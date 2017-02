Carrió le pidió "perdón" a Basavilbaso

La diputada Elisa Carrió estalló de furia el pasado 15 de febrero en la sesión de Diputados, cuando la oposición anunció que el Gobierno había modificado, por decreto, el cálculo de actualización de los haberes jubilatorios. En una sesión caliente, Lilita llegó a amenazar con pedir la renuncia de Emilio Basabilvaso.

Este miércoles (22/02), una semana después de ese episodio, y ya con la medida anulada por Mauricio Macri, le pidió "perdón".

Es deber de una persona de bien reconocer un error, perdón @ebasavilbaso no fue tu culpabilidad ni responsabilidad. — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 22 de febrero de 2017

De este modo, Carrió se disculpó, a través de su cuenta de Twiter, con el titular de la Anses.

Según trascendió, en aquella sesión caliente en Diputados, Carrió había lanzado: "Si no dan de baja la resolución yo le pido la renuncia a Basavilbasso o a quien sea. Que aprendan las reglas de la ética". Y agregó: "Se van a la reputa que los parió".



Así, Lilita había expresado su enojo con la decisión oficial de modificar el porcentaje de aumento jubilatorio. Aquel miércoles, Anses había informado que la suba de jubilaciones iba a ser del 12,65% y no de 12,96% como estaba previsto, es decir, 0,31 puntos de diferencia. Ese nuevo cálculo implicaba unos 3.000 millones de pesos menos para jubilados y beneficiarios de las asignaciones familiares.



Carrió pidió la palabra a través de una cuestión de privilegio en Diputados y sentenció: “Si lo que está diciendo la oposición es cierto, que quede planteada una cuestión de privilegio contra el Poder Ejecutivo Nacional por haber modificado la ley, y nos comprometemos a que impere la actual ley de actualización”, dijo golpeando su dedo contra el escritorio.



“Que se queden tranquilos los jubilados. Vamos a dar la pelea”, había prometido. “La torpeza y la ineficiencia no pueden tener justificación”, sostuvo entonces.