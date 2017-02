Se 'despegó': Martín Báez responsabilizó a su padre

Este miércoles (22/02) fue el turno de Martín Báez, uno de los hijos del detenido empresario Lázaro Báez, de declarar ante el juez federal Claudio Bonadio en el marco de las indagatorias ordenadas por el magistrado en la causa Los Sauces. Pero no respondió preguntas y sólo se limitó a presentar un escrito en el cual se despegó del manejo de las empresas de su padre, en las que -dijo- sólo ocupaba un rol “meramente formal”.

En este sentido, sostuvo que quien ejercía el control pleno de las actividades era su padre, y que él se limitaba a cumplir funciones cuasi protocolares y de representación pero sin incidencia en las decisiones.



“El gobierno de las acciones o las decisiones empresariales eran tomadas por nuestro padre”, resumió en el escrito.



Bonadio investiga la relación entre las empresas de Báez y la ex presidente Cristina Fernández, en el marco de una megacausa por presunta corrupción mediante el sistema de “retornos” por la adjudicación de obra pública por contratos millonarios.



“Mi capacidad de decisión o la de mis hermanos en la toma de decisiones empresariales, o en la incorporación en carácter de socios o miembros del órgano de decisión, estaba directamente vinculada a una decisión de organización de nuestro padre en las empresas”, se despegó Martín Báez.



Los hijos de Báez integraban los directorios de las empresas “al solo efecto de conformar los requisitos legales para la constitución de las sociedades o para la existencia de órganos de decisión”.



De acuerdo con el escrito, los hijos de Báez figuraban allí en virtud de “la confianza” por la relación familiar: “No otra cosa nos unía y nos une a él que el hecho de ser parte de la misma familia”.

"Insisto que el alcance de mi intervención en las sociedades -sea como accionista o como integrante del órgano decisor- estuvo estrictamente vinculado al requerimiento de mi padre por ser, justamente sus hijos, las personas en quienes él podría depositar su confianza. El formar parte de las sociedades como accionistas o el hecho de integrar algún órgano de decisión no implicaba ningún manejo real de la actividad empresarial llevada adelante", especificó.

Los Sauces S.A. es una inmobiliaria de la familia Kirchner, que tiene algunos antecedentes que llamaron la atención de la denunciante, la diputada Margarita Stolbizer, y del fiscal que interviene en el expediente, Carlos Rívolo. Por ejemplo, en su historial registra sólo dos empleados -uno de ellos es el jardinero de Cristina-, no cuenta con una oficina o sede de operaciones y en sus balances no se registraron movimientos financieros entre 2006 y 2009, cuando se realizó una inversión de $9.625.000.



Si bien la causa se inició por una presunta falsificación de documentos, el expediente tomó un rumbo propio y ahora el juez Bonadio investiga la comisión de delitos más graves como lo son el "cohecho" (pago de coimas) y el lavado de activos.



El juez tomó la decisión de llamarlos a indagaroria tras de la finalización de la pericia contable y los documentos proporcionados por el Banco Santa Cruz donde la sociedad tuvo radicadas sus principales cuentas. Según este análisis, Báez y Cristóbal López representaron el 86% de la facturación de la inmobiliaria.



Los Sauces S.A. es la inmobiliaria que tiene Cristina junto a sus hijos Máximo (responsable de la administración de la firma) y Florencia (gerente hace un año). Previo al nombramiento de la hija de la ex Presidente, la inmobiliaria tuvo como directora a Romina Mercado.



La empresa se encuentra intervenida desde diciembre por orden de Bonadio, lo que desplazó durante seis meses a Máximo y Florencia de sus cargos. Además el diputado nacional fue corrido de la administración de la sucesión Néstor Kirchner.



El nombre de Martín Báez figura en la firma de varios de los cheques que están en la causa.

Cabe destacar que Bonadio citó a declarar en esta causa a Cristina Fernández, el próximo 7 de marzo. En el entorno de la ex presidente hay cierto nerviosismo por la posibilidad de que el juez ordené su detención. El día previo deberán declarar sus hijos, Florencia y Máximo Kirchner. También están citados Báez y López.