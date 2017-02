Los hijos de Báez se 'despegan' y responsabilizan a su padre

Los hijos de Lázaro Báez tienen la misma estrategia: despegarse de su padre. Este miércoles (22/02) Leandro Báez declaró ante el juez Claudio Bonadio y repitió el mismo argumento que previamente había esbozado su hermano, Martín Báez. Ambos aseguraron que quien "tomaba todas las decisiones" era su progenitor.

Leandro Báez se presentó cerca de las 11 en Comodoro Py, para declarar ante el juez Bonadio en la causa Los Sauces, por lavado de dinero. Dos horas antes había concurrido a los tribunales federales de Retiro su hermano mayor, Martín, que eligió no responder preguntas y presentar un escrito, en el que indicó que su padre Lázaro Báez "tomaba todas las decisiones".



Los hijos del detenido empresario son investigados por los presuntos vínculos comerciales entre la inmobiliaria de los Kirchner y al menos cuatro empresas del Grupo Austral, en las que ellos figuran como autoridades y accionistas. En la investigación se detectaron 97 cheques que llevaban la firma de tres hijos del detenido Lázaro Báez.

En su declaración, Leandro Báez explicó -al igual que su hermano mayor- que las decisiones de las empresas Báez eran tomadas por el líder de la familia, quien manejaba cada cuestión y aprobaba todos los pagos que se realizaban.

Pero además, según Infobae, también habló sobre el vínculo de su padre con los Kirhcner.



"La relación la tenía con Néstor, que era su amigo; con Cristina sé que tuvo trato, pero no sé si era lo mismo…", señaló Leandro Báez ante el juez.



El hijo del empresario fue consultado por Bonadio sobre la evolución del vínculo con los Kirchner tras la muerte del ex Presidente. "Siguió la relación hasta 2013, cuando fue emitido el programa PPT, y hubo un quiebre por el escándalo mediático", dijo.



"No me acuerdo bien la fecha, pero Lázaro llamó al contador Bustos diciéndole que había de dar de baja los alquileres de los tres complejos y de otros inmuebles, cuya administración gestionaba la inmobiliaria de Sanfelice", apuntó en su declaración.



Bonadio investiga la relación entre las empresas de Báez y la ex presidente Cristina Fernández, en el marco de una megacausa por presunta corrupción mediante el sistema de “retornos” por la adjudicación de obra pública por contratos millonarios.



Los Sauces S.A. es la inmobiliaria que tiene Cristina junto a sus hijos Máximo (responsable de la administración de la firma) y Florencia (gerente hace un año).



La empresa se encuentra intervenida desde diciembre por orden de Bonadio, lo que desplazó durante seis meses a Máximo y Florencia de sus cargos.



El juez tomó la decisión de llamarlos a indagatoria tras de la finalización de la pericia contable y los documentos proporcionados por el Banco Santa Cruz donde la sociedad tuvo radicadas sus principales cuentas. Según este análisis, Báez y Cristóbal López representaron el 86% de la facturación de la inmobiliaria.

Cabe destacar que Bonadio citó a declarar en esta causa a Cristina Fernández, el próximo 7 de marzo. En el entorno de la ex presidente hay cierto nerviosismo por la posibilidad de que el juez ordené su detención. El día previo deberán declarar sus hijos, Florencia y Máximo Kirchner. También están citados Báez y López.