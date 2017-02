Felipe Solá: "Aguad se comporta como muy buen abogado del Correo, no como ministro de la Nación"

El diputado nacional por el Frente Renovador, Felipe Solá habló acerca de la participación del Ministro de Comunicación, Oscar Aguad en el Congreso el pasado martes 21/02: "Aguad llegó con la actitud de colgarse del arco, a defenderse con los once atrás.

La impresión que me dejó es que quiere contar un cuentito", expresó el legislador. En una entrevista radial en Futurock, Solá explicó: "La familia Macri metió cuatro juicios por daños y perjuicios al Estado por mucha plata. El cuarto fue en junio de 2016, ya en época de Macri, 15 días antes de que se hiciera el acuerdo. La única que se avivó fue la fiscal".

También dijo, con respecto al Ministro de Comunicaciones: "Aguad dijo que él creía que Macri sabía pero que no había hablado con él. A Peña no creo que se le caigan las cosas que hace la familia del Presidente. Aguad se hace el tonto o no es competente para defender los intereses del Estado. Intuyo que hay un auto disciplinamiento cuando se trata de empresas así. Se comporta como muy buen abogado del Correo, no como ministro de la Nación"

Sobre las escuchas a políticos

El diputado también habló sobre las escuchas a políticos y especificó: "Es una inmoralidad que comenzó hace mucho y se afianzó con el método Peña para ganar amigos que consiste en mandarte trolls para que te insulten. Una vez que se estableció el método Peña para ganar amigos empezó el vale todo. Aparecieron las cintas, cosas íntimas y audios que ninguno de nosotros resiste. En algún momento largamos una frase inconveniente, un insulto, algo impresentable".

"La AFI o una tercerización está escuchando a los opositores, alguien que se fue antes de la AFI" Con respecto al audio que se conoció de el referente del Frente Renovador el finde pasado, dijo :“El audio de Massa me parece livianísimo al lado de otros. Dar instrucciones y sugerencias por un sistema así puede ser imprudente, pero no habla mal de la persona que lo hace".