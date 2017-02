Postales de un peronismo en busca de norte

La suspensión el último fin de semana de un encuentro del peronismo bonaerense en Santa Teresita expuso nuevamente la fractura que hay dentro del peronismo, que se hizo mucho más notoria luego de la derrota electoral. La figura de Cristina Fernánde sigue siendo el mayor motivo de tensión y un obstácula para la pax dentro del Partido Justicialista. Esa diversidad se expone en distintos hechos de significancia politica en la interna y que tuvieron lugar en las últimas horas.

Un gobernador más cerca de CFK

Alberto Rodríguez Saá visitó este miércoles las oficinas del Instituto Patria, fundado por la exPresidente, y se reunió con Oscar Parrilli, exjefe de la AFI y famoso por estos varias causas judiciales que incluyen polémicos audios de conversaciones con su jefa política.

El Alberto ya había dicho que busca la unidad del peronismo y que esta unidad incluye a la exjefe de Estado, aunque evitó hablar si la apoyaría en una candidatura. El puntano parece haber dejado atrás sus críticas contra la exmandataria y hasta se solidarizó con causas de mucho apego en el universo kirchnerista, como lo es la detención de Milagro Sala en Jujuy, con quien compartió la última Noche Buena.

Según voceros, en la reunión hablaron de “armar un frente peronista bien amplio” donde el único límite para El Alberto sería Massa. Sin embargo, no trascendieron nombres de “Fue un mensaje al peronismo. Para ganar hay que unirse”, aseguraron. Rodríguez Saá ya había manifestado en público sus diferencias con Massa, a quien ni siquiera le reconoce calidad peronista.

Los de Bossio apuestan al tándem Randazzo-Domínguez

Los que se muestran cada vez más alejados de Cristina Fernández son los del Bloque Justicialista, una escisión del Frente para la Victoria en Diputados cuyo referente más visible es el exANSeS Diego Bossio. El gremialista Sergio Rometo (Smata) es el jefe de esa bancada y manifestó su intención de generar una interna dentro del peronismo donde la fórmula que expresaría ese sector es una encabezada por el exministro Florencio Randazzo y el expresidente la Cámara Baja Julián Domínguez.

Romero dijo que no quiere imposiciones como a las que se sometió el peronismo durante la vigencia del kirchnerismo. “Hemos planteado que queremos ir a una interna porque no queremos que las candidaturas se resuelvan en una cabina telefónica y no queremos la lapicera de nadie”, afirmó Romero en declaraciones publicadas por el Diario Democracia, de Junín, pago chico del diputado.

Romero expuso nuevamente que La Cámpora es un motivo de conflicto y los responsabilizó por el fracaso de la cumbre en Santa Teresita. Según este dirigente, cierta preponderancia que quisieron tener los militantes kirchneristas hizo que se frustrara la reunión

“Nosotros consideramos que no debíamos participar de la reunión en esas condiciones, porque había gente que no quería que ciertos dirigentes gremiales asistieran a la reunión y se lo comuniqué a la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, con el argumento de que había un sector del peronismo, básicamente el kirchnerismo que no entendió aún que perdieron las elecciones y que necesitamos de todos para salir adelante, construir de aquí para adelante”, afirmó el referente de Smata.

Randazzo juega callado

Los de Bossio no son los únicos que quieren un rol protagónico para Randazzo. También es un anhelo del Grupo Esmeralda, o sea, de los intendentes que se muestran más alejados del pretendido liderazgo de Cristina Fernández.

Sin embargo, el exministro de Transporte juega a mantener las expectativas y no quemarse de ante mano. Algunes ven que el chivilcoyense transita un camino similar al de Sergio Massa, quien confirmó su candidatura a diputado nacional en 2013 sobre el filo del cierre de las listas. "No hay que apurarse", lo citan.

Según el portal LetraP, sin embargo, Randazzo habilitó operativos clamor, pintadas territoriales, y la tarea proselitista de intendentes, concejales, y dirigentes locales. También, sostiene encuentros con diferentes sectores, incluidas algunas lineas internas del Pro, como la que responde al peronista Emilio Monzó.

Sin solidaridad con "el pelotudo"

Más que a factores climáticos, la suspensión del conclave de Santa Teresita respondió al reticencia de muchos dirigentes de hacer una defensa cerrada de Cristina Fernández, ubicándola como una perseguida política del gobierno de Mauricio Macri. Ese respaldo impulsado por Máximo Kirchner no encontró eco, principalmente, en el Grupo Esmeralda, que lideró las ausencias que motivaron la suspensión.

Y según publica este miércoles el diario El Día principal enojo causó entre los dirigentes que los kirchneristas también quisieran incluir en el documento un respaldo a Oscar Parrilli, quien -como se dijo más arriba- tiene sus propios asuntos en la justicia.

"Aunque no lo dirán en público, para los hombres del PJ bonaerense Parrilli es un total “extranjero” que no amerita el más mínimo gesto de solidaridad. Es más: muchos llegaron a sentir por él cierta aversión, toda vez que en su época de esplendor en el Gobierno anterior era una suerte de filtro para llegar a CFK", señala la nota.