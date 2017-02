Trabajan en una fórmula que evita las inyecciones diarias de insulina

El proyecto ‘Circuitos celulares sintéticos encapsulados para restablecer control glucémico en diabetes mellitus tipo 1', realizado en conjunto entre investigadores de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, el Hospital Sant Joan de Déu y la Universidad Pompeu Fabra (España), apunta a mejorar la vida de los pacientes que sufren de diabetes.

Trabajan en el desarrollo de un medicamento 'vivo', basado en células sintéticamente diseñadas que responderán al azúcar de la sangre liberando insulina. De esta forma, regularían la glucemia con una sola aplicación, que duraría semanas o hasta meses. En conscuencia, se evitarían las inyecciones diarias de insulina.

Gorka Orive, profesor de la UPV/EHU y uno de los investigadores principales del proyecto será el encargado del desarrollo final del medicamento utilizando las mejores tecnologías en microencapsulación.

El proyecto busca diseñar y desarrollar células sintéticas capaces de responder a los niveles de glucosa externa, que se introducirán en microcápsulas, esferas que actuarán como medicamento y serán capaces de secretar insulina a demanda.

Orive afirmó: “Nuestra idea es explorar biomateriales inmunomoduladores a la hora de fabricar el medicamento 'vivo', de forma que el sistema inmunológico del receptor no responda o lo haga mínimamente al implante del medicamento. De ser así, desarrollaríamos un medicamento que, tras una sola administración, podría controlar la glucemia durante semanas o meses sin la necesidad de repetidas inyecciones de insulina”.

La investigación se inició en 2017 y cuenta con la financiación de los fondos logrados en la convocatoria anual de La Marató de Cataluña. Pero habrá que esperar porque los 1ros resultados se presentarán en 2019.

Video

La enfermedad

La diabetes es una afección crónica que se produce cuando el organismo pierde su capacidad de generar suficiente insulina o de utilizarla con eficacia. La insulina es una hormona que se fabrica en el páncreas y que permite que la glucosa de los alimentos pase a las células del organismo, lugar donde se convierte en energía para que funcionen los músculos y los tejidos.

Una persona que sufre de diabetes no absorbe la glucosa de manera apropiada. De esta forma, la glucosa queda circulando en la sangre y perjudica los tejidos con el paso del tiempo. A esto se lo conoce como hiperglucemia.

Existen 3 tipos de diabetes:

-Diabetes tipo 1: Se presenta por una reacción autoinmune. El sistema de defensas del organismo ataca las células que producen la insulina del páncreas. Por este motivo, el organismo deja de producir la insulina que necesita. Quienes sufren este tipo de diabetes deben darse inyecciones de insulina todos los días para controlar sus niveles de glucosa en sangre. Generalmente se presenta en niños o jóvenes adultos.

-Diabetes tipo 2: Se trata del tipo más común. Por lo general, los adultos sufren esta diabetes. El cuerpo es capaz de producir insulina pero no es suficiente o el organismo no responde a sus efectos. En consecuencia, se genera una acumulación de glucosa en la sangre. La mayoría de los que la sufren no necesitan dosis diarias de insulina.

-Diabetes Mellitus Gestacional: Se trata de la diabetes que se diagnostica por 1era vez durante el embarazo. Cuando una mujer desarrolla diabetes durante el embarazo, suele presentarse en una etapa avanzada. Aparece porque el organismo no puede producir ni utilizar la suficiente insulina necesaria para la gestación.