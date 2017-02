El 'Cambio', en emergencia: El 80% está indignado porque sus derechos no se respetan

Vuelven los tarifazos y los aumentos. Y con ello, los abusos.

El gobierno nacional sigue sin imponer el tratamiento en el Congreso para que la República Argentina tenga su Defensor del Pueblo, puesto vacante desde abril de 2009.

En medio de cortes de luz y una profunda crisis estructural en el país que lleva a una baja calidad en el servicio que se entrega, los usuarios, clientes y beneficiarios se encuentran muy molestos por la manera en que son tratados.

Una encuesta por Kantar TNS Gallup sobre Derechos del Consumidor, arroja datos para nada valorados hoy por las autoridades.

La encuenta online realizada en octubre de 2016 sobre 1100 casos, entre los que se encuentran hombres y mujeres, de más de 18 años, de todos los niveles socioeconómicos (NSE), residentes en todo el país, advierte que el 79% de los argentinos creen que los derechos del consumidor se respetan poco o nada.

Solamente el 42% presentó alguna queja ante un organismo o comercio, empresa fabricante, etcétera.

Mariana Souto, Directora de Omnibus Kantar TNS comenta: "Cabe preguntarse si los consumidores que no hacen reclamos, no los hacen por falta de conocimiento o información o porque no confían en que sean resueltos. Esto debería ser un llamado de atención para los organismos que se dedican a tramitar este tipo de quejas".

Según detallaron a Urgente24, en general, el nivel de criticidad crece con la edad y es levemente mayor en el ABC y en CABA que en el interior del país.

Un dato importante para la implementación de planes de contingencia o atención inmediata: Las redes sociales se encuentra al tope entre los que hicieron reclamos o presentaron quejas (43%), junto con el comercio en donde se compró (43%)

Por úlrimo, aparece en el ranking la empresa proveedora del servicio con 38% como los lugares más elegidos para quejarse.

En tanto, desde la Defensoría del Pueblo de Neuquén llega un detalle no menor: los bancos y sus "avivadas" lideran las denuncias.

Desde el organismo informaron que durante los primeros 20 días de febrero se iniciaron 54 nuevas actuaciones en el área de defensa al consumidor. Casi la mitad de los reclamos (42%) de vecinos corresponden a denuncias por servicios de bancos y financieras. “Se aplican débitos automáticos, por seguros u otros servicios, sin informar al cliente”, explicaron en el sector de defensa al consumidor al portar lmneuquen.

Al parecer, la estrategia se enmarca en el básico "si pasa, pasa", ya que luego se verifica que no tienen problemas en llegar a un arreglo o modificar el error cuando el reclamo se hace efectivo.

En el área de telefonía móvil, los reclamos (15%) en su mayoría se deben a cambio de planes sin notificar al cliente y también a la compra de equipos nuevos -celulares- que implican un contrato de servicio por determinado período -por ejemplo, 2 años- en los cuales comprador tiene que continuar con la empresa.

En el ítem de compra de automóviles y planes con esa finalidad, las denuncias en el período de referencia (13%) corresponden mayormente a la categoría de “información falsa” al cliente por parte del vendedor. Entre ellas, no cumplen con la fecha de entrega pautada, y en los planes se dio un caso en el que el vecino pagó mensualmente para participar de un sorteo, que no estaba vinculado a cancelar una parte del auto.

Lo más importante de esto, es que el promedio mensual de audiencias ascendió de 65 a 100 en el último año, logrando así encontrar a las partes y llegar a un acuerdo en la gran mayoría de los casos. Es decir, si desde los cambios de este tipo son valorados por la sociedad, simplemente que no sabe cómo hacer valer sus derechos.

Aquí, una guía:

Defensor del Pueblo de la Nación: Una Institución que defiende tus derechos. Folleto Institucional https://t.co/6x4Fq7AxOb — Defensor del Pueblo (@DPNArgentina) 17 de febrero de 2017

Para más información: www.defensor.gov.ar o defensor@defensor.gov.ar (mail).