permanente debido a sus ataques racistas a la actriz Leslie Jones.



Yiannopoulos se autodefine como "libertario" y es considerado un líder y vocero de la denominada "derecha alternativa".

Aunque Yiannopoulos se ha hecho famoso por sus comentarios deliberadamente ofensivos, esta vez, sus palabras, en 2 clips de video recientemente descubiertos, fueron demasiado, incluso para sus amigos y colegas en Breitbart.

En uno de los clips, Yiannopoulos dijo: "La atracción sexual por alguien de 13 años, que es sexualmente maduro, no es pedofilia. La pedofilia es la atracción hacia niños que no han alcanzado la pubertad".

En el otro, Yiannopoulos habló con entusiasmo de "la clase de relación de 'mayoría de edad'... en la que los hombres mayores ayudan a los chicos jóvenes a descubrir quiénes son y les dan seguridad y protección y les proporcionan amor".

El resultado ha sido fulminante. La Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), núcleo de la derecha estadounidense, le ha retirado la invitación a participar en su gran acto del miércoles 22/02, al que asistirá Donald Trump.

En su página de Facebook, Yiannopoulos negó las acusaciones de que apoyaba la pedofilia: "Es un crimen vil y repugnante, quizás el peor", y culpó a la manera en la que los clips fueron editados y a su propio "fraseo descuidado".

"Quisiera reafirmar mi total repugnancia hacia los adultos que abusan sexualmente de menores. Me horroriza la pedofilia", añadió. "Soy culpable de usar un lenguaje impreciso, de lo que me arrepiento".

Pero Matt Schlapp, el presidente de la Unión Conservadora Americana, organizadora de la CPAC, emitió un comunicado por Twitter en el que anuncia que la ACU decidió cancelar la invitación de Yiannopoulos, "debido a la revelación de un video ofensivo en el que aprueba la pedofilia".

"Sabemos que el señor Yiannopoulos ha respondido en Facebook, pero es insuficiente. Debe responder a las preguntas difíciles y lo instamos a asumir esos comentarios perturbadores", agrega el mensaje.

La editorial Simon & Schuster ha cancelado la publicación de su autobiografía (titulada Dangerous), por la que había pagado un anticipo de US$ 250.000.

Y sus propios colegas de Breitbart, posiblemente asombrados por las dimensiones del incendio, pidieron su dimisión como editor del medio.

"Breitbart me apoyó cuando otros no lo hacían. Me permitieron llevar mis ideas libertarias y conservadoras a comunidades que de otro modo no las hubiesen conocido. Son un factor significativo de mi éxito. Cometería un error si mis palabras distrajesen del importante trabajo de mis colegas, por eso hoy dimito de Breitbart. La decisión es solo mía", anunció.

El escándalo no es algo nuevo para Milo Yiannopoulos. Defensor de que los homosexuales “vuelvan al armario” e islamófobo rabioso, sus charlas han sido a menudo suspendidas por la negativa de los invitados a soportarlo.

Y a principios de febrero, un grupo de estudiantes de la Universidad de California en Berkeley (San Francisco) impidió con violencia una disertación suya.

Donald Trump, en aquella ocasión, fue al rescate de su periodista de cabecera.

Trump, ya Presidente, tuiteó amenazas a favor de Milo Yiannopoulos. “La Universidad de Berkeley no permite la libertad de expresión y practica la violencia sobre personas inocentes con un punto de vista diferente. ¿Retirada de fondos federales?”.

Esta vez, Trump ha preferido callar.

Sus palabras pertenecen a unas entrevistas hechas hace más de un año y rastreables en la web. Habían pasado inadvertidas hasta que este domingo 19/02 sectores conservadores como The Reagan Battalion, empezaron a demolerlo.

En las grabaciones, el editor de Breitbart dice, entre otras cosas: “No daría tan buen sexo oral si no fuera por el padre Michael”.

Nadie se ha tomado en serio su argumento de que se trataba de un destilado de su “habitual mezcla de sarcasmo británico, provocación y humor negro”.

Los grandes medios estadounidenses han aprovechado la ocasión para ajustar cuentas con quien nunca ha dejado de hacerlo con los más débiles. Sus colegas conservadores le han dado la espalda porque las estridencias de la era Trump empiezan a ser excesivas para los propios republicanos.

Habría que preguntarle qué opinan los exégetas de Milo, tal como Vanesa Vallejo, quien en PanamPost escribió exaltaciones tales como:

"(...) Este joven, que en mi opinión encarna el rechazo de las nuevas generaciones a la tiranía cultural de la izquierda, ya está acostumbrado a lidiar con la censura. El 20 de enero Yiannopoulos presentaba una charla en la Universidad de Washington, afuera del evento, mientras decenas de seguidores esperaban la llegada del polémico joven, un hombre fue asesinado por uno de los manifestantes. El agresor afirmó que lo había hecho en defensa propia ya que la víctima era un “supremacista blanco”. Yiannopoulos, irreverente y polémico a más no poder, decidió continuar el evento afirmando que de cancelarlo “ellos ganarían”.

Dos cosas hay que resaltar de toda esta historia. De un lado tenemos a una izquierda actuando como policía de la moral, que no solo tacha de fascista y desalmado a quien contradice sus creencias, sino que va callando a la fuerza a quien quiere.

Acá no hablamos de jóvenes intentando cambiar ideas, no, lo que vemos es un movimiento organizado para, mediante la violencia, silenciar a sus contradictores. Pero de otro lado asistimos a la reacción de una generación cansada de los excesos, ridiculeces y tiranía de la izquierda. Eso es Milo Yiannopoulos, eso representan los nuevos movimientos de jóvenes conservadores y libertarios inclinados a la vieja derecha. Ese rechazo a la izquierda y su dictadura es también, en parte, el causante del triunfo de Trump.

Yiannopoulos es un joven homosexual que se burla de la luchas del colectivo LGTBI, critica su estilo de vida, pero sobre todo la agenda colectivista y de izquierda que manejan. Además es un activista en contra de los colectivos feministas.

En octubre de 2015 fue invitado a realizar una charla con la feminista Julie Bindel en la Universidad de Manchester, la asociación de estudiantes de la institución académica lo vetó por sus comentarios en contra de la existencia de una supuesta “cultura de la violación”. Afirmaron además que las declaraciones del joven violaban la política de “safe-space”. Y seguro muchos se estarán preguntando qué es eso.

“Safe-space” no es más que otra ridiculez de la hegemonía cultural de la izquierda encabezada por colectivos feministas que piden cosas como “espacios de recuperación” con muñecos y canciones de cuna para poder debatir los temas que a ellas no les gustan, de lo contrario censuran y no se realizan los eventos.

A veces piden “espacios de recuperación” otras veces amenazan con bombas, como en el 2014 cuando Yiannopoulos se reunió con la feminista Christina Sommers. Personajes como Milo, voces anticolectivos feministas y antiagendas LGTBI, nuevos grupos de conservadores y derechas liberales, no son más que la muestra de que la gente está cansada de la dictadura y la hegemonía cultural de la izquierda, es el rechazo a la tiranía, a la mordaza que nos han puesto a quienes opinamos diferente.

Sin duda es gratificante que los jóvenes reaccionen y rechacen las ridículas prohibiciones y la moral de la izquierda, esperemos que esto termine en todo un movimiento de defensores a ultranza de la libertad y no en unos nuevos censuradores ubicados en el otro extremo del espectro político pero con las mismas manías dictatoriales.

Bienvenida una nueva generación que defiende la libertad y que por lo tanto rechaza a la izquierda."