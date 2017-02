Paro en hospitales porteños y gremios docentes presionan

El paro en los hospitales públicos de la Ciudad anunciado para mañana jueves 23/02 se suma a las protestas en el hospital Rivadavia de Recoleta esta semana y a una medida de fuerza que rige entre ayer (martes 21/02) y hoy (miércoles 22/02) en el hospital Durand del barrio de Caballito.

"La medida general para el próximo jueves (23/02), cuando pararán todos los hospitales públicos, se cumplirá si no hay respuesta por parte del Gobierno", adelantaron desde ATE Capital. Sólo se mantendrá el servicio de guardias y emergencias, informaron a este medio desde el gremio.

Los profesionales de la salud hicieron también reclamos por más seguridad. En ese sentido, la semana pasada hubo huelga en el hospital Ramos Mejía para visibilizar una agresión con arma blanca sufrida por enfermeros. Desde el nosocomio, indicaron que "no es la primera vez que pasan situaciones de violencia con los trabajadores de la salud en nuestro hospital. Lo mismo ya ocurrió en el Fernández y en el hospital Santojanni".

Lo que no se entiende de ATE es que en el reclamo mezclan lo de la Ciudad con el Hospital Universitario de Clínicas, que depende de la Universidad de Buenos Aires. Es cierto que este nosocomio abunda en denuncia por falta de medicamentos e insumos y hasta tuvieron que suspender operaciones por no contar con anestesistas pero... no es Ciudad.

Para ser prolijos, los hospitales que dependen del presupuesto porteño son:

Hospital General de Agudos Dr. T. Alvarez (Flores)

Hospital General de Agudos Dr. C. Argerich (La Boca)

Hospital Cecilia Grierson (Villa Lugano)

Hospital General de Agudos Dr. C. Durand (Caballito)

Hospital General de Agudos Dr. J. A. Fernandez (Palermo)

Hospital General de Agudos J. A. Penna (Parque Patricios)

Hospital General de Agudos P. Piñero (Flores)

Hospital General de Agudos Dr. I. Pirovano (Coghland)

Hospital General de Agudos J. M. Ramos Mejía (Balvanera)

Hospital General de Agudos B. Rivadavia Av. General (Recoleta)

Hospital General de Agudos Donación F. Santojanni (Mataderos)

Hospital General de Agudos Dr. E. Tornu (Villa Ortuzar)

Hospital General de Agudos D. Velez Sarsfield (Monte Castro)

Hospital General de Agudos A. Zubizarreta (Villa Devoto)

Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, manifestó que "nos enoja esa mezquindad que tiene el gobierno de pensar que solo ellos son merecedores de vivir bien. Ellos odian a los trabajadores y las trabajadoras, quieren que vayamos atrás de las migajas que ellos creen que nos corresponden."

En la misma línea, Héctor Ortiz, delegado del Hospital Durand, subrayó que "los trabajadores seguimos padeciendo el vaciamiento, el maltrato y el abandono” y agregó que “están generando el agotamiento de los enfermeros, de los médicos, de los camilleros, de todos los trabajadores de la salud". A su vez, sentenció que "nos quieren dar el 18% de aumento a pagar en seis cuotas, pero no podemos pagar el gas, la comida, la luz".

En otro sentido, el Ministerio de Educación de la Ciudad, a cargo de Soledad Acuña, recibirá mañana a los gremios docentes para comenzar a discutir paritarias. El Gobierno porteño ofrecería 18% de aumento como piso, muy lejos del 35% que piden los sindicatos, al igual que en la provincia de Buenos Aires, donde la gobernadora María Eugenia Vidal recibirá a los gremios bonaerenses.

En este aspecto, los docentes porteños definirán hoy a las 17:00, las medidas de acción para llevar al Congreso Extraordinario de CTERA, que será mañana. Cierto sector del sindicalismo docente porteño no descarta que se demore el inicio de clases, dejando en "stand-by" a unos 200.000 alumnos.

Hay cierto enojo desde los gremios porteños como no hubo en otros años. A la medida de modificar la capacitación docente a partir de abril, se sumó el rechazo al decreto de Rodríguez Larreta para aumentar en alrededor de un 15% el sueldo a ministros y secretarios de su Gabinete.

"A días de comenzar las clases unos 160 funcionarios obtendrán un adicional a sus sueldos de hasta $18.240. Mientras a los docentes no se les ha realizado una oferta de aumento, los ministros pasarán a cobrar $140.000, el equivalente a 13 salarios docentes", criticaron desde un sector gremial.

La semana pasada, el Gobierno y los gremios, encabezados por la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) se reunieron para definir mejores condiciones laborales, pero sin incluir la discusión salarial. Los sindicatos llevaron otros reclamos como la falta de vacantes, la crisis edilicia y la reglamentación de una licencia por violencia de género.